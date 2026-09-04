Информация о чите

Unnamed Chams — облегченная версия популярного продукта Unnamed для WARDOGS, созданная для игроков, которым необходима только одна ключевая функция без лишних возможностей. В меню представлен исключительно Wallhack (ВХ) в формате Chams, благодаря чему противники остаются заметными даже за стенами и другими препятствиями. Chams помогают заранее определить расположение игроков, оценить направление их движения и подготовиться к предстоящему столкновению. Такая информация позволяет лучше контролировать игровую ситуацию, выбирать выгодную позицию и эффективнее взаимодействовать с командой. Главное преимущество Unnamed Chams — минималистичный подход. Здесь отсутствуют аимбот, No Recoil и другие дополнительные функции, которые могут быть избыточными для пользователя, которому нужен только визуальный контроль. Это делает решение простым в использовании и ориентированным исключительно на ESP-возможности через Chams.