Приватный чит для Dread Hunger
Информация о чите
Наша новейшая разработка - приватный чит для игры Dread Hunger. Программа включает в себя ESP показывающий различную информацию о игроках, животных и других объектов на карте. Также имеется спидхак. Чит для Dread Hunger безопасен и играя с ним шанс бана вашего аккаунта будет минимальным. Наш софт даёт вам мощное преимущество перед другими игроками, но игра не станет скучной, а наоборот, играть станет только интереснее!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Players ESP
- Player - показывает местонахождение других игроков через стены и различные препятствия
- Role - даёт вам информацию о ролях других игроков
- Distance - показывает расстояние в метрах до персонажей
- Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP
- Boxes - показывать квадрат вокруг противника
Animals ESP
- Animals ESP - вх показывающий различных животных и информацию о них через стены и препятствия
- Wolf - показывать волков
- Bear - показывать медведей
- Prey - показывать добычу(нехищных животных: зайцы, тюлени, крысы, чайки)
- Distance - расстояние до животных в метрах
- Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP
World ESP
- Totem - показывать где находятся тотемы
- Bear Trap - показывать медвежьи капканы
- Coal Storage - показывать хранилища с углём
- Workbench - отображение расположения верстаков
- Distance - информация о расстоянии до объектов из данной категории валлхака в метрах
- Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP
Pickup Items
- Pickup Items ESP - показывает где находятся предметы которые можно поднять
- Coal - показывать уголь
- Rock - показывать камень
- Stick - показывать палки
- Distance - информация о расстоянии до объектов из данной категории валлхака в метрах
- Render Distance - возможность установить максимальную дистанцию отображения для этой категории ESP
Дополнительно
- Speed hack - ускорение передвижения вашего персонажа