The Cycle Frontier Приватный чит - Инструкция по активации и запуску софта

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для The Cycle Frontier.
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер по данной ссылке
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер.
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
- После появления "Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.
- Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Видео с запуском и демонстрацией работы чита на The Cycle Frontier:
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