Инструкция к External софту для Dayz (Гайд)

На этой странице расположена инструкция к этому приватному external софту для Dayz.

Инструкция по запуску:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Подготовка к запуску: Скачайте и установите MedalTV по данной ссылке . Также необходимо включить MedalTV Оверлей.

. Также необходимо включить MedalTV Оверлей. Игра должна быть в оконном / безрамочном режиме экрана (Windowed / Borderless) Извлеките файлы чита из ранее скачанного архива. Запускайте лоадер чита от имени администратора. Введите свой ключ и нажмите Activate. Выберите Dayz и нажмите Load / Inject. Подождите, пока не появится сообщение об успехе (success). После сообщения об успехе можно открывать игру. Меню в игре появится автоматически.

Клавиша меню: Insert.

Panic Key(Закрыть софт): End.

Перед выходом из игры рекомендуется нажимать клавишу End.

Для игроков максимальное расстояние ESP составляет 1000 м, так как это максимальное расстояние рендеринга игроков. Модифицированные предметы из мод-серверов попадут в параметр «Other ESP», и у них также будет свое собственное максимальное расстояние рендеринга в игре, поэтому вы можете увидеть больше вещей, загружаемых вдалеке, чем другие предметы на полу.

Возможные проблемы с запуском и пути их решения:

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Чит работает только с Windows 10 2004 - 21H2 и Windows 11 21H2. Другие версии Windows не поддерживаются.

Убедитесь, что Оверлей MedalTV включен и работает.

Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.

Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).

Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".

Установите последние версии Directx и пакетов Mircrosoft Visual.

Для корректного отображения ESP разрешение экрана в игре должно совпадать с разрешением вашего монитора.

Если данные шаги вам не помогли, то следует обратиться в нашу техническую поддержку!

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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