Wh-Satano Мультихак для Rust
Информация о чите
Данный чит является чем-то необычным в нашем ассортименте. В этот раз мы решили выйти за рамки легит софтов и выпустить необычный мультифункциональный Rage-чит для Rust. Хак включает в себя Сайлент Аимбот, ВХ с кучей настроек и огромное количество эксплойтов для полного фана при игре с читом. При покупке этого товара вы можете получить наш спуфер бесплатно, поэтому HWID-бан вы не получите. Не смотря на всю свою "рейджовость" чит сделан достаточно качественно и риск бана минимальный. Говорить об этом чите можно долго, поэтому вам проще будет посмотреть видео или прочитать полный список функций ниже. А ещё проще будет купить данный софт и пойти испытать все фичи в игре!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot(Аимбот)
- Aimbot - функция для наводки на противника
- Vector - векторный аим повышенной точности
- Silent - режим сайлент аима
- Aimkey - выбор клавиши для работы аима
- Bone - выбор части тела для наводки
- Random Bone - рандомизация частей тела для попаданий
- FOV - настройка радиуса работы аима
- Draw FOV - показывать область работы аим
- Aim Line - показывать линию до цели аима
- Prediction - поможет предвидеть траекторию противника
- Auto Fire - включение автоматического режима стрельбы
- Aim At NPC - аим работает и на NPC
- Distance - показывать дистанцию до противников
- Smooth - скорость доводки прицела до противника
Player ESP(ВХ на Игроков в Раст)
- Player ESP - ESP на игроков
- Box ESP - показывает боксы вокруг противников
- Box Type - тип выбранной обводки
- Health - показывать здоровье противников
- Draw OOF - отображает противников за спиной (в текстовом виде)
- Sleepers - показывать спящих игроков
- Team Check - показывать пати игроков
- NPC - включить esp на NPC
- Visible Check - показывает за препятствиями ли игрок
- Custom Distance - настройка дистанции работы WH
- Custom Colors - настройка цветов esp
Loot ESP(ВХ на лут и ресы)
- Barrels - показывать бочки с лутом
- Crates - esp на ящики с лутом
- Burried Stashes - WH показывает зарытые стеши
- Ores - esp показывает руду вокруг вас
- Hemp - отображает коноплю рядом с вами
- Backpack - помогает найти рюкзаки игроков
- Corpse - включить отображение трупов
- Dropped Weapons - показывает брошенное оружие
- Custom Distance - настройка дистанции отображения объектов
- Custom Colors - настройка цветов esp
Other ESP(ВХ на Остальное)
- Events - показывать ивентовые предметы
- Waypoints - точки между которыми перемещаются NPC
- Explosions - показывает взрывчатые вещества
- Cupboard - удаленное управление шкафами
- Rich Bases - показывать базы богатые на лут
- Sleeping Bags - показывать спальные мешки
- Minicopters - помогает вам найти коптер
- Boats - помогает вам найти лодки
- Chests - показывает местоположение сундуков
- Traps - esp на ловушки
- Animals - показывать животных вокруг
- Custom Distance - настройка дистанции работы esp
- Custom Colors - настройка цветов отображаемых объектов
Movement Exploits(Эксплойты для передвижения)
- Fake Lag - включает ложные лаги
- No Fall Damage - отключает урон от падения
- Silent Walk - режим бесшумной ходьбы
- High Jump - увеличение высоты прыжка
- Infinite Jump - бесконечные прыжки
- Spiderman - позволяет лазить по стенам
- Walk on Water - позволяет ходить по воде
- Freecam(Debug Camera) - режим свободного полёта камеры
Weapon Exploits(Misc)
- Instant EOKA - мгновенный выстрел из еоки
- Instant Compound - моментальное натягивание блочного лука
- Aim Reload Snipers - перезарядка снайперки не выходя из зума
- Auto Semi-Auto - выбор режима стрельбы
- ByPass Item Wield - можно стрелять сидя за рулём
- Long Melee - увеличивают дистанцию атаки ближним оружием
- Fast Melee - увеличивает скорость атаки ближним оружием
- Recoil Control System - помогает контролировать отдачу оружия
Main Exploits(Общие эксплойты)
- Show Exploits - включить эксплойты
- Draw FlyHack - режим полёта
- Fake Admin - режим фейкового админа
- Bright Night - режим светлой ночи
- Clear Water - полностью прозрачная вода
- Fast Inventory - мгновенное перемещение предметов в инвентаре
- Fast Revive - помогает быстро поднять нокнутого
- Fast Syringe - быстрое применение шприца
- Eyes Manipulation - помогает вести огонь из-за укрытия
Extra Features
- Safe Mode - безопасный режим
- Watermark - отключение вотермарки чита
- Crosshair - показывает прицел в центре экрана
- Player List - список игроков на сервере
- Save TC's to File - показывает шкафы выбранного игрока на карте
- StreamProof - чит не виден на на стриме
- Spoofer - помогает обойти HWID бан
- Full External - чит переходит в External режим