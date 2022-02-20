Чит Labcore для DayZ (External Софт)

Информация о чите

Представляем вашему вниманию необычный продукт: чит Labcore для игры Dayz. Данный софт полностью External и взаимодействие с процессом и файлами игры минимальное, поэтому шанс получить баз за использование этого чита также будет минимальным. Здесь имеется весь основной необходимый набор функций: аимбот, ESP и некоторые эксплойты (MISC). Главная особенность этого софта - StreamProof: labcore скрыт на записи или трансляции. Со списком функций можно ознакомиться ниже, также мы постарались детально показать работу взлома на видео.