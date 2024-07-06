Руководство по использованию DayZ Domination (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита Dayz Domination.

Руководство по использованию софта.

Пошаговая инструкция:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Для начала нужно подготовиться к загрузке и запуску чита: Для начала нужно зайти в игру без чита и изменить настройки: поставьте "Windowed (Оконный)" режим экрана и полностью отключите всё сглаживание (программное и аппаратное);

Кроме того, для успешной загрузки и запуска софта нужно полностью отключить все антивирусы и защитник Windows. Отключайте именно защиту в реальном времени.

Также для использования софта вам понадобится Bandicam. Скачать его можно по этой ссылке. Теперь, когда всё готово, вы можете скачать лоадер чита по этой ссылке. Переместите скачанный лоадер в корень диска C. Путь до файла должен полностью состоять из английских букв английского алфавита (нельзя использовать кириллицу, иероглифы и др.). Запускайте лоадер от имени администратора и вставляйте ключ. Лоадер сообщит вам об оставшемся сроке подписки и перейдёт к подготовке к запуску. После небольшой загрузки появится надпись "Open Dayz". Запускайте игру. После захода в игру появится надпись “Please launch bandicam and select the game window“. Откройте Bandicam и выберите в нём окно Dayz. Перед вами появится меню чита. Далее меню читы открывается/закрывается нажатием клавиши "END".

Вы также можете увидеть процесс запуска на видео ниже!

Видео с запуском и демонстрацией работы софта.

Видео-инструкция:

Распространённые ошибки и пути их решения.

Основные возможные проблемы и способы их устранения:

Самой распространённой проблемой является включенный защитник Windows. Убедитесь, что у вас он полностью отключен. "Защита в реальном времени" должна быть выключена.

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.

Кроме того, сторонние антивирусы также могут мешать работе читов. Полностью отключите их. Если отключение не поможет, то придётся удалить их на время использования читов.

Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard (античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые библиотеки Microsoft Visual C++ 2005-2019. Скачать их можно по этой ссылке.

по этой ссылке. Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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