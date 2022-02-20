Чит Labcore для DayZ (External Софт)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию необычный продукт: чит Labcore для игры Dayz. Данный софт полностью External и взаимодействие с процессом и файлами игры минимальное, поэтому шанс получить баз за использование этого чита также будет минимальным. Здесь имеется весь основной необходимый набор функций: аимбот, ESP и некоторые эксплойты (MISC). Главная особенность этого софта - StreamProof: labcore скрыт на записи или трансляции. Со списком функций можно ознакомиться ниже, также мы постарались детально показать работу взлома на видео.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP (Игроки, Зомби, Животные)

  • Players ESP (ВХ на игроков)
  • Skeleton ESP (вх в виде скелетов)
  • Names (имена целей)
  • Distance (расстояние до персонажей)
  • Tracers (Snaplines) - вх в виде линий
  • Animals (ВХ на животных)
  • Zombies (ВХ на зомби)
  • Custom Range (настройка макс. дистанции для игроков, животных и зомби)
  • Custom Colors (детальная настройка цветов для ESP)

Loot ESP (Items)

  • Items Names (Названия предметов)
  • Distance (Расстояние до лута)
  • Limit Distance (Ограничить дальность работы Loot ESP)
  • Custom Colors (детальная настройка цветов для Лут ЕСП)
  • Weapons (оружие)
  • Ammo (патроны)
  • Attachments (обвесы на оружие)
  • Medical (предметы для лечения)
  • Clothing (вся одежда)
  • Food (вся еда и напитки)
  • Tools (инструменты)
  • Containers (контейнеры содержащие лут)
  • Consumables (расходники)
  • Craftables (материалы)
  • Cooking (ингредиенты для кулинарии)
  • Vehicle Parts (запчасти для транспорта)
  • Others (остальные предметы)

Aimbot (Аимбот)

  • Vectored Aimbot (Векторный Аимбот, симулирует движения мыши человеком)
  • Aim Players (Аим на игроков)
  • Aim Zombies (Аим на зомби)
  • FOV (Радиус работы аима)
  • FOV Circle (показать радиус работы аима в виде окружности)
  • FOV Color (цвет круга аимбота)
  • Crosshair (Статичный прицел посередине экрана)
  • Crosshair Size (размер прицела)
  • Smoothness (плавность аимбота, больше значение - медленнее аим)
  • Magic Bullet (Волшебные пули, летят сквозь стены и другие препятствия)
  • Aim Key (Клавиша для активации аимбота)

Misc (Другие Функции)

  • Loot Through Walls (Лутаться через стены)
  • Grenade Through Walls (Кидать гранаты сквозь стены)
  • Melee Through Walls (Бить холодным оружием через стены)