Bleak для Wardogs (Блик Вардогс)
Информация о чите
Bleak для WARDOGS — практичное мод-меню с базовым набором функций для комфортной игры. Продукт сочетает настраиваемый Aimbot с простым управлением, информативный Player ESP и проработанный World ESP для отслеживания важных объектов на карте. Особого внимания заслуживает система отображения лута: предметы распределены по категориям, а смарт-фильтры позволяют выбирать, какие объекты показывать. Это помогает быстрее находить полезные ресурсы и не перегружать игровой экран лишней информацией. Дополняет визуальную часть Radar Hack, предоставляющий альтернативный способ отслеживать обстановку вокруг. Среди дополнительных функций доступны No Recoil для отключения отдачи и Bullet Prediction для учета движения цели при стрельбе. Все основные параметры собраны в удобном меню, которое легко настроить под собственные предпочтения. Интерфейс Bleak поддерживает русский и английский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает автоматическое наведение на противников
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота при удержании (до 2 кнопок)
- Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана (настраивается)
- Aim FOV – настраивает радиус области поиска целей в диапазоне от 0 до 300 пикселей
- Smooth – регулирует плавность наведения на цель
- Aim Bone – выбирает кость для наведения: Head, Neck или Chest
- FOV Draw – отображает на экране область действия аимбота
- FOV Fill – включает заливку области FOV цветом изнутри
- FOV Shape – изменяет внешний вид области захвата (настраивается)
- FOV Color – настраивает цвет области FOV с отображением предварительного просмотра
Players ESP (ВХ)
- Box Type – включает боксы вокруг игроков (полные, только углы, 3D или без боксов)
- Names – отображает никнеймы игроков над их персонажами
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Bone Thick – регулирует толщину линий скелета
- Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
- Health – отображает полоску здоровья игрока
- Armor – отображает полоску брони игрока
- Hide Allies – скрывает союзников из своей фракции
- Highlight Allies – выделяет союзников отдельным цветом в ESP и на радаре
- Corpses – отображает погибших игроков серыми маркерами
- Spectators – показывает список наблюдателей
- Admin in Lobby Warn – предупреждает о появлении администратора или разработчика в лобби
- Danger Warning – отображает панель опасности со счётчиком и списком ближайших противников
- Off-Screen Arrows – направление на противников за пределами обзора в виде стрелок
- Arrows Radius – регулирует радиус расположения стрелок за пределами экрана
- Aiming at Me Warn – предупреждает если противник целится непосредственно в вас
- Preview – отображает предварительный просмотр настроенного ESP в меню
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения игроков
World ESP (Окружение)
- Dropped Items – включает отображение выпавших предметов на земле
- Item Name – отображает названия предметов
- Item Distance – показывает расстояние до предметов
- Item Marker – отображает маркеры предметов
- Loot Filter – позволяет выбирать категории отображаемого лута
- Smart Loot Filter – скрывает из ESP лишние расходники с учётом содержимого вашего рюкзака
- Items Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов в диапазоне
- Vehicles – отображает названия и расстояние до транспорта
- Vehicle Filters – позволяет выбирать типы транспорта для отображения
- Vehicles Max Distance – максимальная дистанция отображения транспорта в диапазоне
- Оружие
- Модули
- Боеприпасы
- Медицина
- Броня
- Шлемы
- Рюкзаки
- Гранаты
- Другие предметы
- Авиция
- БТР
- Автомобили
- Лодки
- Стационарное орудие
- Другой транспорт
Радар-хак
- Radar 2D – включает 2Д радар для отображения игроков, лута, техники
- Only Players – оставляет на радаре только игроков
- Items on Radar – отображает предметы на радаре
- Vehicles on Radar – отображает транспорт на радаре
- Corpses on Radar – включает отображение погибших игроков на радаре
- Radar Zoom – регулирует масштаб радара для приближения и отдаления объектов
- Radar Size – изменяет размер окна радара в диапазоне от 200 до 700
- X Position – регулирует горизонтальное положение радара на экране
- Y Position – регулирует вертикальное положение радара на экране
- Appearance – отображает предварительные настройки радара
Другие функции Bleak Wardogs
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- Bullet Prediction – учитывает скорость движения цели и падение пули на дистанции (упреждение)
- Overlay FPS Limit – регулирует частоту кадров оверлея
- Language – выбирает язык интерфейса чита (английский, русский)
- Search – позволяет искать функции по всему меню через строку поиска
- Config List – отображает сохранённые конфигурации
- Input Name – задаёт имя новой конфигурации
- Create New – создаёт и сохраняет новую конфигурацию с указанным названием
- Save Selected – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
- Load Selected – загружает настройки выбранной конфигурации
- Rename – переименовывает выбранную конфигурацию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Refresh List – обновляет список сохранённых конфигураций
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