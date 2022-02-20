COD: WARZONE

Скриншот CALL OF DUTY: WARZONE CHEAT_0
Скриншот CALL OF DUTY: WARZONE CHEAT_1
Скриншот CALL OF DUTY: WARZONE CHEAT_2
Скриншот CALL OF DUTY: WARZONE CHEAT_3

Информация о чите

Хоть Call of Duty Warzone и вышла почти 2 года назад, она всё ещё остается одним из самых популярных шутеров современности. Поэтому мы всё-таки решили добавить в наш магазин чит на данную игру. Мы предлагаем вам к покупке приватный мультихак с кучей функций: аим, вх с множеством настроек и без отдачи. Софт очень стабильный, за время работы серьёзных обнаружений не случалось. Так что торопитесь испытать программу в действии!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battle.net

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Общий список

  • ESP - в данной вкладке находится основной визуальных функционал связанный с подстветкой игроков
  • Box - данная функция показывает врагов за препятствиями с помощью коробки(квадратика). Самый распространенный вариант вх
  • Info - если здесь стоит галка, то у вас появляется возможность выбрать доп. инфу об игроках, которая будет показываться читом
  • Names - показывает имена(никнеймы) игроков
  • Health - отображение количества здоровья(хп) у противников. Отображается в виде полоски(бара) над игроком
  • Distance - показывает расстояние до противников
  • Snaplines - линии, которые тянутся до моделек соперников. Один из самых простых видов вх
  • Aimbot - в данной вкладке настаривается аимбот, функция, которая позволяет автоматизировать наведение прицела на противников для облегчения стрельбы
  • Aim Assist - если данный пункт активен, то чит будет помогать вам наводиться при стрельбе
  • Bone - здесь вы можете выбрать часть тела(хитбокс) на который будет наводиться аим при стрельбе
  • Key - клавиша, при зажиме которой аимбот будет работать
  • Only Visible - если активно, то аим будет применяться только против врагов,которые не находятся за стенами или другими препятствями
  • Marker - заранее показывает точку, в которую будет наводиться аим, если начать стрелять
  • FOV - радиус работы аима, в котором он будет захватывать цели
  • FOV Circle - показывает радиус работы аима при помощи окружности вокруг прицела
  • Smooth - сглаживание, чем больше значение здесь стоит, тем более медленной и плавной будет наводка
  • Priority - приоритет целей, который будет захватывать аимбот. Если стоит Crosshair, то он чаще будет срабатывать на цели, которые находятся ближе к вашему прицелу, а если стоит Distance, то захватывать будут цели, которые ближе к вам в плане расстояния
  • Items - в данной вкладке вы можете выбрать, какие предметы вы хотите подсвечивать с помощью вх. Предметы показываются с помощью текста
  • Weapons - показывает оружие лежащее на земле
  • Ammo - показывает боеприпасы(патроны) на земле
  • Consumables - различные расходные предметы и материалы
  • Money - подсветка денег лежащих на карте
  • Crates - показывает сундуки с лутом и деньгами
  • Throwables/Explosives - гранаты, взрывчатка и другие метательные предметы
  • Gadgets/Perks - показывает гаджеты(устройства) и перки
  • No Recoil - отключает отдачу и тряску оружия при стрельбе
  • Settings - в данной вкладке можно настроить дистанцию отображения противников, предметов, а также выбрать цвета на свой вкус