Memez для WARDOGS (Internal)

Информация о чите

Memez для WARDOGS — сбалансированный софт с компактным, но полезным набором функций и удобным меню. Решение подойдет тем, кто не нуждается в большом количестве дополнительных возможностей, а хочет получить основные инструменты для контроля ситуации и помощи в стрельбе. В основе продукта находится настраиваемый Aimbot с выбором FOV, приоритетной кости, плавности наведения и проверкой видимости целей. Функция Prediction учитывает движение противника, а Nearest Bone автоматически выбирает ближайшую к прицелу точку. Для визуального контроля области работы предусмотрен FOV Circle. Players ESP отображает боксы, здоровье, дистанцию и Snaplines, дополнительно определяя видимость целей. Отдельный Vehicle ESP позволяет отслеживать технику, её название и расстояние, а также стационарные объекты. При необходимости можно включить отображение союзников. Дополняют функционал No Recoil, настройка цветов и масштаба ESP, выбор языка и система сохранения конфигураций. Memez — хороший вариант для тех, кто ценит простоту, понятный интерфейс и только действительно необходимые функции.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (24H2, 25H2, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • FOV – настраивает область захвата целей для аимбота
  • Bone – позволяет выбрать приоритетную часть тела для наведения
  • Nearest Bone – выбирает ближайшую к прицелу кость в качестве точки наведения
  • Draw FOV Circle – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Smooth – настраивает степень плавности наведения
  • Visible Check – аим только по видимыми целями
  • Prediction – включает прогнозирование движения цели (упреждение)
  • No Recoil – отключает отдачу оружия

ВХ Игроки

  • Box – отображает бокс/коробку вокруг модели игроков
  • Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
  • Health – отображает запас здоровья игроков
  • Snaplines – показывает линии от экрана до игроков
  • Visible Check – определяет видимость игроков и позволяет различать видимые и невидимые цели
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения игроков
  • Skeleton – показывает ВХ скелеты игроков
  • Backpack – рюкзаки убитых игроков с лутом

ВХ Техника

  • Vehicle ESP – отображает технику на карте
  • Vehicle Name – показывает название техники
  • Vehicle Distance – отображает расстояние до техники
  • Vehicle Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
  • Stationary ESP – отображает стационарные объекты
  • Stationary Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения стационарных объектов
  • Show Ally – позволяет отображать союзников

Другие функции Memez WARDOGS

  • Language – позволяет выбрать язык интерфейса (RUS, ENG)
  • ESP Text Scale – настраивает масштаб текста ESP
  • ESP Colors – позволяет назначить свои цвета для некторых параметров ESP
  • Save Config – сохраняет текущие настройки
  • Load Config – загружает сохранённые настройки
  • Exit – закрывает мод меню
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