Phoenix Legacy для Fortnite(Аимбот + ВХ)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию наш лучший чит для Fortnite - Phoenix Legacy для Фортнайт. Наш Приватный чит включает в себя ВХ(ЕСП), Аимбот и NoRecoil(Антиотдача). Управление читом производится через эргономичное стильное меню. ВХ и Аимбот сделаны качественно, поэтому работают плавно и без задержек. Главный упор сделан на безопасность: шанс бана и обнаружения чита античитом сведён к минимуму. Надёжный обход античита EAC позволит вам играть без бана максимально долго. Мы надеемся, что наше предложение смогло заинтересовать вас и Феникс Легаси станет надёжным инструментом в ваших грядущих королевских битвах. Приобретайте наш софт для Фортнайт и начинайте доминировать уже сегодня!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22H2) , Windows 11(21h2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот(Aimbot)
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
- Aimbot FOV - размер рабочей области аимбота
- Speed - скорость движений аимбота
- Bone - хитбокс(часть тела) для наводки
- Aim Key - клавиша для активации аимбота
- Toggle Key - клавиша для вкл/выкл аима
- Line - показывает текущую цель аимбота
- Draw FOV - визуально показывать установленный FOV
- Visible Check - аим только на цели в прямой видимости
- Enemy Only - аим только на врагов
- Shape - определяет форму FOV(по умолчанию окружность)
Player ESP(ВХ на Игроков)
- Players ESP - вх на игроков
- Box ESP - вх в виде коробок
- Name ESP - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Snapline - вх в виде линий до целей
- Weapon ESP - оружие в руках у игроков
- Render Distance - дальность работы для ESP(ВХ)
- ESP Thickness - толщина линий ESP
- Visible Check - разная окраска видимых и невидимых целей ЕСП
- Enemy Only - ЕСП работает только на врагов
- Outline ESP - обводка всех ЕСП линий черным контуром
- Custom Colors - настройка цветов для ВХ
Misc(Доп. Функции)
- FOV Changer - увеличить угол обзора(поле зрения)
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
- Double Pump - быстрая смена оружия