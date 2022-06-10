Приватный чит для Veiled Experts - Как скачать и запустить

На данной странице представлена инструкция по запуску, скачке и активации приватного чита для Veiled Experts(Вэйлед Экспертс).



Инструкция по запуску и использованию Veiled Experts чита:

После оплаты товара, вы получаете ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер по данной ссылке Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку на программу. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке доступных и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

Как поиграть в Veiled Experts в России?

Меню софта открывается клавишей F2.В данный момент Вэйлид Экспертс как и некоторые другие игры недоступна в магазине Steam, если вы находитесь в России либо если регионом вашего аккаунта является Россия. Для того, чтобы поиграть в игру из России, вам нужно создать новый аккаунт используя VPN любой другой страны, после перейти на страницу с игрой в магазине Steam и нажать "Запросить доступ". Как правило игра приходит в вашу библиотеку достаточно быстро. После всё как обычно: загружаем игру в библиотеке стим и играем. Также можно просто купить аккаунт с данной игрой, в интернете уже можно найти несколько продавцов предлагающих такой товар. Либо как вариант можно купить аккаунт другого(нероссийского) региона, после зайти с ним в стим через VPN и запросить доступ к игре. После получения игры в библиотеку пользоваться акком и играть в игру можно без впн.

Видео с демонстрацией работы хака для Veiled Experts:



Как запустить Veiled Experts приватный хак без флешки?

Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount" по данной ссылке

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