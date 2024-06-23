Чит Domination для DayZ (уникальная Interactive Map)

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Информация о чите

Приветствуем вас в нашем магазине! Вы попали на страницу чита Domination для игры Dayz. Данный продукт является очень удобным и качественным решением. Главной особенностью этот софта является уникальная функция, которая позволяет открывать интерактивную карту, как в ПУБГ или других более казуальных играх. На карте показаны все полезные локации и расположение вашего персонажа, а также направление движения. Очень удобно! Кроме того, в Domination вы также найдёте очень удобный Loot ESP с большим количеством фильтров и настроек для отображения лута. Остальные стороны продукта тоже не заставят вас разочароваться: поддержка Windows 10 и 11, встроенный спуфер, аимбот, есп и различные эксплойты. Достойный и эффективный чит за умеренную плату, вы не пожалеете!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Enable - включить / выключить аимбот
  • Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули поражают цели, но прицел не дергается
  • Aim Key - выбор клавиши, удерживая которую, аимбот будет активирован
  • Aim Bone - часть тела, в которую будет целиться аимбот (хитбокс)
  • Rage Mode - в этом режиме аимбот работает более эффективно, но заметно
  • Legit Mode - в этом режиме аим слабее, но менее заметен другим игрокам
  • FOV - размер области в которой аимбот будет выбирать цели для поражения
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Max Distance - максимальная дистанция на которой аим будет выбирать цели
  • Draw Target Line - проводить snapline до текущей цели аимбота
  • Add Teammate - позволяет добавлять друзей в список исключений для аимбота

Player ESP (Wallhack)

  • Box ESP - есп в виде коробок
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до игроков (в метрах)
  • Weapon - оружие (предмет) у игрока в руках
  • Admin Check - показывать, если у игрока есть права админа
  • Inventory - показывать содержимое инвентаря игроков
  • Bind Inventory - клавиша при нажатии которой будет показан инвентарь игрока
  • Corpses - показывать трупы мёртвых игроков
  • ESP Preview - в меню есть превью того как будет выглядеть ЕСП в игре

Other ESP (Zombie, Animal, Car)

  • Zombie ESP - вх против зомби
  • Animal ESP - есп показывающий животных
  • Car ESP - wh показывающий машины
  • Car Inventory - показывать лут внутри транспорта
  • Box ESP - wallhack в виде коробки (бокс)
  • Distance - расстояние до цели (в метрах)
  • Name - имена Зомби / Машин / Животных
  • Max Distance - отдельные настройки дистанции отображения для Зомби, Машин и Животных

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Loot ESP - вх показывающий предметы
  • Quality Circle - кружок возле названия предмета, цвет соответствует качеству
  • Item Name - названия предметов
  • Distance - расстояние до лута
  • Loot ESP Key - клавиша для включения/выключения Лут ЕСП
  • Custom Colors - позволяет установить цвета на свой вкус для Лут ЕСП
  • Loot Categories - включение/выключение категорий предметов для отображения
  • Loot Filter - кастомные фильтры лута с тонкой настройкой

Item Categories (for Loot ESP)

  • Backpacks, Clothes, Gas Clothes
  • Buildings, Containers, Tools, Camping
  • Camping, Consumables, Cultivation
  • Food, Medical, Traps
  • Car Parts Engine, Car Parts Body
  • Weapons, Magazines, Ammunition
  • Kits, Explosives, Melee
  • Military Bases
  • Other Items

Misc (Exploits)

  • Time Changer - позволяет менять время суток (визуально)
  • Time - выбрать текущее значение времени для времени суток
  • No Grass - отключает отрисовку травы в игре
  • Map - интерактивная карта, показывает карту, локации и ваше расположение
  • Bind Map - клавиша, нажатием которой будет открываться карта
  • No Clip - возможность свободного полёта через препятствия
  • CFG System - позволяет сохранять/загружать настройки чита
  • Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID