Чит Domination для DayZ (уникальная Interactive Map)
Информация о чите
Приветствуем вас в нашем магазине! Вы попали на страницу чита Domination для игры Dayz. Данный продукт является очень удобным и качественным решением. Главной особенностью этот софта является уникальная функция, которая позволяет открывать интерактивную карту, как в ПУБГ или других более казуальных играх. На карте показаны все полезные локации и расположение вашего персонажа, а также направление движения. Очень удобно! Кроме того, в Domination вы также найдёте очень удобный Loot ESP с большим количеством фильтров и настроек для отображения лута. Остальные стороны продукта тоже не заставят вас разочароваться: поддержка Windows 10 и 11, встроенный спуфер, аимбот, есп и различные эксплойты. Достойный и эффективный чит за умеренную плату, вы не пожалеете!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Enable - включить / выключить аимбот
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, пули поражают цели, но прицел не дергается
- Aim Key - выбор клавиши, удерживая которую, аимбот будет активирован
- Aim Bone - часть тела, в которую будет целиться аимбот (хитбокс)
- Rage Mode - в этом режиме аимбот работает более эффективно, но заметно
- Legit Mode - в этом режиме аим слабее, но менее заметен другим игрокам
- FOV - размер области в которой аимбот будет выбирать цели для поражения
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Max Distance - максимальная дистанция на которой аим будет выбирать цели
- Draw Target Line - проводить snapline до текущей цели аимбота
- Add Teammate - позволяет добавлять друзей в список исключений для аимбота
Player ESP (Wallhack)
- Box ESP - есп в виде коробок
- Name ESP - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до игроков (в метрах)
- Weapon - оружие (предмет) у игрока в руках
- Admin Check - показывать, если у игрока есть права админа
- Inventory - показывать содержимое инвентаря игроков
- Bind Inventory - клавиша при нажатии которой будет показан инвентарь игрока
- Corpses - показывать трупы мёртвых игроков
- ESP Preview - в меню есть превью того как будет выглядеть ЕСП в игре
Other ESP (Zombie, Animal, Car)
- Zombie ESP - вх против зомби
- Animal ESP - есп показывающий животных
- Car ESP - wh показывающий машины
- Car Inventory - показывать лут внутри транспорта
- Box ESP - wallhack в виде коробки (бокс)
- Distance - расстояние до цели (в метрах)
- Name - имена Зомби / Машин / Животных
- Max Distance - отдельные настройки дистанции отображения для Зомби, Машин и Животных
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Loot ESP - вх показывающий предметы
- Quality Circle - кружок возле названия предмета, цвет соответствует качеству
- Item Name - названия предметов
- Distance - расстояние до лута
- Loot ESP Key - клавиша для включения/выключения Лут ЕСП
- Custom Colors - позволяет установить цвета на свой вкус для Лут ЕСП
- Loot Categories - включение/выключение категорий предметов для отображения
- Loot Filter - кастомные фильтры лута с тонкой настройкой
Item Categories (for Loot ESP)
- Backpacks, Clothes, Gas Clothes
- Buildings, Containers, Tools, Camping
- Camping, Consumables, Cultivation
- Food, Medical, Traps
- Car Parts Engine, Car Parts Body
- Weapons, Magazines, Ammunition
- Kits, Explosives, Melee
- Military Bases
- Other Items
Misc (Exploits)
- Time Changer - позволяет менять время суток (визуально)
- Time - выбрать текущее значение времени для времени суток
- No Grass - отключает отрисовку травы в игре
- Map - интерактивная карта, показывает карту, локации и ваше расположение
- Bind Map - клавиша, нажатием которой будет открываться карта
- No Clip - возможность свободного полёта через препятствия
- CFG System - позволяет сохранять/загружать настройки чита
- Built-In Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID