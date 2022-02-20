Genshin Impact Приватный Чит
Информация о чите
Представляем вашему вниманию нашу новую разработку - приватный чит для Genshin Impact. Данный продукт включает в себя огромное множество функций для облегчения прокачки в геншине. С нашей программой вы сможете быстро перемещаться и летать по карте, проходить сквозь различные объекты и стены, убивать любых мобов и даже телепортироваться. Возможности приватного чита этим не ограничиваются, в софте есть ещё множество других классных фич. Кроме того, наш чит максимально безопасен и надёжен, вы можете играть с хаком не беспокоясь о бане аккаунта. Поэтому советуем вам не терять время и опробовать наш классный инструмент в деле как можно скорее! Genshin Impact хак - подойдёт для максимально быстрого развития и преодоления всех игровых квестов. Основные его цели, облегчить игровой процесс, сделать его комфортным и привнести новые возможности. Так например, вы сможете пропускать игровые диалоги, легко комбинировать стихийный урон или вовсе убивать врага одним ударом.
В данный момент этот чит заморожен. Поэтому рекомендуем рассмотреть этот чит для Genshin Impact.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Genshin Impact, Epic Games
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Player
- Always Elemental Sight - Элементальное зрение
- Always Weakspot Hit - попадать в слабое место
- Attack Element - Дополняет атаки выбранным элементальным уроном
- Attack Speed - выбор скорости атаки
- Damage Multiplier - настройка урона в мультиплеере
- Damage Shield Multiplier – настройка урона по щиту
- Double attack - две атаки за один удар
- Extra Damage - множитель урона
- Good Mode - по вам не проходит урон
- Environment – отключение элементального урона по вам
- Gravity – изменение гравитации
- Hit Multiplier – настройка хитов в мультиплеере
- Instant Bow - моментальная перезарядка способностей лука
- Instant Burst - моментальное накопление ультимейтов
- Instant Party info – быстрое управление своей пати
- No clip - режим свободного полёта
- No Dash Cool Down - отключение кулдаунов на деши
- No Skill Cool Down – скилы без перезарядки
- Permanent Buff Duration - Вечные бафы
- Rapid Animation - изменение скорости анимаций
- Run Speed – управление скоростью бега
- Stats Multiplier - статы в мультиплеере
- Unlimited Fly - бесконечные полёты без затраты стамины
- Unlimited Stamina – безлимитная стамина
- Damage Multiplier - настройка урона в мультиплеере
- Damage Shield Multiplier – настройка урона по щиту
- Double attack - две атаки за один удар
- Extra Damage - множитель урона
- Good Mode - по вам не проходит урон
- Environment – отключение элементального урона по вам
- Gravity – изменение гравитации
- Hit Multiplier – настройка хитов в мультиплеере
- Instant Bow - моментальная перезарядка способностей лука
- Instant Burst - моментальное накопление ультимейтов
- Instant Party info – быстрое управление своей пати
- No clip - режим свободного полёта
- No Dash Cool Down - отключение кулдаунов на деши
- No Skill Cool Down – скилы без перезарядки
- Permanent Buff Duration - Вечные бафы
- Rapid Animation - изменение скорости анимаций
- Run Speed – управление скоростью бега
- Stats Multiplier - статы в мультиплеере
- Unlimited Fly - бесконечные полёты без затраты стамины
- Unlimited Stamina – безлимитная стамина
ESP and Visuals
- Chest - отображение всех сундуков на карте
- HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
- Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
- Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
- Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
- Field of View – изменение поля обзора
- No Character Blur – отключения блюра
- No Fog - отключить туман войны
- Chest - отображение всех сундуков на карте
- HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
- Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
- Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
- Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
- Field of View – изменение поля обзора
- No Character Blur – отключения блюра
- No Fog - отключить туман войны
- Chest - отображение всех сундуков на карте
- HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
- Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
- Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
- Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
- Field of View – изменение поля обзора
- No Character Blur – отключения блюра
- No Fog - отключить туман войны
world
- Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
- EasyOre – уменьшение HP руды
- Entity Speed – изменение скорости всех существ
- FriendlyMob – дружелюбные противники
- Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
- Loot Range – изменение ренджа подбора лута
- Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку
- Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
- EasyOre – уменьшение HP руды
- Entity Speed – изменение скорости всех существ
- FriendlyMob – дружелюбные противники
- Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
- Loot Range – изменение ренджа подбора лута
- Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку
- Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
- EasyOre – уменьшение HP руды
- Entity Speed – изменение скорости всех существ
- FriendlyMob – дружелюбные противники
- Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
- Loot Range – изменение ренджа подбора лута
- Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку
Other, Misc and INFO
- Auto Dialog – автоматическое продолжение диалога
- Fast Dialog - ускорение диалогов
- Skip Cutscene – пропуск любой катсцны
- Unlock FPS – разблокировка максимального фпс
- Auto Select – автоматический выбор ответа в диалогах
- Skip – пропуск диалога
- Skip – пропуск диалога
- Info – уровень безопасности функций
- Green – легитная функция
- Yellow – средний риск
- Red – рейдж функция