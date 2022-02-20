Phoenix Legacy для Fortnite(Аимбот + ВХ)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш лучший чит для Fortnite - Phoenix Legacy для Фортнайт. Наш Приватный чит включает в себя ВХ(ЕСП), Аимбот и NoRecoil(Антиотдача). Управление читом производится через эргономичное стильное меню. ВХ и Аимбот сделаны качественно, поэтому работают плавно и без задержек. Главный упор сделан на безопасность: шанс бана и обнаружения чита античитом сведён к минимуму. Надёжный обход античита EAC позволит вам играть без бана максимально долго. Мы надеемся, что наше предложение смогло заинтересовать вас и Феникс Легаси станет надёжным инструментом в ваших грядущих королевских битвах. Приобретайте наш софт для Фортнайт и начинайте доминировать уже сегодня!