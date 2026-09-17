Memez для WARDOGS (Internal)
Информация о чите
Memez для WARDOGS — сбалансированный софт с компактным, но полезным набором функций и удобным меню. Решение подойдет тем, кто не нуждается в большом количестве дополнительных возможностей, а хочет получить основные инструменты для контроля ситуации и помощи в стрельбе. В основе продукта находится настраиваемый Aimbot с выбором FOV, приоритетной кости, плавности наведения и проверкой видимости целей. Функция Prediction учитывает движение противника, а Nearest Bone автоматически выбирает ближайшую к прицелу точку. Для визуального контроля области работы предусмотрен FOV Circle. Players ESP отображает боксы, здоровье, дистанцию и Snaplines, дополнительно определяя видимость целей. Отдельный Vehicle ESP позволяет отслеживать технику, её название и расстояние, а также стационарные объекты. При необходимости можно включить отображение союзников. Дополняют функционал No Recoil, настройка цветов и масштаба ESP, выбор языка и система сохранения конфигураций. Memez — хороший вариант для тех, кто ценит простоту, понятный интерфейс и только действительно необходимые функции.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (24H2, 25H2, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает/выключает аимбот
- FOV – настраивает область захвата целей для аимбота
- Bone – позволяет выбрать приоритетную часть тела для наведения
- Nearest Bone – выбирает ближайшую к прицелу кость в качестве точки наведения
- Draw FOV Circle – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Smooth – настраивает степень плавности наведения
- Visible Check – аим только по видимыми целями
- Prediction – включает прогнозирование движения цели (упреждение)
- No Recoil – отключает отдачу оружия
ВХ Игроки
- Box – отображает бокс/коробку вокруг модели игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
- Health – отображает запас здоровья игроков
- Snaplines – показывает линии от экрана до игроков
- Visible Check – определяет видимость игроков и позволяет различать видимые и невидимые цели
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения игроков
- Skeleton – показывает ВХ скелеты игроков
- Backpack – рюкзаки убитых игроков с лутом
ВХ Техника
- Vehicle ESP – отображает технику на карте
- Vehicle Name – показывает название техники
- Vehicle Distance – отображает расстояние до техники
- Vehicle Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
- Stationary ESP – отображает стационарные объекты
- Stationary Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения стационарных объектов
- Show Ally – позволяет отображать союзников
Другие функции Memez WARDOGS
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса (RUS, ENG)
- ESP Text Scale – настраивает масштаб текста ESP
- ESP Colors – позволяет назначить свои цвета для некторых параметров ESP
- Save Config – сохраняет текущие настройки
- Load Config – загружает сохранённые настройки
- Exit – закрывает мод меню
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