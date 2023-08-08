Как скачать читы на Valorant. Что делать если чит для Валоранта не работает?

На данной странице размещена инструкция по запуску этого чита для Valorant.
Как скачать и запустить чит с ВХ и АИМ для Валорант?
- После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Перед загрузкой лоадера чита рекомендуется отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени) и другие антивирусы(Nord, Kaspersky и др., если они установлены на вашем ПК.
Также следует зайти в игру и поставить режим экрана "Полноэкранный в окне"(Borderless), т.к чит не работает в обычном полноэкранном режиме.
- Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке.
- Зарегистрируйтесь в чите используя свой ключ. Либо войдите в существующий аккаунт.
- Скачайте и установите Medal. Данная программа понадобится для запуска чита. Скачать Medal можно по этой ссылке.
- Теперь необходимо зайти в настройки Medal и выставить следующие настройки:
Чтобы было удобнее рассматривать скриншот выше, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Открыть картинку в новой вкладке".
- Теперь нужно нажать "Launch" в окне лоадера чита.
- После небольшой загрузки появится окошко с надписью "loaded". Сейчас вам нужно запускать Valorant.
- Запускайте игру. После загрузки игры до главного меню сверните Валорант и нажмите "Ok" в окошке с текстом "Injected".
- Чит успешно запущен. Перед вами появится меню чита. Клавиша для вызова меню - Insert.
Видео-инструкция по читу Aim + ESP для Валоранта:
Почему может не работать или не запускаться софт для Валоранта?
- Самой распространённой проблемой является включенный антивирус или защитник Windows. Ещё раз проверьте этот момент.
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия )
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows , используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Также рекомендуется удалить с компьютера все посторонние античиты не имеющие отношения к Valorant. Faceit Anticheat и другие. Удалять анти-читы нужно через "Установка и удаление программ".
- Убедитесь, что ваша Windows поддерживается читом. Данный софт работает только на Windows 10. На Windows 11 чит работать не будет.
- Для корректной работы софта также необходимо установить DirectX, .NET Frameworks и Visual C++ подходящей версии. Скачать DirectX можно по этой ссылке, .Net Frameworks по этой ссылке, а Visual C++ по этой.
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