Fecurity для WARDOGS (Фекурити Вардогс)
Информация о чите
Fecurity — премиальный чит для WARDOGS от именитого разработчика, который находится в активной стадии развития и регулярно получает новые функции и улучшения. Продукт сочетает мощный Aimbot, фирменный ESP и набор полезных игровых возможностей, сохраняя при этом удобную и аккуратную настройку. Главная фича аимбота — гибкая система прицеливания с красивой визуальной настройкой и удобным селектором хитбоксов. Можно выбирать приоритет частей тела, задавать FOV, использовать Visible Only и Enemy Only, настраивать задержку между целями и назначать несколько клавиш активации. RCS дополнительно помогает компенсировать отдачу во время стрельбы. Фирменный Players ESP дает подробную информацию о противниках: Box, Skeleton, Health, Distance и Weapon. Отдельного внимания заслуживает Box ESP, размер которого корректно соответствует модели игрока, благодаря чему визуал выглядит аккуратно и информативно. Дополняют Fecurity функции No Recoil и No Spread, а также настройка прозрачности боксов для целей вне поля зрения и полноценная кастомизация цветов ESP. В результате получается универсальное решение для WARDOGS с акцентом на удобство, визуальную составляющую и регулярное развитие продукта.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enabled – включает автоматическое наведение на цели
- Visible Only – аим работает только по видимым целям
- Enemy Only – наводится только на противников
- Recoil Compensation – компенсирует отдачу при стрельбе
- Draw FOV – отображает рабочую область аимбота
- FOV – задаёт размер рабочей области аимбота
- Target Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
- Nearest Coefficient – регулирует приоритет ближайших целей
- Hitbox Priority – задаёт приоритет хитбоксов для прицеливания
- Aim Key – клавиша для активации аимбота
- Second Aim Key – дополнительная клавиша для активации аимбота
- Toggle Key – клавиша для переключения состояния аимбота (вкл/выкл)
- Hitbox Priority – позволяет выбрать порядок приоритета частей тела для прицеливания
- Magic Bullet – режим в котором пули простреливают все объекты
ВХ (WH)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий у скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - дальность работы WH
- Weapon - показывать название оружия в руках
- Show Earn Cash Value – отображает количество заработанных денег
- Show Kills – отображает количество убийств
- Show Deaths – отображает количество смертей
- Faction Name – отображает название фракции игрока
- Faction Underline – добавляет подчёркивание к названию фракции
- FOB ESP – отображает базы на карте
- Landmines ESP – отображает мины на карте
- Explosive ESP – отображает взрывчатку и другие взрывоопасные объекты
- Player Bag ESP – отображает сумки игроков на карте
Vehicle ESP
- Box – отображает рамку вокруг техники (Disabled, 2D или 3D)
- Info – отображает выбранную информацию о технике
- Name – показать название техники
- Distance – расстояние до транспорта
- Health – показывает уровень прочности техники
- Health Parts – показывает прочность частей транспорта
- Fuel – показывает количество топлива в транспорте
- Key – клавиша включения и отключения Vehicle ESP
- Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники
Другие функции Fecurity WARDOGS
- No Recoil – отключит отдачу оружия
- No Spread – отключить разрбос пуль
- Invisible Opacity – регулирует непрозрачность боксов для врагов вне поле зрения
- Menu Key – клавиша для активации меню
- Colors – возможность настроить ЕСП цвета по своему вкусу
- No Overweight – отключает ограничение по весу позволяя переносить большой вес без штрафов
- Infinite Stamina – обеспечивает бесконечный запас выносливости
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