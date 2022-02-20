COD: WARZONE
Информация о чите
Хоть Call of Duty Warzone и вышла почти 2 года назад, она всё ещё остается одним из самых популярных шутеров современности. Поэтому мы всё-таки решили добавить в наш магазин чит на данную игру. Мы предлагаем вам к покупке приватный мультихак с кучей функций: аим, вх с множеством настроек и без отдачи. Софт очень стабильный, за время работы серьёзных обнаружений не случалось. Так что торопитесь испытать программу в действии!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battle.net
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Общий список
- ESP - в данной вкладке находится основной визуальных функционал связанный с подстветкой игроков
- Box - данная функция показывает врагов за препятствиями с помощью коробки(квадратика). Самый распространенный вариант вх
- Info - если здесь стоит галка, то у вас появляется возможность выбрать доп. инфу об игроках, которая будет показываться читом
- Names - показывает имена(никнеймы) игроков
- Health - отображение количества здоровья(хп) у противников. Отображается в виде полоски(бара) над игроком
- Distance - показывает расстояние до противников
- Snaplines - линии, которые тянутся до моделек соперников. Один из самых простых видов вх
- Aimbot - в данной вкладке настаривается аимбот, функция, которая позволяет автоматизировать наведение прицела на противников для облегчения стрельбы
- Aim Assist - если данный пункт активен, то чит будет помогать вам наводиться при стрельбе
- Bone - здесь вы можете выбрать часть тела(хитбокс) на который будет наводиться аим при стрельбе
- Key - клавиша, при зажиме которой аимбот будет работать
- Only Visible - если активно, то аим будет применяться только против врагов,которые не находятся за стенами или другими препятствями
- Marker - заранее показывает точку, в которую будет наводиться аим, если начать стрелять
- FOV - радиус работы аима, в котором он будет захватывать цели
- FOV Circle - показывает радиус работы аима при помощи окружности вокруг прицела
- Smooth - сглаживание, чем больше значение здесь стоит, тем более медленной и плавной будет наводка
- Priority - приоритет целей, который будет захватывать аимбот. Если стоит Crosshair, то он чаще будет срабатывать на цели, которые находятся ближе к вашему прицелу, а если стоит Distance, то захватывать будут цели, которые ближе к вам в плане расстояния
- Items - в данной вкладке вы можете выбрать, какие предметы вы хотите подсвечивать с помощью вх. Предметы показываются с помощью текста
- Weapons - показывает оружие лежащее на земле
- Ammo - показывает боеприпасы(патроны) на земле
- Consumables - различные расходные предметы и материалы
- Money - подсветка денег лежащих на карте
- Crates - показывает сундуки с лутом и деньгами
- Throwables/Explosives - гранаты, взрывчатка и другие метательные предметы
- Gadgets/Perks - показывает гаджеты(устройства) и перки
- No Recoil - отключает отдачу и тряску оружия при стрельбе
- Settings - в данной вкладке можно настроить дистанцию отображения противников, предметов, а также выбрать цвета на свой вкус