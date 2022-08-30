Как скачать и запустить чит для Dread Hunger

Инструкция по активации ключа и запуску софта для Dread Hunger:
- После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого:
- Отключить все антивирусы на вашем ПК;
- Полностью отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени);
- Удалить FaceIT античит через удаление программ
- Удалить Riot Vanguard(античит игры Valorant) через удаление программ;
- Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке.
- Запускаем только что загруженный файл от имени администратора. При первом запуске загрузка может быть дольше обычного.
- После завершения загрузки жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ и жмём Activate.
- Теперь убедитесь, что игра в данный момент закрыта. Выбираем в списке доступных игр Dread Hunger и жмём Load.
- Теперь лоадер чита ждёт пока вы запустите игру. Запускаем игру, меню чита автоматически появится слева сверху. В дальнейшем для вызова или наоборот сокрытия окна меню используйте клавишу Insert.
Видео-гайд по запуску чита и демонстрация его работы в игре:
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