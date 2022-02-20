Мультихак для XDefiant (ESP + Aimbot)

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Информация о чите

Представляем вам наш первый продукт для игры XDefiant. Данный мультихак сделан качественно и будет удобен в использовании для каждого. Мощный чит включает в себя все необходимые виды взлома: Aimbot, ESP и NoRecoil. Софт отлично оптимизирован и не станет причиной снижения ФПС или других проблем в игре. В аимботе есть достаточно настроек, чтобы использовать его как для Legit, так и для Rage настроек. Надеемся, что вы не пройдёте мимо этого замечательного продукта.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Ubisoft Connect PC (Uplay)

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Aimbot (Аимбот для XDefiant)

  • Enabled - позволяет включить / выключить аимбот
  • Bind (Aim Key) - выбор клавиши для активации аимбота
  • Aim Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для аимбота
  • FOV - радиус работы аима
  • Draw FOV - показывать радиус аима в виде круга
  • FOV Color - цвет круга показывающего радиус аима
  • Draw Snapline (Aim Line) - рисовать линию до текущей цели аимбота
  • Aim At Invisibles (Visible Check) - если активировать, то аим будет работать против целей вне прямой видимости
  • Smooth - плавность работы аима, больше значение - слабее аимбот
  • Distance - дистанция работы наводки

ESP (ВХ для XDefiant)

  • Player ESP - вх показывающий игроков и различную информацию о них
  • Box ESP - вх в виде боксов
  • Box Style (2D Boxes, Corner) - визуальный стиль коробок
  • Health Bar - показывать хп врагов в виде полоски
  • Nickname - игровые имена игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Snapline - wh в виде линий