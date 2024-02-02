Инструкция к Мультихаку для Игры Valorant

На данной странице представлен гайд к этому читу для Валорант.

Гайд Как правильно запустить софт для Valorant :

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.

Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.) Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue". После появления "Please Run Game and wait Initialization" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца. После запуска игры и загрузки Discord оверлей необходимо нажать F2 в главном меню игры. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.

Если возникнут проблемы с запуском чита, то проверьте следующие пункты:

Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.

Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).

Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.

Удалите FaceIT античит, используя "Установка и удаление программ".

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] и Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой.

[ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] и Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой. Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.

Видео с запуском и демонстрацией работы мультихака для Valorant :

Также процесс запуска показан на видео ниже.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!