Информация о чите

Crooked Arms ABI Temp Spoofer — специализированный HWID Spoofer, разработанный исключительно для Arena Breakout Infinite. Если вы столкнулись с баном по железу или сообщением «Дорогой Наёмник», данный инструмент поможет изменить необходимые аппаратные идентификаторы системы и снова получить доступ к игре с нового аккаунта. В отличие от универсальных решений, спуфер оптимизирован именно под ABI и изменяет только необходимые параметры, обеспечивая стабильную работу и высокую совместимость с игрой. Продукт прост в использовании, быстро выполняет процедуру смены HWID и позволяет вернуться в Arena Breakout в большинстве случаев, без переустановки Windows или других манипуляций. Программа заменяет данные для ABI и сохраняет изменения до следующей перезагрузки компьютера. Это удобно и не нарушает работу системных файлов и драйверов.