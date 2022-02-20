Приватный Софт для Валорант

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию очередной продукт для игры Valorant. Данный софт относится к сегменту "выше среднего" и сделан весьма качественно. За умеренную стоимость вы получаете очень надёжный и крутой софт, включающий в себя все основные виды взлома для Валорант. Аимбот в этом софте имеет гибку настройку, ЕСП работает очень стабильно и плавно, а радар будет полезен любителям максимального стелса. Надеемся, что вам понравится чит такого класса!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (All versions), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Visuals (Визуальные Функции Софта)

  • 2D Box - Подсвечивание людей за препятствиями с помощью боксов
  • Snaplines - линии от вашей модельки до моделей соперников
  • Distance - Расстояние до других людей в метрах
  • Skeleton - Подсвечивание "Скелетов" у других людей
  • Health Bar - Показывает количество "Хитпоинтов" других людей
  • Head Circle - Подсвечивает голову в виде окружности
  • Eye Line - Показывает куда смотрит человек
  • Radar - включает радар на котором показано расположение врагов
  • Team Check - в этом режиме ESP показывает только врагов
  • Visible check - Люди стоящие за стеной и в непосредственной видимости окрашиваются в разные цвета

Aimbot (Аимбот)

  • Normal Aimbot (Vector) - Доводит прицел до врага при удержании определённой клавиши
  • Recoil Control - контроль отдачи при стрельбе с включенным аимботом
  • Smoothing - сглаживание движений аимбота, больше значение - медленнее аим
  • FOV - размер области в которой аимбот будет захватывать цели
  • Show FOV Circle - показывать размер рабочей зоны аима в виде окружности вокруг прицела
  • Visible Check - аим в качестве целей выбирает только врагов в прямой видимости (не за стеной)
  • Team Check - аим работает только против вражеских персонажей
  • Aim Key (2 Keys) - возможность выбора 2 клавиш для активации наводки
  • Aim Bone (2 Bones) - возможность выбрать 2 хитбокса для аима (2 части цели)