Fecurity для WARDOGS (Фекурити Вардогс)

Информация о чите

Fecurity — премиальный чит для WARDOGS от именитого разработчика, который находится в активной стадии развития и регулярно получает новые функции и улучшения. Продукт сочетает мощный Aimbot, фирменный ESP и набор полезных игровых возможностей, сохраняя при этом удобную и аккуратную настройку. Главная фича аимбота — гибкая система прицеливания с красивой визуальной настройкой и удобным селектором хитбоксов. Можно выбирать приоритет частей тела, задавать FOV, использовать Visible Only и Enemy Only, настраивать задержку между целями и назначать несколько клавиш активации. RCS дополнительно помогает компенсировать отдачу во время стрельбы. Фирменный Players ESP дает подробную информацию о противниках: Box, Skeleton, Health, Distance и Weapon. Отдельного внимания заслуживает Box ESP, размер которого корректно соответствует модели игрока, благодаря чему визуал выглядит аккуратно и информативно. Дополняют Fecurity функции No Recoil и No Spread, а также настройка прозрачности боксов для целей вне поля зрения и полноценная кастомизация цветов ESP. В результате получается универсальное решение для WARDOGS с акцентом на удобство, визуальную составляющую и регулярное развитие продукта.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enabled – включает автоматическое наведение на цели
  • Visible Only – аим работает только по видимым целям
  • Enemy Only – наводится только на противников
  • Recoil Compensation – компенсирует отдачу при стрельбе
  • Draw FOV – отображает рабочую область аимбота
  • FOV – задаёт размер рабочей области аимбота
  • Target Switch Delay – задаёт задержку перед переключением на другую цель
  • Nearest Coefficient – регулирует приоритет ближайших целей
  • Hitbox Priority – задаёт приоритет хитбоксов для прицеливания
  • Aim Key – клавиша для активации аимбота
  • Second Aim Key – дополнительная клавиша для активации аимбота
  • Toggle Key – клавиша для переключения состояния аимбота (вкл/выкл)
  • Hitbox Priority – позволяет выбрать порядок приоритета частей тела для прицеливания
  • Magic Bullet – режим в котором пули простреливают все объекты

ВХ (WH)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий у скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - дальность работы WH
  • Weapon - показывать название оружия в руках
  • Show Earn Cash Value – отображает количество заработанных денег
  • Show Kills – отображает количество убийств
  • Show Deaths – отображает количество смертей
  • Faction Name – отображает название фракции игрока
  • Faction Underline – добавляет подчёркивание к названию фракции
  • FOB ESP – отображает базы на карте
  • Landmines ESP – отображает мины на карте
  • Explosive ESP – отображает взрывчатку и другие взрывоопасные объекты
  • Player Bag ESP – отображает сумки игроков на карте

Vehicle ESP

  • Box – отображает рамку вокруг техники (Disabled, 2D или 3D)
  • Info – отображает выбранную информацию о технике
  • Name – показать название техники
  • Distance – расстояние до транспорта
  • Health – показывает уровень прочности техники
  • Health Parts – показывает прочность частей транспорта
  • Fuel – показывает количество топлива в транспорте
  • Key – клавиша включения и отключения Vehicle ESP
  • Max Distance – настраивает максимальную дистанцию отображения техники

Другие функции Fecurity WARDOGS

  • No Recoil – отключит отдачу оружия
  • No Spread – отключить разрбос пуль
  • Invisible Opacity – регулирует непрозрачность боксов для врагов вне поле зрения
  • Menu Key – клавиша для активации меню
  • Colors – возможность настроить ЕСП цвета по своему вкусу
  • No Overweight – отключает ограничение по весу позволяя переносить большой вес без штрафов
  • Infinite Stamina – обеспечивает бесконечный запас выносливости
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