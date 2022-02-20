Приватный ВХ + Аимбот для Валоранта (Мультихак)

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Информация о чите

Если вы искали качественный чит для Valorant, но по умеренной цене, то данный Мультихак отлично подойдёт вам. В этом софте присутствует хороший аимбот и нормальный ESP. Аимбот работает стабильно и имеет достаточно опций для настройки, WH работает плавно и визуалы отображаются без задержек и смещений. Обход античита также выполнен достойно, над безопасностью продукта проведена значительная работа, поэтому шанс обнаружения чита должен быть минимальным. Мы надеемся, что у нас получилось вас заинтересовать.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ], Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games, Epic Games

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Aimbot (Аимбот на Валорант)

  • Aim Enabled - активировать аимбот(наводку)
  • Bone - выбор частей тела для наводки
  • Key - бинд клавиши для активации аима
  • Auto Target - автоматическая смена цели
  • Aim At Team - наводка на тимейтов
  • Nearest Bone - наводиться на ближайшую к прицелу часть тела
  • FOV - размер рабочей области аима
  • Smooth - плавность работы аимбота(больше значение - плавнее аимбот)
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аима в виде окружности вокруг прицела
  • Recoil Control (RCS) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
  • Recoil delta
  • Draw RCS Delta
  • Visible Check - аим цепляется только к видимым целям (не за стеной)

Players ESP (ВХ на Игроков в Валорант)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • 2D Boxes - ESP в виде коробок
  • Health Bar - показывать количество ХП игроков в виде полоски
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Lines - Валлхак в виде линий от вашей модели до моделей противников
  • Team ESP - в этом режиме ВХ будет также работать на союзников
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашиваются в разные цвета
  • Custom Colors - позволяет самому выбрать цвета для визуальных функций
  • Line / Skeleton Thickness - настройка толщины линий для скелетов и снаплайнов