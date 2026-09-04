Unnamed Chams Wallhack для WARDOGS (ВХ Чамсы)

Информация о чите

Unnamed Chams — облегченная версия популярного продукта Unnamed для WARDOGS, созданная для игроков, которым необходима только одна ключевая функция без лишних возможностей. В меню представлен исключительно Wallhack (ВХ) в формате Chams, благодаря чему противники остаются заметными даже за стенами и другими препятствиями. Chams помогают заранее определить расположение игроков, оценить направление их движения и подготовиться к предстоящему столкновению. Такая информация позволяет лучше контролировать игровую ситуацию, выбирать выгодную позицию и эффективнее взаимодействовать с командой. Главное преимущество Unnamed Chams — минималистичный подход. Здесь отсутствуют аимбот, No Recoil и другие дополнительные функции, которые могут быть избыточными для пользователя, которому нужен только визуальный контроль. Это делает решение простым в использовании и ориентированным исключительно на ESP-возможности через Chams.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Wallhack (ВХ)

  • Chams – вид ВХ с заливкой моделей игроков сквозь стены
  • Different Chams – позволяет использовать разные варианты чамсов для игроков
  • Color for Different Faction – фракции окрашены разными цветами для различия
  • Red Color – игроки в поле зрения окрашены красным цветом
  • Green Color – игроки вне поля зрения окрашены зеленым цветом (за стенами)
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