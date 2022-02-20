Купить ВХ и Аим для Валоранта

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Информация о чите

Aimbot + ESP для Валоранта является полноценным многофункциональным читом для данной игры. Софт включает в себя мощный аимбот с очень гибкими и интересными настройками: вы можете сделать как лёгкую помощь в прицеливании для аккуратной игры с читом, так и мощный Silent для уничтожения серверов. Настроек много и они гибкие, поэтому советуем разобраться в них, чтобы доводка была идеальной под ваш стиль игры. ВХ также представлен большим количеством разных функций: есть разные стили боксов, различная информация о противниках, а также настройка цветов для разных элементов ESP. Продукт регулярно получает обновления безопасности и быстро обновляется после выходов обновлений в игре, поэтому купив подписку на долгий срок вы не прогадаете. Мы однозначно рекомендуем хотя бы попробовать данный хак для Валоранта, играть с данным читом очень приятно и вы точно не пожалеете о потраченных деньгах.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Riot Games

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Player ESP(WH на Игроков)

  • Boxes ESP - валлхак в виде коробок
  • Box Type - различные стили коробок
  • Skeleton - wh в виде скелета
  • Head Circle - круг на хитбоксе головы
  • Distance - расстояние в метрах до врагов
  • Healthbar - полоска показывающая хп игроков
  • Weapon - показывать какое оружие в руках у персонажей
  • See Other Users - выделять других юзеров чита по особому

Box Types(Виды Боксов)

  • Corner - только уголки
  • Outline Corner - уголки боксов с тонкой черной обводкой
  • Filled Corner - уголки и залитый прозрачный тёмный фон
  • 2D Boxes - коробки в виде плоских прямоугольников
  • Outline Box - 2Д боксы с обводкой
  • Outline Box - 2Д боксы с фоном
  • 3D Boxes - трёхмерные коробки

Customization(Кастомизация)

  • Box Color - выбор цвета для боксов
  • Box Thickness - настройка толщины линий боксов
  • Aimline Color - цвет для линий аима
  • Skeleton Color - выбор цвета для скелетов
  • Rainbow Skeleton - радужные скелеты, переливаются
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Rainbow Menu - радужное переливающееся меню
  • FOV Circle Color - выбор цвета для круга аима
  • Filled FOV Circle - прозрачный тёмный фон для круга аима

Aimbot(Vector, Silent и Trigger)

  • Aim Key - бинд клавиши для активации аима
  • Smooth(Speed) - плавность движений аима, больше значение = медленнее аим
  • FOV - радиус работы аимбота
  • Bone - хитбоксы на которые будет работать аимбот
  • RCS - система контроля отдачи
  • Disable Aim Lock(Non Sticky) - отключает прилипание аима к цели
  • Humanisation - делает движения аима более похожими на человеческие
  • Mouse Emulation - эмулирует движения мыши при использовании аимбота
  • Silent Aim - режим аима при котором пули попадают в цель в радиусе FOV, но прицел не двигается
  • Triggerbot - автоматический выстрел когда враг попадает в ваш прицел

Misc(Доп. Возможности)

  • Aim Line - проводит линии до текущих целей аимбота
  • FOV Circle - показывает радиус работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • WH Toggle Key - бинд клавиши для включения/отключения ВХ
  • Menu Key - выбор клавиши для вызова меню чита
  • Panic Key - клавиша для полного закрытия чита во время игры