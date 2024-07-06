Руководство по использованию DayZ Domination (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита Dayz Domination.
Руководство по использованию софта.
Пошаговая инструкция:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
- Для начала нужно подготовиться к загрузке и запуску чита:
- Для начала нужно зайти в игру без чита и изменить настройки: поставьте "Windowed (Оконный)" режим экрана и полностью отключите всё сглаживание (программное и аппаратное);
- Кроме того, для успешной загрузки и запуска софта нужно полностью отключить все антивирусы и защитник Windows. Отключайте именно защиту в реальном времени.
- Также для использования софта вам понадобится Bandicam. Скачать его можно по этой ссылке.
- Теперь, когда всё готово, вы можете скачать лоадер чита по этой ссылке.
- Переместите скачанный лоадер в корень диска C. Путь до файла должен полностью состоять из английских букв английского алфавита (нельзя использовать кириллицу, иероглифы и др.).
- Запускайте лоадер от имени администратора и вставляйте ключ.
- Лоадер сообщит вам об оставшемся сроке подписки и перейдёт к подготовке к запуску.
- После небольшой загрузки появится надпись "Open Dayz". Запускайте игру.
- После захода в игру появится надпись “Please launch bandicam and select the game window“. Откройте Bandicam и выберите в нём окно Dayz.
- Перед вами появится меню чита. Далее меню читы открывается/закрывается нажатием клавиши "END".
Вы также можете увидеть процесс запуска на видео ниже!
Видео с запуском и демонстрацией работы софта.
Видео-инструкция:
Распространённые ошибки и пути их решения.
Основные возможные проблемы и способы их устранения:
- Самой распространённой проблемой является включенный защитник Windows. Убедитесь, что у вас он полностью отключен. "Защита в реальном времени" должна быть выключена.
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитника Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.
- Кроме того, сторонние антивирусы также могут мешать работе читов. Полностью отключите их. Если отключение не поможет, то придётся удалить их на время использования читов.
- Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard (античит игры Valorant), используя "Установка и удаление программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Убедитесь, что у вас есть все необходимые библиотеки Microsoft Visual C++ 2005-2019. Скачать их можно по этой ссылке.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
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