Для игроков, нацеленных на безопасность аккаунта, выбор софта для DayZ часто сводится к проектам, проверенным временем. Если одни разработчики делают ставку на перегруженный интерфейс и сложную архитектуру, то другие фокусируются на поддержании статуса Undetected и стабильном базовом функционале. DayZ Dullwave относится ко второй категории. В этом материале разберем архитектуру софта, его уникальные механики и ограничения, а также сравним некоторые аспекты с функционалом не менее популярного DayZ Authority.

Mgr. Daniel Специалист поддержки WH-Satano DayZ • Опыт в survival-шутерах

Что такое DayZ Dullwave?

DayZ Dullwave — один из первых софтов, появившихся в нашем магазине, и один из фаворитов по продолжительности поддержания статуса Undetected. В отличие от многих аналогов, Dullwave делает ставку на минималистичный интерфейс, удобную навигацию и оптимизированную производительность.

Софт является интернал-решением, поддерживает все режимы отображения игры и отличается хорошей производительностью даже при активном функционале. Именно сочетание этих особенностей выделяет Dullwave среди большинства аналогичных решений.

Функционал включает основные инструменты, такие как ВХ (ESP) и аимбот, а также дополнительные возможности и мод-меню. При этом Dullwave нельзя назвать исключительно легит-ориентированным софтом: его концепция в большей степени строится вокруг расширенного функционала и наличия различных эксплойтов, при этом разработчики уделяют значительное внимание сохранению статуса Undetected.

Системные требования и запуск

Для работы Dullwave не требуется установка сторонних программ. Достаточно иметь лицензионную Steam-версию игры и одну из поддерживаемых софтом версий Windows. В вопросе совместимости с ОС Dullwave демонстрирует явное преимущество перед DayZ Authority в виде расширенного списка поддерживаемых версий Windows 11.

🖥️ Операционная система Windows 10 (1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) ⚙️ Процессор Intel & AMD 🎮 Видеокарта Nvidia & AMD 🕹️ Клиент Steam

Поддерживаемые операционные системы:

Windows 10: работают все актуальные версии, начиная с 1903 и заканчивая 22Н2.

работают все актуальные версии, начиная с 1903 и заканчивая 22Н2. Windows 11: поддерживается большинство версий, начиная с 21Н2 и заканчивая последней официально вышедшей в релиз версией 25Н2.

Процесс запуска

Запуск софта не отличается сложностью и не требует от пользователей специфических навыков:

Запустить исполняемый (.exe) файл чита. Ввести ключ активации. Дождаться загрузки необходимых для работы чита компонентов и соответствующего оповещения в консоли чита. Запустить игру. Нажать F2 в главном меню игры, после чего на экране появится меню.

Отсутствие встроенного HWID-спуфера

Одним из немногих минусов чита является отсутствие встроенного HWID-спуфера. Блокировка по HWID (часто известная, как "бан по железу") - распространенная практика в играх, задействующих античит Battleye. Механизм блокировки считывает компьютер в целом, отмечая устройство и автоматически блокируя все задействованные на нем аккаунты.

Если блокировка по железу уже получена, при наличии поддерживаемой версии Windows можно использовать отдельный HWID-спуфер, выпущенный тем же разработчиком, что и DayZ Authority.

Как устроен Аимбот в DayZ Dullwave

Аимбот в Dullwave предоставляет пользователю набор инструментов для адаптации стрельбы под различные условия игры, включая специфику серверов сообщества (community) и официальных серверов.

Режимы наведения аимбота: Vector и Silent

Функция Type определяет базовый принцип работы аимбота. Доступно два режима:

Vector: Эмулирует движения мыши, наводя прицел на цель при удержании назначенной клавиши (Bind). Для этого режима настраиваются параметры плавности наведения ( Smooth ) и упреждения ( Prediction ). Упреждение автоматически корректирует точку прицеливания с учетом баллистики и движения цели.

Эмулирует движения мыши, наводя прицел на цель при удержании назначенной клавиши (Bind). Для этого режима настраиваются параметры плавности наведения ( ) и упреждения ( ). Упреждение автоматически корректирует точку прицеливания с учетом баллистики и движения цели. Silent: Аимбот регистрирует попадания в цель без визуального перемещения прицела. Регистрация происходит, если цель находится в зоне видимости и радиусе действия (Draw FOV).

Инструменты скрытности: Smart-наведение и Humanize

Для минимизации рисков обнаружения администрацией на серверах сообщества предусмотрены специальные функции:

Bone (Smart-режим): Помимо стандартного выбора области наведения (Neck, Body, Head), доступен режим Smart. Аимбот динамически меняет часть тела, в которую осуществляется наведение. Это предотвращает формирование подозрительной статистики (например, 100% попаданий в голову) в логах серверных инструментов (CFTools и аналоги).

Помимо стандартного выбора области наведения (Neck, Body, Head), доступен режим Smart. Аимбот динамически меняет часть тела, в которую осуществляется наведение. Это предотвращает формирование подозрительной статистики (например, 100% попаданий в голову) в логах серверных инструментов (CFTools и аналоги). Humanize: Функция применяется к векторному аимботу. Наведение становится менее точным, имитируя человеческий фактор (микроотклонения и уводы в сторону), что усложняет визуальный анализ стрельбы сторонними наблюдателями.

Агрессивный функционал: Fat Bullet

Функция Fat Bullet модифицирует параметры выстрела, увеличивая размер хитбокса выпускаемых пуль (параметр Bullet scale) и наносимый урон. Одного попадания достаточно для устранения цели с полным запасом здоровья в бронежилете и шлеме.

Важно учитывать визуальные последствия: при попадании такой пулей генерируются увеличенные частицы крови. Использование Fat Bullet на серверах с активной администрацией сопряжено с рисками обнаружения.

Вспомогательные функции

Целеуказание: Параметры On Players , On Animals и On Zombies позволяют изолировать работу аимбота на конкретном типе целей.

Параметры , и позволяют изолировать работу аимбота на конкретном типе целей. Team Check: Инструмент для командной работы. При наведении на союзника и нажатии Ctrl+F цвет его ESP меняется, а аимбот исключает его из списка целей.

Инструмент для командной работы. При наведении на союзника и нажатии Ctrl+F цвет его ESP меняется, а аимбот исключает его из списка целей. Official Server Mode: Режим, адаптированный под официальные сервера, расширяющий функционал аимбота для стрельбы на большие дистанции при условии прямого зрительного контакта с целью.

Режим, адаптированный под официальные сервера, расширяющий функционал аимбота для стрельбы на большие дистанции при условии прямого зрительного контакта с целью. Aim Lock: Удержание захваченной цели при стрельбе из автоматического оружия до ее устранения или ручного переключения.

Loot ESP: Поиск предметов на карте

Вкладка Loot ESP организована в виде единого окна, содержащего настройки отображения предметов на игровой карте без дополнительных подменю.

Настройка качества и фильтрация

Опция Quality позволяет отфильтровать отображаемый лут по состоянию. Доступны варианты от New (Pristine) до Bad (Badly Damaged), а также параметр All (все состояния, кроме Ruined). Функция Show Quality выводит текстовое обозначение состояния предмета рядом с его названием.

Battle mode

Функция Battle mode привязывается к горячей клавише и временно отключает отображение элементов Loot ESP. Применяется в PvP-ситуациях, когда нагромождение текста и иконок лута мешает контролю перемещений противников.

Визуализация

Настройки стиля и отображения включают в себя:

Style: Выбор между стандартным отображением 2D и режимом Corner (отрисовка углов).

Выбор между стандартным отображением 2D и режимом Corner (отрисовка углов). Оформление текста: Small Font (уменьшение шрифта), Draw Rectangle / Box (отрисовка рамок или квадратов вокруг названия) и Filled (добавление затемненного фона для контрастности).

Small Font (уменьшение шрифта), Draw Rectangle / Box (отрисовка рамок или квадратов вокруг названия) и Filled (добавление затемненного фона для контрастности). Цветовая индикация: Каждой категории лута (медицина, еда, оружие, тайники, оставленные игроками объекты) задается индивидуальный цвет.

Ползунок Distance ограничивает дистанцию работы ESP, позволяя фильтровать выдачу лута в зависимости от текущих задач (ближний поиск еды или дальний поиск редких элементов).

Visual: ESP + Wallhack на игроков и окружение

Вкладка Visual отвечает за отображение объектов, не являющихся предметами лута. В первую очередь это касается игроков и зомби, однако софт также позволяет выводить на экран трупы, машины, животных и крупные населенные пункты на карте.

Информативность Player ESP

Базовый функционал предоставляет подробную информацию об игроках: состояние здоровья, дистанцию до цели, текущее оружие в руках и проверку видимости (находится ли цель за препятствием). Для точного понимания положения противника (стоит, лежит, куда направлен прицел) предусмотрена функция Skeleton.

Inventory Preview (Просмотр инвентаря)

Ключевым инструментом для оценки противника является дистанционный просмотр инвентаря. При наведении на специальный квадрат под основным визуальным боксом игрока отображается полное содержимое его экипировки. Функция работает и на трупах, что позволяет заранее понять, стоит ли рисковать и подходить к телу ради обыска.

Оптимизация и настройка

Стиль отображения настраивается между полными квадратами (Box) и углами (Corner). Доступно назначение разных цветов для различных типов объектов (игроки, зомби, машины, животные). Для разгрузки интерфейса и снижения влияния на производительность предусмотрена раздельная настройка дистанции отрисовки: зомби можно отображать только вблизи, а игроков — на максимальном расстоянии.

Misc: Эксплойты и утилиты

Четвертая вкладка Misc (Miscellaneous) содержит общие настройки интерфейса и набор уникальных эксплойтов, меняющих базовые механики игры.

Corpse Teleport и NoClip

Corpse Teleport: Позволяет по нажатию горячей клавиши телепортировать труп игрока под ноги персонажу для безопасного обыска. Функция не работает на зомби и животных, а притягивание с очень больших дистанций может сделать труп недоступным для взаимодействия.

Позволяет по нажатию горячей клавиши телепортировать труп игрока под ноги персонажу для безопасного обыска. Функция не работает на зомби и животных, а притягивание с очень больших дистанций может сделать труп недоступным для взаимодействия. No Clip: Отвязывает камеру, позволяя свободно летать сквозь стены и осматривать закрытые базы или локации с высоты. Самого персонажа Noclip не перемещает. Взаимодействие с сундуками, багажниками и трупами в этом режиме возможно, но строго ограничено радиусом в 3-5 метров от точки, где был активирован полет.

Base Crasher

Скрытая механика для быстрого уничтожения чужих построек. Порядок действий:

Взять в руки огнестрельное оружие (предпочтителен дробовик). С помощью NoClip опуститься под текстуры земли под небольшим углом к стене или воротам базы. Произвести выстрелы. Игра многократно умножит регистрацию попаданий (звук начнет "разделяться"), и нескольких выстрелов из дробовика хватит для полного разрушения стены, которая обычно требует сотни попаданий или применения взрывчатки.

Модификация окружения и стрельбы

Disable Grass: Убирает текстуры травы, повышая FPS и облегчая обнаружение лута и лежащих игроков (особенно в маскировочных костюмах).

Убирает текстуры травы, повышая FPS и облегчая обнаружение лута и лежащих игроков (особенно в маскировочных костюмах). Show position: Выводит на экран координаты X и Y, что полезно для поиска спрятанных тайников или игры в команде.

Выводит на экран координаты X и Y, что полезно для поиска спрятанных тайников или игры в команде. 3rd Person: Разблокирует вид от третьего лица на серверах с ограничением "только от первого лица" (1st person only).

Разблокирует вид от третьего лица на серверах с ограничением "только от первого лица" (1st person only). Always Day: Локально устанавливает дневное время суток на карте, избавляя от необходимости искать ПНВ или демаскировать себя светом фонаря.

Локально устанавливает дневное время суток на карте, избавляя от необходимости искать ПНВ или демаскировать себя светом фонаря. No Sway: Отключает раскачку оружия, позволяя идеально целиться в одну точку при удержании ПКМ, независимо от показателей выносливости или температуры.

Безопасность проверок: Panic Key

Для защиты от внезапных проверок администрацией серверов предусмотрена кнопка Panic Key (по умолчанию F3). Ее нажатие приводит к полному выключению и выгрузке чита из игры. Сам файл софта автоматически удаляется после запуска, поэтому при использовании Panic Key проверяющие не найдут активных следов программы.

Достоинства и недостатки Dayz Dullwave

Достоинства:

Простой запуск и лаконичный, интуитивно понятный минималистичный интерфейс.

Широкий список поддерживаемых версий операционных систем, включая актуальные сборки Windows 11.

Продолжительное поддержание статуса Undetected и стабильная работа базового функционала.

Наличие уникальных эксплойтов: Panic Key, Base Crasher и Corpse Teleport.

Недостатки:

Отсутствие встроенного HWID-спуфера, что потребует использования сторонних решений при бане по железу.

Отсутствие системы сохранения конфигов. Настраивать параметры после многократных запусков придется с нуля, что может быть утомительным.

Заключение

DayZ Dullwave многие годы сохраняет популярность благодаря простому подходу к безопасности и отсутствию перегруженности. Функционал позволяет уверенно конкурировать с другими игроками и читерами без лишних рисков для аккаунта. Несмотря на отсутствие системы конфигов и встроенного спуфера, Dullwave остается отличным выбором для пользователей, главным приоритетом которых является простота использования, стабильный базовый функционал и поддержка современных операционных систем.

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