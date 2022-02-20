Чит Stugware для Espcape From Tarkov

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Информация о чите

Новинка в нашем магазине: приватный софт Stugware для Тарков. Мощный и максимально защищённый продукт. Все необходимые мощные виды взлома: красивые визуалы, много эксплойтов, сайлент аимбот. Защита от бана в данном чите гораздо выше, чего того требует античит в этой игре. Поэтому, используя этот взлом, вы будете иметь некоторый запас прочности для будущих обновлений безопасности в игре. Надеемся, что вас заинтересовал этот необычный софт для Таркова! Советуем его опытными пользователям. Удачи.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)

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Aimbot (Аим)

  • Enabled - возможность включить / выключить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Lock - в этом режиме аим фиксируется на цели до её уничтожения либо до остановки огня
  • Silent Aimbot - мощный режим аимбота, выстрелы поражают цели, но прицел не двигается
  • Aimspot (Bone) - части тела по которым будет стрелять аимбот
  • FOV - размер рабочей зоны аимбота
  • Draw FOV - отображение размера рабочей зоны для аимбота (круг аима)
  • Distance - ограничить дальность работы аимбота
  • Flags (Targets) - возможные цели аимбота (Ai, Player, SCAV)
  • Visible Check - проверка на видимость цели

Wallhack (Player ESP)

  • Players ESP - wh показывающий игроков и ботов
  • Chams - вх в виде чамсов, полная закраска моделей персонажей какой-либо текстурой
  • Chams Type (Galaxy, Hologram, Rainbow) - 3 вида чамсов, разные текстуры
  • Box ESP - wallhack в виде коробок
  • Box Type (2D, 3D, Corner) - выбор стиля коробок, 3 вида доступны
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Player Type - тип игрока (Игрок, Дикий, Бот, Босс, Follower)
  • Price - стоимость инвентаря персонажа
  • Health - количество ХП
  • Weapon - оружие в руках
  • Hitboxes - выделять каждый хитбокс отдельно
  • Distance - показывать расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP
  • Custom Colors - выбор своих цветов для ESP функций

Loot & World ESP (Лут, Другое)

  • Draw Items - показывать лут (с помощью текста)
  • Containers - показывать контейнеры с лутом
  • Filter - различные фильтры для предметов
  • Min Item Price - фильтр предметов по минимальной цене
  • Min Container Price - фильтр контейнеров по минимальной цене
  • Search by name - возможность добавить любой предмет в Loot ESP по названию
  • Distance - показывать расстояние до лута
  • Max Distance - ограничить дальность работы Items WH
  • Custom Colors - возможность ставить свои цвета для лута и фильтров
  • Mines - показывать мины
  • Exfils (exits) - выходы из локации
  • Ammo Indicator - индикатор кол-ва патронов в вашем магазине

Misc (Другие Функции, Эксплойты)

  • No Fall Damage - отключить урон от падения
  • No Visor - отключить эффект забрала шлема
  • No Weight - возможность переносить сколько угодно веса
  • Free Look - смотреть по сторонам не поворачивая тело
  • High Jump - позволяет высоко прыгать
  • Extra Lean - удлиняет руки
  • Night Vision - режим ночного видения без наличия экипировки
  • Thermal Vision - режим теплового видения без наличия экипировки
  • No Inertia - отключает инерцию при передвижении, быстрые повороты и остановки
  • Loot Through Walls - возможность лутать контейнеры за стеной
  • No Physical Condition - оружие не цепляется за препятствия
  • Infinite Stamina - бесконечная выносливость, бесконечный спринт

More Misc (Ещё эксплойты)

  • Lab Switches - переключает рычаги в лаборатории
  • Instant Search - мгновенный обыск контейнеров
  • Instant Examine - мгновенное изучение предметов
  • Instant Duck
  • Run N Gun - позволяет стрелять на бегу без дебафов
  • No Sway - отключает покачивания оружия/камеры при стрельбе
  • Fast Mag - быстрые манипуляции с магазином
  • No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
  • No Turnaway
  • Fast Reload - быстрая перезарядка
  • Instant Aim (ADS) - прицел открывается без анимации