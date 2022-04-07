The Cycle Frontier Приватный чит - Инструкция по активации и запуску софта

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для The Cycle Frontier.

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).

Скачайте лоадер по данной ссылке

Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.

Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер.

Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".

После появления "Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.

Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter.

Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.



Также процесс запуска показан на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на The Cycle Frontier:

