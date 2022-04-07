The Cycle Frontier Приватный чит - Инструкция по активации и запуску софта

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для The Cycle Frontier.


  1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер по данной ссылке
  3. Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
  4. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер.
  5. Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
  6. После появления "Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.
  7. Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter.
  8. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Также процесс запуска показан на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на The Cycle Frontier:


Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!