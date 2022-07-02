Как Скачать и Запустить Phoenix Legacy для Fortnite

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного чита для Fortnite.
Как скачать и запустить чит для фортнайт(Legacy):
- После оплаты вы получаете ключ активации для чита.
- Перед запуском рекомендуется проделать следующие действия:
- Отключить все антивирусы на вашем ПК и Защитник Windows(Защиту в реальном времени);
- Зайти в игру без чита и поставить режим "полноэкранный в окне"(Bordreless, безрамочный, в окне на весь экран);
- Удалить FaceIT античит и Riot Vanguard античит через "Установка и удаление программ";
- Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Запускаем загруженный файл от имени администратора.
- В появившемся окне вводим полученный ранее ключ и жмём "Activate".
- Сейчас вам необходимо запустить игру.
- После запуска игры жмите F1, чит внедрится в игру. Как правило успешный запуск сопровождается звуковым сигналом.
Дополнительная информация и ответы на некоторые вопросы:
- Меню Чита открывается клавишей Insert.
- Для отключения чита нужно перезапустить игру.
- Для повторного запуска с читом - перезагрузить компьютер.
- Если вам необходимо запускать чит со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер.
Видео с запуском и демонстрацией работы софта для Fortnite:
Старые Видео с Читом
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