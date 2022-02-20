Чит Labcore для DayZ (External Софт)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию необычный продукт: чит Labcore для игры Dayz. Данный софт полностью External и взаимодействие с процессом и файлами игры минимальное, поэтому шанс получить баз за использование этого чита также будет минимальным. Здесь имеется весь основной необходимый набор функций: аимбот, ESP и некоторые эксплойты (MISC). Главная особенность этого софта - StreamProof: labcore скрыт на записи или трансляции. Со списком функций можно ознакомиться ниже, также мы постарались детально показать работу взлома на видео.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP (Игроки, Зомби, Животные)
- Players ESP (ВХ на игроков)
- Skeleton ESP (вх в виде скелетов)
- Names (имена целей)
- Distance (расстояние до персонажей)
- Tracers (Snaplines) - вх в виде линий
- Animals (ВХ на животных)
- Zombies (ВХ на зомби)
- Custom Range (настройка макс. дистанции для игроков, животных и зомби)
- Custom Colors (детальная настройка цветов для ESP)
Loot ESP (Items)
- Items Names (Названия предметов)
- Distance (Расстояние до лута)
- Limit Distance (Ограничить дальность работы Loot ESP)
- Custom Colors (детальная настройка цветов для Лут ЕСП)
- Weapons (оружие)
- Ammo (патроны)
- Attachments (обвесы на оружие)
- Medical (предметы для лечения)
- Clothing (вся одежда)
- Food (вся еда и напитки)
- Tools (инструменты)
- Containers (контейнеры содержащие лут)
- Consumables (расходники)
- Craftables (материалы)
- Cooking (ингредиенты для кулинарии)
- Vehicle Parts (запчасти для транспорта)
- Others (остальные предметы)
Aimbot (Аимбот)
- Vectored Aimbot (Векторный Аимбот, симулирует движения мыши человеком)
- Aim Players (Аим на игроков)
- Aim Zombies (Аим на зомби)
- FOV (Радиус работы аима)
- FOV Circle (показать радиус работы аима в виде окружности)
- FOV Color (цвет круга аимбота)
- Crosshair (Статичный прицел посередине экрана)
- Crosshair Size (размер прицела)
- Smoothness (плавность аимбота, больше значение - медленнее аим)
- Magic Bullet (Волшебные пули, летят сквозь стены и другие препятствия)
- Aim Key (Клавиша для активации аимбота)
Misc (Другие Функции)
- Loot Through Walls (Лутаться через стены)
- Grenade Through Walls (Кидать гранаты сквозь стены)
- Melee Through Walls (Бить холодным оружием через стены)