Unnamed Мод-Меню для NBA2K26 (Unnamedtech)

Информация о чите

Unnamed NBA 2K26 — одно из самых интересных приватных мод-меню для ПК-версии игры, которое делает основной упор не только на помощь во время матчей, но и на расширение возможностей вашего аккаунта. Главной особенностью являются Unlock-функции, позволяющие открыть всю одежду, экипировку и анимации, а также мощный редактор характеристик игрока с возможностью гибко изменять практически каждый игровой навык. Меню выполнено в удобном фирменном стиле разработчика и поддерживает сохранение нескольких конфигураций для быстрого переключения между разными пресетами. Дополнительно реализована поддержка игровых контроллеров и режим Stream-Proof, скрывающий интерфейс программы при записи видео или трансляциях через OBS и аналогичные приложения.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
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Возможности Unnamed NBA

  • Auto Green – автоматически выполняет идеальный тайминг броска
  • Unlock All Clothes – открывает всю одежду для всех игроков
  • Unlock All Animations – открывает все анимации для всех игроков
  • Unlock All Equipment – открывает всю экипировку для всех игроков
  • Badge Changer – позволяет разблокировать и изменять значки

Изменение навыков

  • Close Shot – изменить навык бросков с ближней дистанции
  • Driving Layup – изменить навык проходов под кольцо
  • Driving Dunk – изменить навык данков в движении
  • Standing Dunk – изменить навык данков с места
  • Post Control – изменить навык игры в посте
  • Mid Range Shot – изменить навык средних бросков
  • Three Point Shot – изменить навык трехочковых бросков
  • Free Throw – изменить навык штрафных бросков
  • Pass Accuracy – изменить точность передач
  • Ball Handle – изменить навык владения мячом
  • Speed With Ball – изменить скорость передвижения с мячом
  • Interior Defense – изменить навык защиты под кольцом
  • Perimeter Defense – изменить навык защиты на периметре
  • Steal – изменить шанс успешного перехвата мяча
  • Block – изменить навык блокирования бросков
  • Offensive Rebound – изменить навык подбора в нападении
  • Defensive Rebound – изменить навык подбора в защите
  • Speed – изменить скорость передвижения
  • Agility – изменить ловкость персонажа
  • Strength – изменить силу персонажа
  • Vertical – изменить высоту прыжка

Другие функции Unnamed NBA

  • Stream-Proof – скрывает меню и визуальные элементы от программ записи экрана
  • Controller Support – включает поддержку игрового контроллера
  • Configs – система профилей с настройками (создать, загрузить, сохранить, удалить)
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