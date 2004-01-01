Private hack
Информация о читеВ нашем магазине пополнение для игры The Cycle Frontier. Мощный многофункциональный чит от наших партнеров из dullwave. Продукт оснащен удобным меню, визуальные функции сделаны очень красиво, настройка каждого пункта детально проработана. Софт активно улучшается и с каждоым обновлением становится лучше и лучше. Торопитесь поиграть с ним, вы не пожалеете об этом!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2], Windows 11[21H2, 22H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Аимбот(Aimbot)
- Type [Magic, Silent, Vector] - Выбор типа наводки
- Bone[Neck, Head, Body, Smart] - позволяет выбрать на какие части тела будет работать аим
- Smart Bone - если в разделе Bone стоит смарт, то чит будет наводиться на ближайшую к прицелу часть тела врага
- FOV - настройка радиуса захвата целей аимботом
- Smooth - плавность наведения аима. Выше параметр - более медленный и плавный аим становится
- Distance - данная настройка позволяет ограничить расстояние на котором будет работать функция
- AimLock - если стоит галка здесь, то прицел будет намертво прилепать к целям
- DrawFOV - показывает рабочую облать аима в виде окружности вокруг прицела
- Humanize - добавляет случайные хаотичные движения в работу аима, чтобы он выглядел более натурально и человечно
- Monsters - если активировать это, то функции также будет работать на монстров
- Invisibles - наводиться на скрытые(невидимые) цели
- Silent Aim - мощный вид аимбота когда прицел не наводится на цель, но пули попадают в неё
- Magic Bullet - дополнительная функция для аимбота, позволяющее поражать цели за любыми видами препятствий
WallHack(Player ESP)
- Wallhack - функция позволяющая видеть врагов и различную информацию о них через стены
- PlayerESP - включить вх коробки функции на игроков
- Style - дизайн коробок. Доступны плоские(2D, трёхмерные(3D) и только уголки(Corner)
- Filled - заливка бокса полностью
- Health Bar - показывает количество здоровья целей с помощью полоски(бара)
- Skeleton - рисует скелеты вражеских персонажей. Благодаря этому можно за стенами увидеть, в каком положении находится противник
- Distance - показывает расстояние до врагов в метрах
- Nickname - отображение ников игроков
- Tracers - рисует линии(Snaplines) от вас до других игроков
- Monster ESP - активировать ESP функции на мобов
Дополнительно(Misc)
- Infinity Stamina - бесконечная выносливость
- Fly Hack
Лут(Loot ESP)
- Loot - показывает различные предметы и объекты которые находятся на карте
- Rarity - фильтр предметов по редкости(Common, Uncommon, Rare, Epic, Exotic, Legendary)
- Containers - даёт информацию о месторасположении сундуков
- Craftings - предметы для крафта
- Minerals - отображение минералов
- Vehicle - показывает различные транспортные средства
- Collectible - предметы для коллекционирования
- Consumable - расходные материалы
- Currence - игровая валюта
- Tracking Item - отслеживаемые вами предметы
- Monster Item - итемы с мобов
- Quest Item - предметы для заданий
- Hunt Item - охотничие предметы
- Backpacks - отображает рюкзаки
- Ability - показывает умения
- Shield - показывает броню
- Helmet - показывает шлемы
- Weapon - показывает оружие
- Ammo - отображение боеприпасов
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