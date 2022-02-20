Чит Stugware для Espcape From Tarkov
Информация о чите
Новинка в нашем магазине: приватный софт Stugware для Тарков. Мощный и максимально защищённый продукт. Все необходимые мощные виды взлома: красивые визуалы, много эксплойтов, сайлент аимбот. Защита от бана в данном чите гораздо выше, чего того требует античит в этой игре. Поэтому, используя этот взлом, вы будете иметь некоторый запас прочности для будущих обновлений безопасности в игре. Надеемся, что вас заинтересовал этот необычный софт для Таркова! Советуем его опытными пользователям. Удачи.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
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Aimbot (Аим)
- Enabled - возможность включить / выключить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Aim Lock - в этом режиме аим фиксируется на цели до её уничтожения либо до остановки огня
- Silent Aimbot - мощный режим аимбота, выстрелы поражают цели, но прицел не двигается
- Aimspot (Bone) - части тела по которым будет стрелять аимбот
- FOV - размер рабочей зоны аимбота
- Draw FOV - отображение размера рабочей зоны для аимбота (круг аима)
- Distance - ограничить дальность работы аимбота
- Flags (Targets) - возможные цели аимбота (Ai, Player, SCAV)
- Visible Check - проверка на видимость цели
Wallhack (Player ESP)
- Players ESP - wh показывающий игроков и ботов
- Chams - вх в виде чамсов, полная закраска моделей персонажей какой-либо текстурой
- Chams Type (Galaxy, Hologram, Rainbow) - 3 вида чамсов, разные текстуры
- Box ESP - wallhack в виде коробок
- Box Type (2D, 3D, Corner) - выбор стиля коробок, 3 вида доступны
- Name ESP - никнеймы игроков
- Player Type - тип игрока (Игрок, Дикий, Бот, Босс, Follower)
- Price - стоимость инвентаря персонажа
- Health - количество ХП
- Weapon - оружие в руках
- Hitboxes - выделять каждый хитбокс отдельно
- Distance - показывать расстояние до целей
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
- Custom Colors - выбор своих цветов для ESP функций
Loot & World ESP (Лут, Другое)
- Draw Items - показывать лут (с помощью текста)
- Containers - показывать контейнеры с лутом
- Filter - различные фильтры для предметов
- Min Item Price - фильтр предметов по минимальной цене
- Min Container Price - фильтр контейнеров по минимальной цене
- Search by name - возможность добавить любой предмет в Loot ESP по названию
- Distance - показывать расстояние до лута
- Max Distance - ограничить дальность работы Items WH
- Custom Colors - возможность ставить свои цвета для лута и фильтров
- Mines - показывать мины
- Exfils (exits) - выходы из локации
- Ammo Indicator - индикатор кол-ва патронов в вашем магазине
Misc (Другие Функции, Эксплойты)
- No Fall Damage - отключить урон от падения
- No Visor - отключить эффект забрала шлема
- No Weight - возможность переносить сколько угодно веса
- Free Look - смотреть по сторонам не поворачивая тело
- High Jump - позволяет высоко прыгать
- Extra Lean - удлиняет руки
- Night Vision - режим ночного видения без наличия экипировки
- Thermal Vision - режим теплового видения без наличия экипировки
- No Inertia - отключает инерцию при передвижении, быстрые повороты и остановки
- Loot Through Walls - возможность лутать контейнеры за стеной
- No Physical Condition - оружие не цепляется за препятствия
- Infinite Stamina - бесконечная выносливость, бесконечный спринт
More Misc (Ещё эксплойты)
- Lab Switches - переключает рычаги в лаборатории
- Instant Search - мгновенный обыск контейнеров
- Instant Examine - мгновенное изучение предметов
- Instant Duck
- Run N Gun - позволяет стрелять на бегу без дебафов
- No Sway - отключает покачивания оружия/камеры при стрельбе
- Fast Mag - быстрые манипуляции с магазином
- No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
- No Turnaway
- Fast Reload - быстрая перезарядка
- Instant Aim (ADS) - прицел открывается без анимации