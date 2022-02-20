Genshin Impact Приватный Чит

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию нашу новую разработку - приватный чит для Genshin Impact. Данный продукт включает в себя огромное множество функций для облегчения прокачки в геншине. С нашей программой вы сможете быстро перемещаться и летать по карте, проходить сквозь различные объекты и стены, убивать любых мобов и даже телепортироваться. Возможности приватного чита этим не ограничиваются, в софте есть ещё множество других классных фич. Кроме того, наш чит максимально безопасен и надёжен, вы можете играть с хаком не беспокоясь о бане аккаунта. Поэтому советуем вам не терять время и опробовать наш классный инструмент в деле как можно скорее! Genshin Impact хак - подойдёт для максимально быстрого развития и преодоления всех игровых квестов. Основные его цели, облегчить игровой процесс, сделать его комфортным и привнести новые возможности. Так например, вы сможете пропускать игровые диалоги, легко комбинировать стихийный урон или вовсе убивать врага одним ударом.
В данный момент этот чит заморожен. Поэтому рекомендуем рассмотреть этот чит для Genshin Impact.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Genshin Impact, Epic Games

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Player

  • Always Elemental Sight - Элементальное зрение
  • Always Weakspot Hit - попадать в слабое место
  • Attack Element - Дополняет атаки выбранным элементальным уроном
  • Attack Speed - выбор скорости атаки
  • Damage Multiplier - настройка урона в мультиплеере
  • Damage Shield Multiplier – настройка урона по щиту
  • Double attack - две атаки за один удар
  • Extra Damage - множитель урона
  • Good Mode - по вам не проходит урон
  • Environment – отключение элементального урона по вам
  • Gravity – изменение гравитации
  • Hit Multiplier – настройка хитов в мультиплеере
  • Instant Bow - моментальная перезарядка способностей лука
  • Instant Burst - моментальное накопление ультимейтов
  • Instant Party info – быстрое управление своей пати
  • No clip - режим свободного полёта
  • No Dash Cool Down - отключение кулдаунов на деши
  • No Skill Cool Down – скилы без перезарядки
  • Permanent Buff Duration - Вечные бафы
  • Rapid Animation - изменение скорости анимаций
  • Run Speed – управление скоростью бега
  • Stats Multiplier - статы в мультиплеере
  • Unlimited Fly - бесконечные полёты без затраты стамины
  • Unlimited Stamina – безлимитная стамина
  • Damage Multiplier - настройка урона в мультиплеере
  • Damage Shield Multiplier – настройка урона по щиту
  • Double attack - две атаки за один удар
  • Extra Damage - множитель урона
  • Good Mode - по вам не проходит урон
  • Environment – отключение элементального урона по вам
  • Gravity – изменение гравитации
  • Hit Multiplier – настройка хитов в мультиплеере
  • Instant Bow - моментальная перезарядка способностей лука
  • Instant Burst - моментальное накопление ультимейтов
  • Instant Party info – быстрое управление своей пати
  • No clip - режим свободного полёта
  • No Dash Cool Down - отключение кулдаунов на деши
  • No Skill Cool Down – скилы без перезарядки
  • Permanent Buff Duration - Вечные бафы
  • Rapid Animation - изменение скорости анимаций
  • Run Speed – управление скоростью бега
  • Stats Multiplier - статы в мультиплеере
  • Unlimited Fly - бесконечные полёты без затраты стамины
  • Unlimited Stamina – безлимитная стамина

ESP and Visuals

  • Chest - отображение всех сундуков на карте
  • HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
  • Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
  • Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
  • Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
  • Field of View – изменение поля обзора
  • No Character Blur – отключения блюра
  • No Fog - отключить туман войны
  • Chest - отображение всех сундуков на карте
  • HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
  • Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
  • Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
  • Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
  • Field of View – изменение поля обзора
  • No Character Blur – отключения блюра
  • No Fog - отключить туман войны
  • Chest - отображение всех сундуков на карте
  • HP Bar/Level - отрисовка уровня и хп противников
  • Always Critical Damag - позволяет криотвать при каждом ударе
  • Camera zoom – позволяет увеличить обзор камеры
  • Character Skin – выбор скина для ваших персонажей
  • Field of View – изменение поля обзора
  • No Character Blur – отключения блюра
  • No Fog - отключить туман войны

world

  • Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
  • EasyOre – уменьшение HP руды
  • Entity Speed – изменение скорости всех существ
  • FriendlyMob – дружелюбные противники
  • Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
  • Loot Range – изменение ренджа подбора лута
  • Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку
  • Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
  • EasyOre – уменьшение HP руды
  • Entity Speed – изменение скорости всех существ
  • FriendlyMob – дружелюбные противники
  • Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
  • Loot Range – изменение ренджа подбора лута
  • Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку
  • Auto Destroy - автоматическое разрушение различных объектов
  • EasyOre – уменьшение HP руды
  • Entity Speed – изменение скорости всех существ
  • FriendlyMob – дружелюбные противники
  • Instant Kill Mob – моментальное убийство моба
  • Loot Range – изменение ренджа подбора лута
  • Mob Vacuum – стягивает мобов в одну точку

Other, Misc and INFO

  • Auto Dialog – автоматическое продолжение диалога
  • Fast Dialog - ускорение диалогов
  • Skip Cutscene – пропуск любой катсцны
  • Unlock FPS – разблокировка максимального фпс
  • Auto Select – автоматический выбор ответа в диалогах
  • Skip – пропуск диалога
  • Skip – пропуск диалога
  • Info – уровень безопасности функций
  • Green – легитная функция
  • Yellow – средний риск
  • Red – рейдж функция