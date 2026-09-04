Информация о чите

Fecurity — премиальный чит для WARDOGS от именитого разработчика, который находится в активной стадии развития и регулярно получает новые функции и улучшения. Продукт сочетает мощный Aimbot, фирменный ESP и набор полезных игровых возможностей, сохраняя при этом удобную и аккуратную настройку. Главная фича аимбота — гибкая система прицеливания с красивой визуальной настройкой и удобным селектором хитбоксов. Можно выбирать приоритет частей тела, задавать FOV, использовать Visible Only и Enemy Only, настраивать задержку между целями и назначать несколько клавиш активации. RCS дополнительно помогает компенсировать отдачу во время стрельбы. Фирменный Players ESP дает подробную информацию о противниках: Box, Skeleton, Health, Distance и Weapon. Отдельного внимания заслуживает Box ESP, размер которого корректно соответствует модели игрока, благодаря чему визуал выглядит аккуратно и информативно. Дополняют Fecurity функции No Recoil и No Spread, а также настройка прозрачности боксов для целей вне поля зрения и полноценная кастомизация цветов ESP. В результате получается универсальное решение для WARDOGS с акцентом на удобство, визуальную составляющую и регулярное развитие продукта.