Bleak для Wardogs (Блик Вардогс)

Информация о чите

Bleak для WARDOGS — практичное мод-меню с базовым набором функций для комфортной игры. Продукт сочетает настраиваемый Aimbot с простым управлением, информативный Player ESP и проработанный World ESP для отслеживания важных объектов на карте. Особого внимания заслуживает система отображения лута: предметы распределены по категориям, а смарт-фильтры позволяют выбирать, какие объекты показывать. Это помогает быстрее находить полезные ресурсы и не перегружать игровой экран лишней информацией. Дополняет визуальную часть Radar Hack, предоставляющий альтернативный способ отслеживать обстановку вокруг. Среди дополнительных функций доступны No Recoil для отключения отдачи и Bullet Prediction для учета движения цели при стрельбе. Все основные параметры собраны в удобном меню, которое легко настроить под собственные предпочтения. Интерфейс Bleak поддерживает русский и английский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает автоматическое наведение на противников
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота при удержании (до 2 кнопок)
  • Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана (настраивается)
  • Aim FOV – настраивает радиус области поиска целей в диапазоне от 0 до 300 пикселей
  • Smooth – регулирует плавность наведения на цель
  • Aim Bone – выбирает кость для наведения: Head, Neck или Chest
  • FOV Draw – отображает на экране область действия аимбота
  • FOV Fill – включает заливку области FOV цветом изнутри
  • FOV Shape – изменяет внешний вид области захвата (настраивается)
  • FOV Color – настраивает цвет области FOV с отображением предварительного просмотра

Players ESP (ВХ)

  • Box Type – включает боксы вокруг игроков (полные, только углы, 3D или без боксов)
  • Names – отображает никнеймы игроков над их персонажами
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Bone Thick – регулирует толщину линий скелета
  • Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
  • Health – отображает полоску здоровья игрока
  • Armor – отображает полоску брони игрока
  • Hide Allies – скрывает союзников из своей фракции
  • Highlight Allies – выделяет союзников отдельным цветом в ESP и на радаре
  • Corpses – отображает погибших игроков серыми маркерами
  • Spectators – показывает список наблюдателей
  • Admin in Lobby Warn – предупреждает о появлении администратора или разработчика в лобби
  • Danger Warning – отображает панель опасности со счётчиком и списком ближайших противников
  • Off-Screen Arrows – направление на противников за пределами обзора в виде стрелок
  • Arrows Radius – регулирует радиус расположения стрелок за пределами экрана
  • Aiming at Me Warn – предупреждает если противник целится непосредственно в вас
  • Preview – отображает предварительный просмотр настроенного ESP в меню
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения игроков

World ESP (Окружение)

  • Dropped Items – включает отображение выпавших предметов на земле
  • Item Name – отображает названия предметов
  • Item Distance – показывает расстояние до предметов
  • Item Marker – отображает маркеры предметов
  • Loot Filter – позволяет выбирать категории отображаемого лута
  • Smart Loot Filter – скрывает из ESP лишние расходники с учётом содержимого вашего рюкзака
  • Items Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов в диапазоне
  • Vehicles – отображает названия и расстояние до транспорта
  • Vehicle Filters – позволяет выбирать типы транспорта для отображения
  • Vehicles Max Distance – максимальная дистанция отображения транспорта в диапазоне
  • Оружие
  • Модули
  • Боеприпасы
  • Медицина
  • Броня
  • Шлемы
  • Рюкзаки
  • Гранаты
  • Другие предметы
  • Авиция
  • БТР
  • Автомобили
  • Лодки
  • Стационарное орудие
  • Другой транспорт

Радар-хак

  • Radar 2D – включает 2Д радар для отображения игроков, лута, техники
  • Only Players – оставляет на радаре только игроков
  • Items on Radar – отображает предметы на радаре
  • Vehicles on Radar – отображает транспорт на радаре
  • Corpses on Radar – включает отображение погибших игроков на радаре
  • Radar Zoom – регулирует масштаб радара для приближения и отдаления объектов
  • Radar Size – изменяет размер окна радара в диапазоне от 200 до 700
  • X Position – регулирует горизонтальное положение радара на экране
  • Y Position – регулирует вертикальное положение радара на экране
  • Appearance – отображает предварительные настройки радара

Другие функции Bleak Wardogs

  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • Bullet Prediction – учитывает скорость движения цели и падение пули на дистанции (упреждение)
  • Overlay FPS Limit – регулирует частоту кадров оверлея
  • Language – выбирает язык интерфейса чита (английский, русский)
  • Search – позволяет искать функции по всему меню через строку поиска
  • Config List – отображает сохранённые конфигурации
  • Input Name – задаёт имя новой конфигурации
  • Create New – создаёт и сохраняет новую конфигурацию с указанным названием
  • Save Selected – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
  • Load Selected – загружает настройки выбранной конфигурации
  • Rename – переименовывает выбранную конфигурацию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Refresh List – обновляет список сохранённых конфигураций
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