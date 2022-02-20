Приватный ВХ + Аимбот для Валоранта (Мультихак)
Информация о чите
Если вы искали качественный чит для Valorant, но по умеренной цене, то данный Мультихак отлично подойдёт вам. В этом софте присутствует хороший аимбот и нормальный ESP. Аимбот работает стабильно и имеет достаточно опций для настройки, WH работает плавно и визуалы отображаются без задержек и смещений. Обход античита также выполнен достойно, над безопасностью продукта проведена значительная работа, поэтому шанс обнаружения чита должен быть минимальным. Мы надеемся, что у нас получилось вас заинтересовать.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ], Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games, Epic Games
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Aimbot (Аимбот на Валорант)
- Aim Enabled - активировать аимбот(наводку)
- Bone - выбор частей тела для наводки
- Key - бинд клавиши для активации аима
- Auto Target - автоматическая смена цели
- Aim At Team - наводка на тимейтов
- Nearest Bone - наводиться на ближайшую к прицелу часть тела
- FOV - размер рабочей области аима
- Smooth - плавность работы аимбота(больше значение - плавнее аимбот)
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аима в виде окружности вокруг прицела
- Recoil Control (RCS) - система контроля отдачи оружия при стрельбе
- Recoil delta
- Draw RCS Delta
- Visible Check - аим цепляется только к видимым целям (не за стеной)
Players ESP (ВХ на Игроков в Валорант)
- Player ESP - вх на игроков
- Skeleton - вх в виде скелетов
- 2D Boxes - ESP в виде коробок
- Health Bar - показывать количество ХП игроков в виде полоски
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Lines - Валлхак в виде линий от вашей модели до моделей противников
- Team ESP - в этом режиме ВХ будет также работать на союзников
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашиваются в разные цвета
- Custom Colors - позволяет самому выбрать цвета для визуальных функций
- Line / Skeleton Thickness - настройка толщины линий для скелетов и снаплайнов