Wh-Satano Мультихак для Rust

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Информация о чите

Данный чит является чем-то необычным в нашем ассортименте. В этот раз мы решили выйти за рамки легит софтов и выпустить необычный мультифункциональный Rage-чит для Rust. Хак включает в себя Сайлент Аимбот, ВХ с кучей настроек и огромное количество эксплойтов для полного фана при игре с читом. При покупке этого товара вы можете получить наш спуфер бесплатно, поэтому HWID-бан вы не получите. Не смотря на всю свою "рейджовость" чит сделан достаточно качественно и риск бана минимальный. Говорить об этом чите можно долго, поэтому вам проще будет посмотреть видео или прочитать полный список функций ниже. А ещё проще будет купить данный софт и пойти испытать все фичи в игре!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot(Аимбот)

  • Aimbot - функция для наводки на противника
  • Vector - векторный аим повышенной точности
  • Silent - режим сайлент аима
  • Aimkey - выбор клавиши для работы аима
  • Bone - выбор части тела для наводки
  • Random Bone - рандомизация частей тела для попаданий
  • FOV - настройка радиуса работы аима
  • Draw FOV - показывать область работы аим
  • Aim Line - показывать линию до цели аима
  • Prediction - поможет предвидеть траекторию противника
  • Auto Fire - включение автоматического режима стрельбы
  • Aim At NPC - аим работает и на NPC
  • Distance - показывать дистанцию до противников
  • Smooth - скорость доводки прицела до противника

Player ESP(ВХ на Игроков в Раст)

  • Player ESP - ESP на игроков
  • Box ESP - показывает боксы вокруг противников
  • Box Type - тип выбранной обводки
  • Health - показывать здоровье противников
  • Draw OOF - отображает противников за спиной (в текстовом виде)
  • Sleepers - показывать спящих игроков
  • Team Check - показывать пати игроков
  • NPC - включить esp на NPC
  • Visible Check - показывает за препятствиями ли игрок
  • Custom Distance - настройка дистанции работы WH
  • Custom Colors - настройка цветов esp

Loot ESP(ВХ на лут и ресы)

  • Barrels - показывать бочки с лутом
  • Crates - esp на ящики с лутом
  • Burried Stashes - WH показывает зарытые стеши
  • Ores - esp показывает руду вокруг вас
  • Hemp - отображает коноплю рядом с вами
  • Backpack - помогает найти рюкзаки игроков
  • Corpse - включить отображение трупов
  • Dropped Weapons - показывает брошенное оружие
  • Custom Distance - настройка дистанции отображения объектов
  • Custom Colors - настройка цветов esp

Other ESP(ВХ на Остальное)

  • Events - показывать ивентовые предметы
  • Waypoints - точки между которыми перемещаются NPC
  • Explosions - показывает взрывчатые вещества
  • Cupboard - удаленное управление шкафами
  • Rich Bases - показывать базы богатые на лут
  • Sleeping Bags - показывать спальные мешки
  • Minicopters - помогает вам найти коптер
  • Boats - помогает вам найти лодки
  • Chests - показывает местоположение сундуков
  • Traps - esp на ловушки
  • Animals - показывать животных вокруг
  • Custom Distance - настройка дистанции работы esp
  • Custom Colors - настройка цветов отображаемых объектов

Movement Exploits(Эксплойты для передвижения)

  • Fake Lag - включает ложные лаги
  • No Fall Damage - отключает урон от падения
  • Silent Walk - режим бесшумной ходьбы
  • High Jump - увеличение высоты прыжка
  • Infinite Jump - бесконечные прыжки
  • Spiderman - позволяет лазить по стенам
  • Walk on Water - позволяет ходить по воде
  • Freecam(Debug Camera) - режим свободного полёта камеры

Weapon Exploits(Misc)

  • Instant EOKA - мгновенный выстрел из еоки
  • Instant Compound - моментальное натягивание блочного лука
  • Aim Reload Snipers - перезарядка снайперки не выходя из зума
  • Auto Semi-Auto - выбор режима стрельбы
  • ByPass Item Wield - можно стрелять сидя за рулём
  • Long Melee - увеличивают дистанцию атаки ближним оружием
  • Fast Melee - увеличивает скорость атаки ближним оружием
  • Recoil Control System - помогает контролировать отдачу оружия

Main Exploits(Общие эксплойты)

  • Show Exploits - включить эксплойты
  • Draw FlyHack - режим полёта
  • Fake Admin - режим фейкового админа
  • Bright Night - режим светлой ночи
  • Clear Water - полностью прозрачная вода
  • Fast Inventory - мгновенное перемещение предметов в инвентаре
  • Fast Revive - помогает быстро поднять нокнутого
  • Fast Syringe - быстрое применение шприца
  • Eyes Manipulation - помогает вести огонь из-за укрытия

Extra Features

  • Safe Mode - безопасный режим
  • Watermark - отключение вотермарки чита
  • Crosshair - показывает прицел в центре экрана
  • Player List - список игроков на сервере
  • Save TC's to File - показывает шкафы выбранного игрока на карте
  • StreamProof - чит не виден на на стриме
  • Spoofer - помогает обойти HWID бан
  • Full External - чит переходит в External режим