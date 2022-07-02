Как Скачать и Запустить Phoenix Legacy для Fortnite

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного чита для Fortnite.

Как скачать и запустить чит для фортнайт(Legacy):

После оплаты вы получаете ключ активации для чита. Перед запуском рекомендуется проделать следующие действия: Отключить все антивирусы на вашем ПК и Защитник Windows(Защиту в реальном времени);

Зайти в игру без чита и поставить режим "полноэкранный в окне"(Bordreless, безрамочный, в окне на весь экран);

Удалить FaceIT античит и Riot Vanguard античит через "Установка и удаление программ"; Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке. Запускаем загруженный файл от имени администратора. В появившемся окне вводим полученный ранее ключ и жмём "Activate". Сейчас вам необходимо запустить игру. После запуска игры жмите F1, чит внедрится в игру. Как правило успешный запуск сопровождается звуковым сигналом.

Дополнительная информация и ответы на некоторые вопросы:

Меню Чита открывается клавишей Insert .

. Для отключения чита нужно перезапустить игру.

Для повторного запуска с читом - перезагрузить компьютер.

Если вам необходимо запускать чит со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер.

Видео с запуском и демонстрацией работы софта для Fortnite:

Старые Видео с Читом



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