Advanced Чит для EFT

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Информация о чите

Advanced Hack для EFT - наш лучший продукт для этой игры. Софт включает в себя множество функций, отлично оптимизирован и на все 100% стоит своих денег. За справедливую цену вы получаете гибкий аимбот, который подходит как для rage так и для legit рейдов с аимом, валлхак с огромным количеством настроек, а также кучу всяких разных мисков. Кроме того, чит оснащён встроенным спуфером, который отлично справляется с обходом ЖД банов в таркове. Спуфер работает очень просто и делает всё автоматически при инжекте хака. Гибкий Loot ESP позволит вам выжимать все соки из RMT, а StreamProof и OBSBypass откроют возможности для записи видео и стримов. Подводя итоги, стоит сказать, что чит также работает на широком количестве версий Windows 10 и Windows 11, поэтому продукт подойдёт абсолютно всем.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11(up to 22621.819)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Player ESP(ВХ на игроков)

  • Player ESP - различные вх функции против игроков
  • Bounding Box - выделение полным квадратом
  • Cornered Box - углы по краям бокса врага
  • Skeletons - отображение скелетов противников
  • Head Hit Box - коробка у головы противника
  • Distance - показывать дистанцию до врага
  • Player Type - тип врага (игрок, бот, дикий)
  • Player Name - показывать никнеймы чвк и диких
  • Health - функция показывает HP
  • Filled Box - закрашенная коробка на противнике
  • Custom Colors - настройка цветов отображаемых функций

Loot ESP(ВХ на предметы)

  • Items ESP - wh на подбираемые предметы
  • Quest Item Only - показывать квестовые предметы
  • Quest Item Trader
  • Item Group - группы/категории итемов
  • Containers - отображение контейнеров с лутом
  • Item Max Distance - дистанция на которой работает ESP на предметы
  • Item Max Price - отображение предметов по максимальной цене
  • Item Min Price - от какой цены будут отображаться предметы
  • Max Items To Render - макс количество итемов на экране
  • Corpses - отображение трупов игроков с лутом
  • Extractions - показывать выходы с локации
  • Grenades - отображение гранат
  • Expensive Item Color - цвет самых дорогих предметов
  • Custom Colors - настройка цвета на свой вкус

Aimbot(Legit & Rage)

  • Vector Aimbot - векторный аим
  • Aim Key - клавиша активации аима
  • Ignore AI - игнорировать ботов
  • Ignore Teammates - аим игнорирует тиммейтов
  • Smoothness - плавный режим аимбота
  • Bone - выбор части тела для наводки
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аима
  • FOV - диаметр работы аима
  • Prediction - учёт траектории движения
  • FOV Shape - форма поля FOV
  • Draw FOV - отображение области работы аима
  • Silent Aim - попадание в цель без наведения прицела

Weapon Misc(Recoil & Sway)

  • No Recoil - включение режима без отдачи
  • Recoil X - настройка отдачи по оси X
  • Recoil Y - настройка отдачи по оси Y
  • Recoil Depth X - глубина анти отдачи по по оси X
  • Recoil Depth Y - глубина анти отдачи по по оси Y
  • Recoil Random X - вносить случайность в анти отдачу по X
  • Recoil Random Y - вносить случайность в анти отдачу по Y
  • No Sway - включение/отключение режима без разброса
  • Sway Intensity - интенсивность тряски оружия
  • Grenade Throw Distance - дистанция броска гранаты

Movement Misc(Миски связанные с передвижением)

  • Unlimited Stamina - отключение затраты стамины
  • No Inertia - отключение инерции при беге
  • Run Through Bushes - Бег сквозь кусты, без замедления
  • Max Jump Height - увеличение высоты прыжка
  • Max Sprint - максимальная скорость бега
  • Max Weight Buff - увеличение максимально переносимого веса

Other Misc(остальные миски)

  • No Visor - отключить эффект взора/забрала
  • Night Vision - включить режим ночного видения
  • Thermal Vision - включить режим теплового зрения
  • Double Search - поиск сразу в двух "карманах"
  • Instant Examine - мгновенное изучение неизвестных предметов
  • Fast Mag Load/Unload -быстрая перезарядка
  • Instant Containers - мгновенное открытие контейнеров с лутом
  • Instant Item Pickup/Drop - мгновенно поднимать/скидывать вещи

Extra(Остальные возможности)

  • Spoofer - спуфер в комплекте
  • StreamProof - чит не виден на стриме
  • Chinese Translation - китайский язык в меню
  • CFG System - система сохранения конфигов
  • Legit Config - готовый легитный конфиг
  • Semi-Rage Config - готовые средние по опасности конфиги
  • Rage Config - готовые рейдж конфиги
  • Save/Load Config - загрузка и сохранение готовых настроек
  • Watermark - отключение логотипа чита в углу экрана
  • Crosshair - отображать перекрестие в центре экрана