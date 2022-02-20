Wh-Satano Мультихак для Rust

Информация о чите

Данный чит является чем-то необычным в нашем ассортименте. В этот раз мы решили выйти за рамки легит софтов и выпустить необычный мультифункциональный Rage-чит для Rust. Хак включает в себя Сайлент Аимбот, ВХ с кучей настроек и огромное количество эксплойтов для полного фана при игре с читом. При покупке этого товара вы можете получить наш спуфер бесплатно, поэтому HWID-бан вы не получите. Не смотря на всю свою "рейджовость" чит сделан достаточно качественно и риск бана минимальный. Говорить об этом чите можно долго, поэтому вам проще будет посмотреть видео или прочитать полный список функций ниже. А ещё проще будет купить данный софт и пойти испытать все фичи в игре!