Приватный чит для Dread Hunger

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Информация о чите

Наша новейшая разработка - приватный чит для игры Dread Hunger. Программа включает в себя ESP показывающий различную информацию о игроках, животных и других объектов на карте. Также имеется спидхак. Чит для Dread Hunger безопасен и играя с ним шанс бана вашего аккаунта будет минимальным. Наш софт даёт вам мощное преимущество перед другими игроками, но игра не станет скучной, а наоборот, играть станет только интереснее!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Players ESP

  • Player - показывает местонахождение других игроков через стены и различные препятствия
  • Role - даёт вам информацию о ролях других игроков
  • Distance - показывает расстояние в метрах до персонажей
  • Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP
  • Boxes - показывать квадрат вокруг противника

Animals ESP

  • Animals ESP - вх показывающий различных животных и информацию о них через стены и препятствия
  • Wolf - показывать волков
  • Bear - показывать медведей
  • Prey - показывать добычу(нехищных животных: зайцы, тюлени, крысы, чайки)
  • Distance - расстояние до животных в метрах
  • Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP

World ESP

  • Totem - показывать где находятся тотемы
  • Bear Trap - показывать медвежьи капканы
  • Coal Storage - показывать хранилища с углём
  • Workbench - отображение расположения верстаков
  • Distance - информация о расстоянии до объектов из данной категории валлхака в метрах
  • Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP

Pickup Items

  • Pickup Items ESP - показывает где находятся предметы которые можно поднять
  • Coal - показывать уголь
  • Rock - показывать камень
  • Stick - показывать палки
  • Distance - информация о расстоянии до объектов из данной категории валлхака в метрах
  • Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP

Дополнительно

  • Speed hack - ускорение передвижения вашего персонажа