Информация о чите

Unnamed NBA 2K26 — одно из самых интересных приватных мод-меню для ПК-версии игры, которое делает основной упор не только на помощь во время матчей, но и на расширение возможностей вашего аккаунта. Главной особенностью являются Unlock-функции, позволяющие открыть всю одежду, экипировку и анимации, а также мощный редактор характеристик игрока с возможностью гибко изменять практически каждый игровой навык. Меню выполнено в удобном фирменном стиле разработчика и поддерживает сохранение нескольких конфигураций для быстрого переключения между разными пресетами. Дополнительно реализована поддержка игровых контроллеров и режим Stream-Proof, скрывающий интерфейс программы при записи видео или трансляциях через OBS и аналогичные приложения.