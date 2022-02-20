Взлом для игры Payday 3 (Аимбот, ВХ и другое)

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Информация о чите

На этот раз мы подготовили для вас чит для Payday 3. Данный софт долго и стабильно работает и порадует тех, кому нужен взлом для достаточно необычной игры, т.к геймплей в основном представляет из себя PvE, а не PvP. Тем не менее, использование софта значительно упрощает и ускоряет игру, позволяет быстрее прокачиваться и проходить миссии, открывая новый контент. Внутри вас ждёт Wallhack, который отображает всю необходимую информацию на экране, мощный аимбот для легкого устранения врагов, а также некоторые другие эксплойты. Если вы ищите хороший софт для Payday, то вы нашли его!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Microsoft Store (XBOX Gamepass)

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Aimbot (Аимбот для Payday 3)

  • Enabled (Активировать аимбот)
  • Aimbot Key (Клавиша для активации аима)
  • Hitbox (Head, Neck, Body) - часть тела для аимбота
  • Aimbot FOV - рабочая зона аима
  • Draw FOV - показать зону аима в виде окружности
  • FOV Color - цвет круга аимбота
  • Smoothing (Smooth) - плавность аима, больше значение - более плавный аим
  • Max Distance (1-1000M) - дальность работы аимбота

ESP (ВХ для Payday 3)

  • Show Players - вх против игроков (персонажей, ботов)
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Box Style (Corner, 2D Boxes) - стиль коробок
  • Snaplines (Bottom, Top, Middle) - вх в виде линий
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов
  • Names - имена игроков / ботов
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

Loot ESP (ВХ на Лут в Payday 3)

  • Rich Loot - богатый лут
  • Low Loot - бедный лут
  • Security Camera - камера охраны
  • Keypad - клавиатура
  • Digit Password - ключ-пароль
  • Keycard - ключ-карта
  • Keycard Reader - считыватель ключ-карты
  • PhoneKey Reader - считыватель мобильного ключа
  • EyeScanner -
  • HackComputer -
  • Safe - сейфы
  • Max Distance - максимальная дистанция работы Loot ESP
  • Custom Colors - настройка цветов для вх на лут

Misc (Другие Виды взлома)

  • Speedhack - ускорение скорости передвижения
  • Font Size (Enemy, Item) - размер текста ЕСП
  • Menu Key - выбор клавиши для вызова меню