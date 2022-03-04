Cod Warzone Приватный Чит - Инструкция по запуску и активации

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации чита для CoD Warzone.





После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).

Скачайте лоадер по данной ссылке

Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.

Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.

После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.

Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.

Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".

Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.



F2 - отключает и включает меню чита



DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы

заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.



Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.



На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта Также процесс запуска показан на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для CoD Warzone:





COD Warzone - запуск чита без флешки