Приватный ВХ для Greed is Good

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Информация о чите

Встречайте новинку - приватный ВХ для новой игры Greed is Good. Мы использовали наши наработки из Dark and Darker, чтобы сделать качественный чит для этой игры. Наш чит для Greed is Good включает в себя только ЕСП(ВХ) и режим полной яркости(Fullbright). Чит может показывать игроков, монстров, предметы и порталы, а режим Fullbright убирает необходимость использовать факела и другие источники света. Используя наш ВХ, вы сможете легко выживать и выносить много ценного лута из подземелья. Мы надеемся, что наше предложение вас заинтересовало и вы не пройдёте мимо.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Boxes ESP - вх в виде коробок
  • 2D Boxes - вх в виде плоских коробок
  • Corners - только уголки, не полные коробки
  • Filled - заливка фона бокса тёмным цветом
  • Health ESP - показывать количество ХП у игроков
  • Visible Check - окрашивать игроков за стеной и в прямой видимости по разному
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов
  • Distance - расстояние до игроков
  • Render Distance - ограничить дальность работы ВХ

World ESP(ВХ на другие объекты)

  • Monsters - вх на мобов
  • Chests - показывать сундуки и другие контейнеры с лутом
  • Ore - вх на руды
  • Traps - показывать ловушки
  • Items(loot) - Loot ESP(вх на лут)
  • Switch - рычаги
  • Portals - выходы(порталы)

Misc(Другое)

  • Fullbright - увеличивает яркость, делает всё более светлым
  • Custom Colors - настройка цветов для элементов ESP
  • Config System(CFG) - сохранить свои настройки чита