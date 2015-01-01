Super People
Информация о читеЧит для Super People - уникальный в своём роде продукт от наших партнеров из команды SoftHub. Программа очень стабильна и со временем станет только лучше. В софте уже есть вх, аим, спуфер и некоторые другие функции. Отличный антискринер скроет читы с любых скриншотов, видео или стримов. Простые запуск и настройка максимально облегчат вам игровой опыт. Спеши опробовать новый хак на новую игру в деле
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Общий список
- Aimbot - Данная функция помогает вам наводиться на врага при стрельбе. Облегчает убийство противников
- Prediction - Предсказывание траектории полёта пули и движения противника. Делает наводку аимбота более естественной и позволяет лучше попадать в движущиеся цели
- Bone - Регулируя этот параметр вы можете выбрать часть тела на которую будет наводиться аимбот при стрельбе. Используйте шею или тело для более легитного аима
- FOV - Радиус работы аимбота. Чем больше значение, тем больше целей вокруг вашего прицела будет захватывать аимбот при стрельбе
- Smooth - Скорость наведения аимбота. Чем больше значение, тем более плавной и медленной будет наводка
- Aim Marker(Draw Priority Point) - Показывает, в какую точку будет наводиться аимбот до начала стрельбы
- Draw FOV - показывает ваш радиус работы аимбота выбранный в параметре FOV на экране в виде круга
- Aim Key - Выбор клавиши для аима. Можно поставить как кнопку на клавиатуре, так и на мышке
- Boxes(ВХ) - подсвечивает врагов за препедствиями и нет коробками(квадратами) Можно выбрать разные варианты боксов, как полные коробки так и только уголки
- Health - Отображения запаса здоровья противников текстом или баром(полоской)
- Name - Показывает именя других игроков
- Direction of view(Eye Direction) - Отображает направления взгляда(камеры) врагов
- Weapon - Позволяет видеть какое оружие находится в руках у противников на данный момент. Отображается в виде текста возле бокса противника
- Loot - Отображение всего лута на карте через стены
- Death Drop - Показывает вещи(лут) внутри коробок убитых персонажей
- AirDrop - отображает местонахождение аирдропа через стены и различные препядствия
- Customization(кастомизация) - Возможность настроить различные визуальные и не только элементы под себя:размер шрифта, дистанция работы и цвета
- Vehicles - показывает транспортные средства и их названия через стены
- Radar - Размещает на экране поверх игры минималистичный радар, на котором будет показываться местонахождение врагов
- Steam And Screenshot ByPass - Данный чит обходит скриншоты и программы для захвата видео, поэтому его не будет видно на скринах или видео снятых в игре, а также во время стримов
- Spoofer - В чите также присутствует спуфер, но он пока не очень стабилен, так что использование на свой страх и риск. Вам будет предложно спуфнуться во время запуска чита
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