Advanced Чит для EFT
Информация о чите
Advanced Hack для EFT - наш лучший продукт для этой игры. Софт включает в себя множество функций, отлично оптимизирован и на все 100% стоит своих денег. За справедливую цену вы получаете гибкий аимбот, который подходит как для rage так и для legit рейдов с аимом, валлхак с огромным количеством настроек, а также кучу всяких разных мисков. Кроме того, чит оснащён встроенным спуфером, который отлично справляется с обходом ЖД банов в таркове. Спуфер работает очень просто и делает всё автоматически при инжекте хака. Гибкий Loot ESP позволит вам выжимать все соки из RMT, а StreamProof и OBSBypass откроют возможности для записи видео и стримов. Подводя итоги, стоит сказать, что чит также работает на широком количестве версий Windows 10 и Windows 11, поэтому продукт подойдёт абсолютно всем.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11(up to 22621.819)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Player ESP(ВХ на игроков)
- Player ESP - различные вх функции против игроков
- Bounding Box - выделение полным квадратом
- Cornered Box - углы по краям бокса врага
- Skeletons - отображение скелетов противников
- Head Hit Box - коробка у головы противника
- Distance - показывать дистанцию до врага
- Player Type - тип врага (игрок, бот, дикий)
- Player Name - показывать никнеймы чвк и диких
- Health - функция показывает HP
- Filled Box - закрашенная коробка на противнике
- Custom Colors - настройка цветов отображаемых функций
Loot ESP(ВХ на предметы)
- Items ESP - wh на подбираемые предметы
- Quest Item Only - показывать квестовые предметы
- Quest Item Trader
- Item Group - группы/категории итемов
- Containers - отображение контейнеров с лутом
- Item Max Distance - дистанция на которой работает ESP на предметы
- Item Max Price - отображение предметов по максимальной цене
- Item Min Price - от какой цены будут отображаться предметы
- Max Items To Render - макс количество итемов на экране
- Corpses - отображение трупов игроков с лутом
- Extractions - показывать выходы с локации
- Grenades - отображение гранат
- Expensive Item Color - цвет самых дорогих предметов
- Custom Colors - настройка цвета на свой вкус
Aimbot(Legit & Rage)
- Vector Aimbot - векторный аим
- Aim Key - клавиша активации аима
- Ignore AI - игнорировать ботов
- Ignore Teammates - аим игнорирует тиммейтов
- Smoothness - плавный режим аимбота
- Bone - выбор части тела для наводки
- Max Distance - максимальная дистанция работы аима
- FOV - диаметр работы аима
- Prediction - учёт траектории движения
- FOV Shape - форма поля FOV
- Draw FOV - отображение области работы аима
- Silent Aim - попадание в цель без наведения прицела
Weapon Misc(Recoil & Sway)
- No Recoil - включение режима без отдачи
- Recoil X - настройка отдачи по оси X
- Recoil Y - настройка отдачи по оси Y
- Recoil Depth X - глубина анти отдачи по по оси X
- Recoil Depth Y - глубина анти отдачи по по оси Y
- Recoil Random X - вносить случайность в анти отдачу по X
- Recoil Random Y - вносить случайность в анти отдачу по Y
- No Sway - включение/отключение режима без разброса
- Sway Intensity - интенсивность тряски оружия
- Grenade Throw Distance - дистанция броска гранаты
Movement Misc(Миски связанные с передвижением)
- Unlimited Stamina - отключение затраты стамины
- No Inertia - отключение инерции при беге
- Run Through Bushes - Бег сквозь кусты, без замедления
- Max Jump Height - увеличение высоты прыжка
- Max Sprint - максимальная скорость бега
- Max Weight Buff - увеличение максимально переносимого веса
Other Misc(остальные миски)
- No Visor - отключить эффект взора/забрала
- Night Vision - включить режим ночного видения
- Thermal Vision - включить режим теплового зрения
- Double Search - поиск сразу в двух "карманах"
- Instant Examine - мгновенное изучение неизвестных предметов
- Fast Mag Load/Unload -быстрая перезарядка
- Instant Containers - мгновенное открытие контейнеров с лутом
- Instant Item Pickup/Drop - мгновенно поднимать/скидывать вещи
Extra(Остальные возможности)
- Spoofer - спуфер в комплекте
- StreamProof - чит не виден на стриме
- Chinese Translation - китайский язык в меню
- CFG System - система сохранения конфигов
- Legit Config - готовый легитный конфиг
- Semi-Rage Config - готовые средние по опасности конфиги
- Rage Config - готовые рейдж конфиги
- Save/Load Config - загрузка и сохранение готовых настроек
- Watermark - отключение логотипа чита в углу экрана
- Crosshair - отображать перекрестие в центре экрана