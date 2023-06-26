Инструкция по запуску Rust чита. Что делать если чит для Раста не работает?

На данной странице находится гайд для этого чита на Раст.
Если вы используете чит в комбинации с нашим или другим спуфером, то спуфер рекомендуется запускать после запуска лоадера чита.
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Как скачать и запустить чит для Rust?
- После успешной оплаты товара вы получаете ключ для активации подписки на чит.
- Перед загрузкой лоадера рекомендуется полностью отключить Защитник Windows (Защиту в реальном времени).
- Далее скачайте файлы чита по данной ссылке.
- Вставьте свой ключ в поле "Insert your license key" и активируйте его нажав "Enter".
- Теперь выбирайте "Rust" и нажимайте "Load Software".
- Перед вами появится черное окно (консоль), нажмите любую клавишу в нём для продолжения запуска чита.
- Дождитесь окончания загрузки, появится сообщение "Game not found ...", значит пора запускать Rust.
- Когда игра запустится, разверните окно запуска чита и нажмите любую клавишу, чтобы продолжить.
- В игре появится меню для управления функциями чита. Открывается/Закрывается меню чита клавишей Insert. Приятной игры.
Если вы используете чит в комбинации с нашим или другим спуфером, то спуфер рекомендуется запускать после запуска лоадера чита.
Видео с запуском и демонстрацией чита для Раст от Вх-Сатано:
Что делать, если возникли проблемы с запуском чита для Rust?
- Наиболее распространённой проблемой является включенный антивирус или Защитник Windows. Полностью отключите свой антивирус и выключите Защиту в реальном времени в Защитнике Windows.
- Также для корректной работы чита необходимо удалить Riot Vanguard (Античит игры Valorant) и Faceit AntiCheat. Удаляйте античиты через "Установка и Удаление Программ".
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный чит работает только на Windows 10 (21H2 и ниже). На более поздних версиях Windows 10 (22H2) и Windows 11 работать не будет.
Советы по использованию функций чита для уменьшения шанса бана:
- Не устанавливайте слишком низкое значение плавности (smooth) в Аимботе и не стреляйте только в голову на новом аккаунте, слишком высокий KD и странные движения могут привести к бану на 3-7 дней.
- При использовании функции Manipulation Eyes не стреляйте под странными углами, не стреляйте по игроку, находящемуся в коробке, где вы не смогли бы его попасть нормально с любого угла. Это не функция стрельбы сквозь стены, вы просто имитируете камеру с другой позиции.
- При использовании функции Spiderman убедитесь, что вы сбрасываете своё "прикрепление к земле", чтобы не получить кик за flyhack. Для этого, приблизьтесь к стене, удерживая пробел. Вы должны делать это каждые 2 прыжка. Также High Jump отлично работает с функцией Spiderman.
- Не вводите 'noclip' в консоли и не используйте функцию Fake Admin на серверах Community/Modded. Это небезопасно.
- Раскапывание спрятанных стэшей на серверах Community/Modded может привести к быстрому бану, они фиксируют много информации о них и иногда создают поддельные стэши.
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