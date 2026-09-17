Информация о чите

Memez для WARDOGS — сбалансированный софт с компактным, но полезным набором функций и удобным меню. Решение подойдет тем, кто не нуждается в большом количестве дополнительных возможностей, а хочет получить основные инструменты для контроля ситуации и помощи в стрельбе. В основе продукта находится настраиваемый Aimbot с выбором FOV, приоритетной кости, плавности наведения и проверкой видимости целей. Функция Prediction учитывает движение противника, а Nearest Bone автоматически выбирает ближайшую к прицелу точку. Для визуального контроля области работы предусмотрен FOV Circle. Players ESP отображает боксы, здоровье, дистанцию и Snaplines, дополнительно определяя видимость целей. Отдельный Vehicle ESP позволяет отслеживать технику, её название и расстояние, а также стационарные объекты. При необходимости можно включить отображение союзников. Дополняют функционал No Recoil, настройка цветов и масштаба ESP, выбор языка и система сохранения конфигураций. Memez — хороший вариант для тех, кто ценит простоту, понятный интерфейс и только действительно необходимые функции.