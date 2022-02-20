Veiled Experts Хак

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Информация о чите

Данный чит является первым продуктом который вышел для игры Veiled Experts. Программа релизнулась практически в один день с закрытой бетой игры и сразу приглянулась людям. Приватный хак для Veiled Experts является прекрасным инструментом для разноса серверов в этой игре. Побеждайте постоянно и убивайте игроков кучами с удобным и мощным аимботом, визуальными функциями чтобы видеть игроков за стенами и препятствиями, а также располагать полной информацией о них(хп, ники, расстояние, оружие в руках и прочее). Не теряйте время, ещё никто не пожалел купив наш чит и опробовав его в действии. Получите максимум ощущений от геймплэя с читами в новой корейской батл рояль игре!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(1809 - 21h2), Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот

  • Enable - активировать аимбот
  • Bone - выбор части тела для наводки
  • Use Mouse - использовать мышь для наведения(более легитный вариант аимбота)
  • FOV - радиус области работы аимбота
  • Smooth - плавность работы аимбота(больше значение - медленнее и плавнее аимбот двигается)
  • Draw Fov - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Aim Priority - показывать точку в которую будет стрелять и наводить прицел аимбот

ВХ(Валлхак)

  • 2D Box - показывать врагов за стенами с помощью двухмерных коробок(самый простой вид вх)
  • Health ESP - показывает количество хп у противников с помощью бара
  • Snaplines - протягивает линию от вас до других игроков
  • Direction of eye gaze - показывает направление взгляда вражеских персонажей
  • Skeleton - показывает врагов за стенами и препятствиями с помощью скелетов. Данный параметр может влиять на ваш ФПС в игре.
  • Distance - показывает расстояние от вас до других игроков в метрах

Дополнительно

  • Players Visible - выбор цвета для отображения видимых противников
  • Players Invisible - выбор цвета для отображения противников которых вы не видите
  • Text & Info color - выбор цвета которым будет показываться текст и другая информация ESP
  • Circle Color - цвет в который будет окрашен круг показывающий радиус работы аимбота
  • Radar - поверх игры в углу экрана появляется радар который показывает игроков и информацию о них
  • Radar Angle - позволяет изменить размер и масштаб радара
  • Binds - возможность назначить клавиши для активации фич