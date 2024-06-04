Инструкция к Приватному Софту для Valorant (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску приватного софта для Валорант.
Инструкция по запуску:
Пошаговый гайд:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
- Скачайте лоадер чита по данной ссылке
- Запускайте скачанный лоадер от имени администратора.
- Ожидайте окончания загрузки.
- Когда увидите надпись "Waiting for the game" - запускайте игру.
- Когда игра запустится, сверните игру, откройте окно лоадера и нажмите клавишу Enter.
- Чит успешно запущен. Меню чита открывается клавишей "Insert".
Если лицензия на Movavi истекла, то в этом нет проблемы. Просто оставьте Movavi открытым.
Что делать, если софт не работает?
Известные проблемы и способы их решения:
- Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.
- Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.
- Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".
- Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".
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