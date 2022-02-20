Мультихак для XDefiant (ESP + Aimbot)

Информация о чите

Представляем вам наш первый продукт для игры XDefiant. Данный мультихак сделан качественно и будет удобен в использовании для каждого. Мощный чит включает в себя все необходимые виды взлома: Aimbot, ESP и NoRecoil. Софт отлично оптимизирован и не станет причиной снижения ФПС или других проблем в игре. В аимботе есть достаточно настроек, чтобы использовать его как для Legit, так и для Rage настроек. Надеемся, что вы не пройдёте мимо этого замечательного продукта.