Инструкция к приватному софту для XDefiant (Гайд)

На этой странице расположена инструкция к приватному Аимбот + ESP читу для XDefiant.

Гайд Как правильно запустить софт для XDefiant:

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Перед запуском лоадера нужно подготовиться: Зайдите в настройки клиента Ubisoft и включите оверлей (если он не включен). Зайдите в игру и поставьте следующие настройки: Режим экрана лучше использовать Безрамочный (Borderless);

В настройках графики нужно включить DX12 (DirectX 12) Теперь всё готово для запуска чита! Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.) Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue". После появления полной инициализации и закрытия окна лоадера - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца. Когда игра полностью запустится, нажмите клавишу F2. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.

Также рекомендуется запускать чит с флешки (USB Flash Drive) и извлекать флешку после закрытия окна лоадера, это значительно снизит риск получения бана.

Если возникнут проблемы с запуском, то проверьте следующее:

Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.

Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).

Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.

Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant) используя "Установка и удаление программ".

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] и Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой.

[ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] и Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой. Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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