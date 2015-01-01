Super People

Информация о чите

Чит для Super People - уникальный в своём роде продукт от наших партнеров из команды SoftHub. Программа очень стабильна и со временем станет только лучше. В софте уже есть вх, аим, спуфер и некоторые другие функции. Отличный антискринер скроет читы с любых скриншотов, видео или стримов. Простые запуск и настройка максимально облегчат вам игровой опыт. Спеши опробовать новый хак на новую игру в деле

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Общий список

  • Aimbot - Данная функция помогает вам наводиться на врага при стрельбе. Облегчает убийство противников
  • Prediction - Предсказывание траектории полёта пули и движения противника. Делает наводку аимбота более естественной и позволяет лучше попадать в движущиеся цели
  • Bone - Регулируя этот параметр вы можете выбрать часть тела на которую будет наводиться аимбот при стрельбе. Используйте шею или тело для более легитного аима
  • FOV - Радиус работы аимбота. Чем больше значение, тем больше целей вокруг вашего прицела будет захватывать аимбот при стрельбе
  • Smooth - Скорость наведения аимбота. Чем больше значение, тем более плавной и медленной будет наводка
  • Aim Marker(Draw Priority Point) - Показывает, в какую точку будет наводиться аимбот до начала стрельбы
  • Draw FOV - показывает ваш радиус работы аимбота выбранный в параметре FOV на экране в виде круга
  • Aim Key - Выбор клавиши для аима. Можно поставить как кнопку на клавиатуре, так и на мышке
  • Boxes(ВХ) - подсвечивает врагов за препедствиями и нет коробками(квадратами) Можно выбрать разные варианты боксов, как полные коробки так и только уголки
  • Health - Отображения запаса здоровья противников текстом или баром(полоской)
  • Name - Показывает именя других игроков
  • Direction of view(Eye Direction) - Отображает направления взгляда(камеры) врагов
  • Weapon - Позволяет видеть какое оружие находится в руках у противников на данный момент. Отображается в виде текста возле бокса противника
  • Loot - Отображение всего лута на карте через стены
  • Death Drop - Показывает вещи(лут) внутри коробок убитых персонажей
  • AirDrop - отображает местонахождение аирдропа через стены и различные препядствия
  • Customization(кастомизация) - Возможность настроить различные визуальные и не только элементы под себя:размер шрифта, дистанция работы и цвета
  • Vehicles - показывает транспортные средства и их названия через стены
  • Radar - Размещает на экране поверх игры минималистичный радар, на котором будет показываться местонахождение врагов
  • Steam And Screenshot ByPass - Данный чит обходит скриншоты и программы для захвата видео, поэтому его не будет видно на скринах или видео снятых в игре, а также во время стримов
  • Spoofer - В чите также присутствует спуфер, но он пока не очень стабилен, так что использование на свой страх и риск. Вам будет предложно спуфнуться во время запуска чита

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