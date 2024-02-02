Инструкция к Мультихаку для Игры Valorant

На данной странице представлен гайд к этому читу для Валорант.
Гайд Как правильно запустить софт для Valorant :
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
- После появления "Please Run Game and wait Initialization" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.
- После запуска игры и загрузки Discord оверлей необходимо нажать F2 в главном меню игры.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Если возникнут проблемы с запуском чита, то проверьте следующие пункты:
- Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
- Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).
- Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.
- Удалите FaceIT античит, используя "Установка и удаление программ".
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [ 1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2 ] и Windows 11 [ 21H2, 22H2, 23H2]. Более старые версии Windows 10 не поддерживаются программой.
- Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.
Видео с запуском и демонстрацией работы мультихака для Valorant :
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!