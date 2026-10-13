Информация о чите

Bleak для WARDOGS — практичное мод-меню с базовым набором функций для комфортной игры. Продукт сочетает настраиваемый Aimbot с простым управлением, информативный Player ESP и проработанный World ESP для отслеживания важных объектов на карте. Особого внимания заслуживает система отображения лута: предметы распределены по категориям, а смарт-фильтры позволяют выбирать, какие объекты показывать. Это помогает быстрее находить полезные ресурсы и не перегружать игровой экран лишней информацией. Дополняет визуальную часть Radar Hack, предоставляющий альтернативный способ отслеживать обстановку вокруг. Среди дополнительных функций доступны No Recoil для отключения отдачи и Bullet Prediction для учета движения цели при стрельбе. Все основные параметры собраны в удобном меню, которое легко настроить под собственные предпочтения. Интерфейс Bleak поддерживает русский и английский языки.