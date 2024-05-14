Инструкция к External софту для Dayz (Гайд)

DayZ

На этой странице расположена инструкция к этому приватному external софту для Dayz.

Инструкция по запуску:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
  3. Подготовка к запуску:
    • Скачайте и установите MedalTV по данной ссылке . Также необходимо включить MedalTV Оверлей.
    • Игра должна быть в оконном / безрамочном режиме экрана (Windowed / Borderless)
  4. Извлеките файлы чита из ранее скачанного архива.
  5. Запускайте лоадер чита от имени администратора.
  6. Введите свой ключ и нажмите Activate.
  7. Выберите Dayz и нажмите Load / Inject.
  8. Подождите, пока не появится сообщение об успехе (success).
  9. После сообщения об успехе можно открывать игру.
  10. Меню в игре появится автоматически.

Клавиша меню: Insert.
Panic Key(Закрыть софт): End.
Перед выходом из игры рекомендуется нажимать клавишу End.

Для игроков максимальное расстояние ESP составляет 1000 м, так как это максимальное расстояние рендеринга игроков. Модифицированные предметы из мод-серверов попадут в параметр «Other ESP», и у них также будет свое собственное максимальное расстояние рендеринга в игре, поэтому вы можете увидеть больше вещей, загружаемых вдалеке, чем другие предметы на полу.

Возможные проблемы с запуском и пути их решения:

  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Чит работает только с Windows 10 2004 - 21H2 и Windows 11 21H2. Другие версии Windows не поддерживаются.
  • Убедитесь, что Оверлей MedalTV включен и работает.
  • Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
  • Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).
  • Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".
  • Установите последние версии Directx и пакетов Mircrosoft Visual.
  • Для корректного отображения ESP разрешение экрана в игре должно совпадать с разрешением вашего монитора.

Если данные шаги вам не помогли, то следует обратиться в нашу техническую поддержку!

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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