Приватный ВХ для Greed is Good
Информация о чите
Встречайте новинку - приватный ВХ для новой игры Greed is Good. Мы использовали наши наработки из Dark and Darker, чтобы сделать качественный чит для этой игры. Наш чит для Greed is Good включает в себя только ЕСП(ВХ) и режим полной яркости(Fullbright). Чит может показывать игроков, монстров, предметы и порталы, а режим Fullbright убирает необходимость использовать факела и другие источники света. Используя наш ВХ, вы сможете легко выживать и выносить много ценного лута из подземелья. Мы надеемся, что наше предложение вас заинтересовало и вы не пройдёте мимо.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP(ВХ на Игроков)
- Player ESP - вх на игроков
- Boxes ESP - вх в виде коробок
- 2D Boxes - вх в виде плоских коробок
- Corners - только уголки, не полные коробки
- Filled - заливка фона бокса тёмным цветом
- Health ESP - показывать количество ХП у игроков
- Visible Check - окрашивать игроков за стеной и в прямой видимости по разному
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
- Distance - расстояние до игроков
- Render Distance - ограничить дальность работы ВХ
World ESP(ВХ на другие объекты)
- Monsters - вх на мобов
- Chests - показывать сундуки и другие контейнеры с лутом
- Ore - вх на руды
- Traps - показывать ловушки
- Items(loot) - Loot ESP(вх на лут)
- Switch - рычаги
- Portals - выходы(порталы)
Misc(Другое)
- Fullbright - увеличивает яркость, делает всё более светлым
- Custom Colors - настройка цветов для элементов ESP
- Config System(CFG) - сохранить свои настройки чита