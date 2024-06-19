Инструкция к софту Stugware (Руководство по запуску)

На этой странице находится инструкция к читу Stugware для Escape From Tarkov.

Инструкция к софту.

Пошаговый гайд по запуску и использованию софта для ЕФТ:

После успешной оплаты вы получите ключ для активации подписки на чит. Для начала необходимо скачать эти файлы . После создайте папку bundles в корне диска C и поместите туда скачанные файлы (C:\bundles). Также перед запуском чита необходимо отключить всё лишнее на вашем ПК: Полностью отключите или удалите все установленные на вашем ПК антивирусы;

Необходимо полностью отключить Защитник Windows (Защиту в реальном времени);

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке;

Теперь необходимо зайти в BIOS и сделать там следующее: отключить Secure Boot; отключить Fast Boot; В Boot Menu в ручную на первое место выставите тот диск, на котором у вас установлена Windows.

Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Откройте лоадер чита от имени администратора. Активируйте свой ключ и дождитесь появления интерфейса лоадера. В правой верхней части лоадера будет надпись "system not ready". Кликните по ней, ваш пк перезагрузится и надпись сменится на "system not ready". Теперь можно переходить к инжекту чита. Выберите "stugware_eft" в списке и нажмите Start . После небольшой загрузки появится "Waiting for game". Это означает, что нужно запускать игру. Если вы хотите воспользоваться каким-либо спуфером, то его также стоит запускать сейчас, до запуска игры. Запустите игру, дождитесь полной загрузки главного меню и нажмите "F5" для инжекта. После инжекта перед вами появится меню чита. В дальнейшем меню открывается/скрывается нажатием клавиши "Insert".

Видео-демонстрация софта:

FAQ по решению распространённых ошибок:

Основные ошибки при запуске чита Stugware и пути их решения:

Для использования чита Bios Mode должен быть "UEFI". Иначе вы увидите ошибку при запуске лоадера. Необходимо переключить BIOS в UEFI. В некоторых случаях может понадобиться переустановка Windows.

Если появилась ошибка "failed to load gui module with error: Failed to load system module", то вам нужно установить DirectX. Сделать это можно по этой ссылке.

Если даже после перезагрузки компьютера вы видите надпись "system not ready"., то попробуйте кликнуть по неё ещё раз, во время загрузки перезагрузки Windows в левом верхнем углу должны быть стадии загрузки. Если их нет, то вам необходимо обратиться в нашу службу поддержки.

На вашем ПК должна быть установлена только одна Windows. Проверить это можно следующим способом:

+ R - > msconfig -> Загрузка.

Если у вас здесь несколько Windows, то нужно удалить лишние неиспользуемые и перезагрузить ПК, после проделать всё заново.

+ R - > msconfig -> Загрузка. Если у вас здесь несколько Windows, то нужно удалить лишние неиспользуемые и перезагрузить ПК, после проделать всё заново. Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard (античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

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