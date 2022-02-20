Купить ВХ и Аим для Валоранта
Информация о чите
Aimbot + ESP для Валоранта является полноценным многофункциональным читом для данной игры. Софт включает в себя мощный аимбот с очень гибкими и интересными настройками: вы можете сделать как лёгкую помощь в прицеливании для аккуратной игры с читом, так и мощный Silent для уничтожения серверов. Настроек много и они гибкие, поэтому советуем разобраться в них, чтобы доводка была идеальной под ваш стиль игры. ВХ также представлен большим количеством разных функций: есть разные стили боксов, различная информация о противниках, а также настройка цветов для разных элементов ESP. Продукт регулярно получает обновления безопасности и быстро обновляется после выходов обновлений в игре, поэтому купив подписку на долгий срок вы не прогадаете. Мы однозначно рекомендуем хотя бы попробовать данный хак для Валоранта, играть с данным читом очень приятно и вы точно не пожалеете о потраченных деньгах.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Riot Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Player ESP(WH на Игроков)
- Boxes ESP - валлхак в виде коробок
- Box Type - различные стили коробок
- Skeleton - wh в виде скелета
- Head Circle - круг на хитбоксе головы
- Distance - расстояние в метрах до врагов
- Healthbar - полоска показывающая хп игроков
- Weapon - показывать какое оружие в руках у персонажей
- See Other Users - выделять других юзеров чита по особому
Box Types(Виды Боксов)
- Corner - только уголки
- Outline Corner - уголки боксов с тонкой черной обводкой
- Filled Corner - уголки и залитый прозрачный тёмный фон
- 2D Boxes - коробки в виде плоских прямоугольников
- Outline Box - 2Д боксы с обводкой
- Outline Box - 2Д боксы с фоном
- 3D Boxes - трёхмерные коробки
Customization(Кастомизация)
- Box Color - выбор цвета для боксов
- Box Thickness - настройка толщины линий боксов
- Aimline Color - цвет для линий аима
- Skeleton Color - выбор цвета для скелетов
- Rainbow Skeleton - радужные скелеты, переливаются
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Rainbow Menu - радужное переливающееся меню
- FOV Circle Color - выбор цвета для круга аима
- Filled FOV Circle - прозрачный тёмный фон для круга аима
Aimbot(Vector, Silent и Trigger)
- Aim Key - бинд клавиши для активации аима
- Smooth(Speed) - плавность движений аима, больше значение = медленнее аим
- FOV - радиус работы аимбота
- Bone - хитбоксы на которые будет работать аимбот
- RCS - система контроля отдачи
- Disable Aim Lock(Non Sticky) - отключает прилипание аима к цели
- Humanisation - делает движения аима более похожими на человеческие
- Mouse Emulation - эмулирует движения мыши при использовании аимбота
- Silent Aim - режим аима при котором пули попадают в цель в радиусе FOV, но прицел не двигается
- Triggerbot - автоматический выстрел когда враг попадает в ваш прицел
Misc(Доп. Возможности)
- Aim Line - проводит линии до текущих целей аимбота
- FOV Circle - показывает радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
- WH Toggle Key - бинд клавиши для включения/отключения ВХ
- Menu Key - выбор клавиши для вызова меню чита
- Panic Key - клавиша для полного закрытия чита во время игры