Инструкция к External софту для Dayz (Гайд)

На этой странице расположена инструкция к этому приватному external софту для Dayz.
Инструкция по запуску:
- После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит.
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Подготовка к запуску:
- Скачайте и установите MedalTV по данной ссылке . Также необходимо включить MedalTV Оверлей.
- Игра должна быть в оконном / безрамочном режиме экрана (Windowed / Borderless)
- Извлеките файлы чита из ранее скачанного архива.
- Запускайте лоадер чита от имени администратора.
- Введите свой ключ и нажмите Activate.
- Выберите Dayz и нажмите Load / Inject.
- Подождите, пока не появится сообщение об успехе (success).
- После сообщения об успехе можно открывать игру.
- Меню в игре появится автоматически.
Клавиша меню: Insert.
Panic Key(Закрыть софт): End.
Перед выходом из игры рекомендуется нажимать клавишу End.
Для игроков максимальное расстояние ESP составляет 1000 м, так как это максимальное расстояние рендеринга игроков. Модифицированные предметы из мод-серверов попадут в параметр «Other ESP», и у них также будет свое собственное максимальное расстояние рендеринга в игре, поэтому вы можете увидеть больше вещей, загружаемых вдалеке, чем другие предметы на полу.
Возможные проблемы с запуском и пути их решения:
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Чит работает только с Windows 10 2004 - 21H2 и Windows 11 21H2. Другие версии Windows не поддерживаются.
- Убедитесь, что Оверлей MedalTV включен и работает.
- Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
- Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).
- Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".
- Установите последние версии Directx и пакетов Mircrosoft Visual.
- Для корректного отображения ESP разрешение экрана в игре должно совпадать с разрешением вашего монитора.
Если данные шаги вам не помогли, то следует обратиться в нашу техническую поддержку!
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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