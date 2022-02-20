Взлом для игры Payday 3 (Аимбот, ВХ и другое)
Информация о чите
На этот раз мы подготовили для вас чит для Payday 3. Данный софт долго и стабильно работает и порадует тех, кому нужен взлом для достаточно необычной игры, т.к геймплей в основном представляет из себя PvE, а не PvP. Тем не менее, использование софта значительно упрощает и ускоряет игру, позволяет быстрее прокачиваться и проходить миссии, открывая новый контент. Внутри вас ждёт Wallhack, который отображает всю необходимую информацию на экране, мощный аимбот для легкого устранения врагов, а также некоторые другие эксплойты. Если вы ищите хороший софт для Payday, то вы нашли его!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Microsoft Store (XBOX Gamepass)
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Aimbot (Аимбот для Payday 3)
- Enabled (Активировать аимбот)
- Aimbot Key (Клавиша для активации аима)
- Hitbox (Head, Neck, Body) - часть тела для аимбота
- Aimbot FOV - рабочая зона аима
- Draw FOV - показать зону аима в виде окружности
- FOV Color - цвет круга аимбота
- Smoothing (Smooth) - плавность аима, больше значение - более плавный аим
- Max Distance (1-1000M) - дальность работы аимбота
ESP (ВХ для Payday 3)
- Show Players - вх против игроков (персонажей, ботов)
- Box ESP - вх в виде коробок
- Box Style (Corner, 2D Boxes) - стиль коробок
- Snaplines (Bottom, Top, Middle) - вх в виде линий
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
- Names - имена игроков / ботов
- Max Distance - дальность работы ЕСП
Loot ESP (ВХ на Лут в Payday 3)
- Rich Loot - богатый лут
- Low Loot - бедный лут
- Security Camera - камера охраны
- Keypad - клавиатура
- Digit Password - ключ-пароль
- Keycard - ключ-карта
- Keycard Reader - считыватель ключ-карты
- PhoneKey Reader - считыватель мобильного ключа
- EyeScanner -
- HackComputer -
- Safe - сейфы
- Max Distance - максимальная дистанция работы Loot ESP
- Custom Colors - настройка цветов для вх на лут
Misc (Другие Виды взлома)
- Speedhack - ускорение скорости передвижения
- Font Size (Enemy, Item) - размер текста ЕСП
- Menu Key - выбор клавиши для вызова меню