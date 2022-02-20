Veiled Experts Хак
Информация о чите
Данный чит является первым продуктом который вышел для игры Veiled Experts. Программа релизнулась практически в один день с закрытой бетой игры и сразу приглянулась людям. Приватный хак для Veiled Experts является прекрасным инструментом для разноса серверов в этой игре. Побеждайте постоянно и убивайте игроков кучами с удобным и мощным аимботом, визуальными функциями чтобы видеть игроков за стенами и препятствиями, а также располагать полной информацией о них(хп, ники, расстояние, оружие в руках и прочее). Не теряйте время, ещё никто не пожалел купив наш чит и опробовав его в действии. Получите максимум ощущений от геймплэя с читами в новой корейской батл рояль игре!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(1809 - 21h2), Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот
- Enable - активировать аимбот
- Bone - выбор части тела для наводки
- Use Mouse - использовать мышь для наведения(более легитный вариант аимбота)
- FOV - радиус области работы аимбота
- Smooth - плавность работы аимбота(больше значение - медленнее и плавнее аимбот двигается)
- Draw Fov - показывать рабочую зону аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Aim Priority - показывать точку в которую будет стрелять и наводить прицел аимбот
ВХ(Валлхак)
- 2D Box - показывать врагов за стенами с помощью двухмерных коробок(самый простой вид вх)
- Health ESP - показывает количество хп у противников с помощью бара
- Snaplines - протягивает линию от вас до других игроков
- Direction of eye gaze - показывает направление взгляда вражеских персонажей
- Skeleton - показывает врагов за стенами и препятствиями с помощью скелетов. Данный параметр может влиять на ваш ФПС в игре.
- Distance - показывает расстояние от вас до других игроков в метрах
Дополнительно
- Players Visible - выбор цвета для отображения видимых противников
- Players Invisible - выбор цвета для отображения противников которых вы не видите
- Text & Info color - выбор цвета которым будет показываться текст и другая информация ESP
- Circle Color - цвет в который будет окрашен круг показывающий радиус работы аимбота
- Radar - поверх игры в углу экрана появляется радар который показывает игроков и информацию о них
- Radar Angle - позволяет изменить размер и масштаб радара
- Binds - возможность назначить клавиши для активации фич