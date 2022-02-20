Мультихак для XDefiant (ESP + Aimbot)
Информация о чите
Представляем вам наш первый продукт для игры XDefiant. Данный мультихак сделан качественно и будет удобен в использовании для каждого. Мощный чит включает в себя все необходимые виды взлома: Aimbot, ESP и NoRecoil. Софт отлично оптимизирован и не станет причиной снижения ФПС или других проблем в игре. В аимботе есть достаточно настроек, чтобы использовать его как для Legit, так и для Rage настроек. Надеемся, что вы не пройдёте мимо этого замечательного продукта.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Ubisoft Connect PC (Uplay)
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Aimbot (Аимбот для XDefiant)
- Enabled - позволяет включить / выключить аимбот
- Bind (Aim Key) - выбор клавиши для активации аимбота
- Aim Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для аимбота
- FOV - радиус работы аима
- Draw FOV - показывать радиус аима в виде круга
- FOV Color - цвет круга показывающего радиус аима
- Draw Snapline (Aim Line) - рисовать линию до текущей цели аимбота
- Aim At Invisibles (Visible Check) - если активировать, то аим будет работать против целей вне прямой видимости
- Smooth - плавность работы аима, больше значение - слабее аимбот
- Distance - дистанция работы наводки
ESP (ВХ для XDefiant)
- Player ESP - вх показывающий игроков и различную информацию о них
- Box ESP - вх в виде боксов
- Box Style (2D Boxes, Corner) - визуальный стиль коробок
- Health Bar - показывать хп врагов в виде полоски
- Nickname - игровые имена игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Snapline - wh в виде линий