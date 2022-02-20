Приватный Софт для Валорант
Информация о чите
Представляем вашему вниманию очередной продукт для игры Valorant. Данный софт относится к сегменту "выше среднего" и сделан весьма качественно. За умеренную стоимость вы получаете очень надёжный и крутой софт, включающий в себя все основные виды взлома для Валорант. Аимбот в этом софте имеет гибку настройку, ЕСП работает очень стабильно и плавно, а радар будет полезен любителям максимального стелса. Надеемся, что вам понравится чит такого класса!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Visuals (Визуальные Функции Софта)
- 2D Box - Подсвечивание людей за препятствиями с помощью боксов
- Snaplines - линии от вашей модельки до моделей соперников
- Distance - Расстояние до других людей в метрах
- Skeleton - Подсвечивание "Скелетов" у других людей
- Health Bar - Показывает количество "Хитпоинтов" других людей
- Head Circle - Подсвечивает голову в виде окружности
- Eye Line - Показывает куда смотрит человек
- Radar - включает радар на котором показано расположение врагов
- Team Check - в этом режиме ESP показывает только врагов
- Visible check - Люди стоящие за стеной и в непосредственной видимости окрашиваются в разные цвета
Aimbot (Аимбот)
- Normal Aimbot (Vector) - Доводит прицел до врага при удержании определённой клавиши
- Recoil Control - контроль отдачи при стрельбе с включенным аимботом
- Smoothing - сглаживание движений аимбота, больше значение - медленнее аим
- FOV - размер области в которой аимбот будет захватывать цели
- Show FOV Circle - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности вокруг прицела
- Visible Check - аим в качестве целей выбирает только врагов в прямой видимости (не за стеной)
- Team Check - аим работает только против вражеских персонажей
- Aim Key (2 Keys) - возможность выбора 2 клавиш для активации наводки
- Aim Bone (2 Bones) - возможность выбрать 2 хитбокса для аима (2 части цели)