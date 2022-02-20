Phoenix Legacy для Fortnite(Аимбот + ВХ)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию наш лучший чит для Fortnite - Phoenix Legacy для Фортнайт. Наш Приватный чит включает в себя ВХ(ЕСП), Аимбот и NoRecoil(Антиотдача). Управление читом производится через эргономичное стильное меню. ВХ и Аимбот сделаны качественно, поэтому работают плавно и без задержек. Главный упор сделан на безопасность: шанс бана и обнаружения чита античитом сведён к минимуму. Надёжный обход античита EAC позволит вам играть без бана максимально долго. Мы надеемся, что наше предложение смогло заинтересовать вас и Феникс Легаси станет надёжным инструментом в ваших грядущих королевских битвах. Приобретайте наш софт для Фортнайт и начинайте доминировать уже сегодня!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2) , Windows 11(21h2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games

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Аимбот(Aimbot)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
  • Aimbot FOV - размер рабочей области аимбота
  • Speed - скорость движений аимбота
  • Bone - хитбокс(часть тела) для наводки
  • Aim Key - клавиша для активации аимбота
  • Toggle Key - клавиша для вкл/выкл аима
  • Line - показывает текущую цель аимбота
  • Draw FOV - визуально показывать установленный FOV
  • Visible Check - аим только на цели в прямой видимости
  • Enemy Only - аим только на врагов
  • Shape - определяет форму FOV(по умолчанию окружность)

Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Players ESP - вх на игроков
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Snapline - вх в виде линий до целей
  • Weapon ESP - оружие в руках у игроков
  • Render Distance - дальность работы для ESP(ВХ)
  • ESP Thickness - толщина линий ESP
  • Visible Check - разная окраска видимых и невидимых целей ЕСП
  • Enemy Only - ЕСП работает только на врагов
  • Outline ESP - обводка всех ЕСП линий черным контуром
  • Custom Colors - настройка цветов для ВХ

Misc(Доп. Функции)

  • FOV Changer - увеличить угол обзора(поле зрения)
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
  • Double Pump - быстрая смена оружия