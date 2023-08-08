Как скачать читы на Valorant. Что делать если чит для Валоранта не работает?

На данной странице размещена инструкция по запуску этого чита для Valorant.

Как скачать и запустить чит с ВХ и АИМ для Валорант?

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Перед загрузкой лоадера чита рекомендуется отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени) и другие антивирусы(Nord, Kaspersky и др., если они установлены на вашем ПК.

Также следует зайти в игру и поставить режим экрана "Полноэкранный в окне"(Borderless), т.к чит не работает в обычном полноэкранном режиме. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Зарегистрируйтесь в чите используя свой ключ. Либо войдите в существующий аккаунт. Скачайте и установите Medal. Данная программа понадобится для запуска чита. Скачать Medal можно по этой ссылке. Теперь необходимо зайти в настройки Medal и выставить следующие настройки:



Чтобы было удобнее рассматривать скриншот выше, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Открыть картинку в новой вкладке". Теперь нужно нажать "Launch" в окне лоадера чита. После небольшой загрузки появится окошко с надписью "loaded". Сейчас вам нужно запускать Valorant. Запускайте игру. После загрузки игры до главного меню сверните Валорант и нажмите "Ok" в окошке с текстом "Injected". Чит успешно запущен. Перед вами появится меню чита. Клавиша для вызова меню - Insert.

Видео-инструкция по читу Aim + ESP для Валоранта:

Почему может не работать или не запускаться софт для Валоранта?

Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control , только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .

, используя программу , только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке . Также рекомендуется удалить с компьютера все посторонние античиты не имеющие отношения к Valorant. Faceit Anticheat и другие. Удалять анти-читы нужно через " Установка и удаление программ ".

". Убедитесь, что ваша Windows поддерживается читом. Данный софт работает только на Windows 10. На Windows 11 чит работать не будет.

Для корректной работы софта также необходимо установить DirectX, .NET Frameworks и Visual C++ подходящей версии. Скачать DirectX можно по этой ссылке, .Net Frameworks по этой ссылке, а Visual C++ по этой.

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