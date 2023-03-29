Как скачать и запустить Advanced EFT чит

Порядок действий для запуска Advanced Чита для Побег Из Таркова:

  1. После оплаты покупки на сайте вы получаете ключ для активации чита.
  2. Скачайте лоадер чита по этой ссылке .
  3. Теперь необходимо убедиться, что всё готово для корректного запуска софта:
    • Во-первых, отключите антивирус и защитник Windows, т.к антивирусные программы препятствуют запуску чита и могут удалить файлы чита.
      Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
      1. windows defender disabling
      2. windows defender disabling 2
    • Во-вторых, вам понадобится USB Flash Drive(флешка) для запуска чита. Рекомендуем использовать именно физическую флешку. Но если у вас её нет, то ниже в инструкции будет гайд по запуску хака через виртуальный USB накопитель;
    • Также для корректной работы чита необходимо зайти в "Установка и Удаление программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, т.к они тоже не дают софту работать;
    • В чите есть встроенный спуфер, поэтому использовать различные другие спуферы не рекомендуется. Ваш ключ может сломаться из-за этого.
    • Чит External(экстернал), поэтому работает только в "Безрамочном"(Borderless) режиме экрана. Зайдите в игру без чита и заранее измените эту настройку;
    • Кроме того, мы рекомендуем обновить DirectX и библиотеки VC Redist. Сделать это можно, скачав этот файл . Качаете папку, запускаете файл Install_all.exe и всё обновится автоматически.
  4. Поместите скачанный файл лоадера чита на вашу флешку.
  5. Теперь можно переходить к запуску софта. Открывайте лоадер от имени администратора.
  6. Для начала вам необходимо нажать любую клавишу, чтобы продолжить процесс запуска.
  7. Теперь вставьте купленный вами ключ и нажмите клавишу "Enter".
  8. Сейчас необходимо выбрать игру. Для этого введите EFT в строку лоадера и нажмите клавишу "Enter". После этого вам ещё раз нужно будет ввести ключ .
  9. Теперь перезапускаем лоадер. После перезапуска ещё раз вводим ключ и выбираем игру. Начинается инжект чита, ждём загрузки.
  10. После того как окошко чита исчезло, можно запускать игру.
  11. Ждём полной загрузки игры и жмём клавишу "F2" в главном меню Таркова.
  12. В случае успешного инжекта в левом верхнем углу экрана появится логотип софта. Меню открывается и скрывается кнопкой Insert.
Встроенный в чит спуфер спуфает ваше железо при инжекте чита. Поэтому использовать сторонние спуферы крайне не рекомендуется. Также чит полностью Stream Proof, поэтому его не будет видно на скриншотах и записи видео, если записывать именно окно игры Тарков.

Видео с запуском и демонстрацией работы ЕФТ чита:

Как запустить приватный чит для EFT без флешки?

Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить "OSFmount" по данной ссылке . На видео показан запуск другого чита, но с этим софтом запуск через виртуальный USB будет примерно такой же.

Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице .
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