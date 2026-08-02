Unnamed Мод-Меню для NBA2K26 (Unnamedtech)
Информация о чите
Unnamed NBA 2K26 — одно из самых интересных приватных мод-меню для ПК-версии игры, которое делает основной упор не только на помощь во время матчей, но и на расширение возможностей вашего аккаунта. Главной особенностью являются Unlock-функции, позволяющие открыть всю одежду, экипировку и анимации, а также мощный редактор характеристик игрока с возможностью гибко изменять практически каждый игровой навык. Меню выполнено в удобном фирменном стиле разработчика и поддерживает сохранение нескольких конфигураций для быстрого переключения между разными пресетами. Дополнительно реализована поддержка игровых контроллеров и режим Stream-Proof, скрывающий интерфейс программы при записи видео или трансляциях через OBS и аналогичные приложения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Возможности Unnamed NBA
- Auto Green – автоматически выполняет идеальный тайминг броска
- Unlock All Clothes – открывает всю одежду для всех игроков
- Unlock All Animations – открывает все анимации для всех игроков
- Unlock All Equipment – открывает всю экипировку для всех игроков
- Badge Changer – позволяет разблокировать и изменять значки
Изменение навыков
- Close Shot – изменить навык бросков с ближней дистанции
- Driving Layup – изменить навык проходов под кольцо
- Driving Dunk – изменить навык данков в движении
- Standing Dunk – изменить навык данков с места
- Post Control – изменить навык игры в посте
- Mid Range Shot – изменить навык средних бросков
- Three Point Shot – изменить навык трехочковых бросков
- Free Throw – изменить навык штрафных бросков
- Pass Accuracy – изменить точность передач
- Ball Handle – изменить навык владения мячом
- Speed With Ball – изменить скорость передвижения с мячом
- Interior Defense – изменить навык защиты под кольцом
- Perimeter Defense – изменить навык защиты на периметре
- Steal – изменить шанс успешного перехвата мяча
- Block – изменить навык блокирования бросков
- Offensive Rebound – изменить навык подбора в нападении
- Defensive Rebound – изменить навык подбора в защите
- Speed – изменить скорость передвижения
- Agility – изменить ловкость персонажа
- Strength – изменить силу персонажа
- Vertical – изменить высоту прыжка
Другие функции Unnamed NBA
- Stream-Proof – скрывает меню и визуальные элементы от программ записи экрана
- Controller Support – включает поддержку игрового контроллера
- Configs – система профилей с настройками (создать, загрузить, сохранить, удалить)
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