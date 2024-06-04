Инструкция к Приватному Софту для Valorant (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску приватного софта для Валорант.

Инструкция по запуску:

Пошаговый гайд:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу. Скачайте лоадер чита по данной ссылке Запускайте скачанный лоадер от имени администратора. Ожидайте окончания загрузки. Когда увидите надпись "Waiting for the game" - запускайте игру. Когда игра запустится, сверните игру, откройте окно лоадера и нажмите клавишу Enter. Чит успешно запущен. Меню чита открывается клавишей "Insert".

Если лицензия на Movavi истекла, то в этом нет проблемы. Просто оставьте Movavi открытым.

Что делать, если софт не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.

Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке.

отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке. Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".

Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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