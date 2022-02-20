Phoenix Rust Макрос
Информация о чите
Наш приватный макрос для игры Раст - это нечто большее, чем просто программа с макросами для определенных моделей мышек. Макросы феникс сделаны очень качественно, использовать их будет очень удобно, т.к запуск производится через удобный лоадер, а настройка через красивое и приятное меню. Подавление отдачи работает для всех оружий и мышек. Более того, вы можете детально настраивать отдачу и активировать её только для необходимых оружий. Есть легитный режим для того, чтобы играть с антиотдачей максимально беспалевно. Также в софте присутствуют дополнительные скрипты для апгрейда, зумхака и прицела. После покупки вы получаете рабочий спуфер для обхода бана по жд. Не стоит проходить мимо этого уникального продукта. Главное - макрос не является читом, играть с ним намного безопаснее, шанс бана вашего аккаунта минимальный.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Non-Steam(Pirate), Cloud gaming
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Контроль отдачи оружия
- Enable - включение/отключение макроса во время игры
- Weapon - выбор оружий с которыми будет работать макрос
- Scopes - выбор прицелов и оптик(поддерживаются все прицелы)
- Barrel - выбор модулей оружия(глушитель и прочее)
- Control X / Y - настройка вертикальной и горизонтальной отдачи
- Legit Mode - максимально беспалевный и незаметный режим работы антиотдачи
- Hipfire Mode - режим стрельбы от бедра(без использования прицела на ПКМ)
- Rapid Fire - возможность стрельбы в автоматическом режиме из полуавтоматического оружия
- Big Clip - поддержка увеличенного магазина для боеприпасов
- Поддержка всех видов огнестрельного и не только оружия в игре
- Работает со всеми обвесами для пушек
- Авто-определение оружия в ваших руках
- Авто-определение модулей на оружии в ваших руках
- Автоопределение прицелов на оружии
- Randomization - каждый раз рисунок отдачи будет разный, это снижает риск обнаружения до минимума. Значение рандомизации можно увеличить или уменьшить по желанию.
- Control Table - уникальная функция настройки контроля первых нескольких пуль для каждого оружия
- Fast-taps - возможность стрелять без отдачи не только зажимом
Дополнительные скрипты
- Auto Upgrade - автоматическое улучшение построек с использованием необходимого ресурса
- Anti Afk - данная функция позволяет избежать кика за афк
- Zoom Hack - зум даже без оптики
- Crosshair - с помощью макроса можно установить удобный прицел который всегда будет посередине экрана. Визуальный стиль этого прицела можно детально настраивать.
- Spoofer - после покупки мы выдаём спуфер для обхода бана по жд
Дополнительная информация
- Sound - активация/выключение функций сопровождаются звуковыми сигналами
- Config - удобная система конфиг файлов. Вы можете сохранить свой CFG, а также поделиться им
- Hide Mode - позволяет скрыть меню и сделать его невидимым
- Binds - удобная привязка клавиш для активации функций
- Customization - вы можете изменять внешний вид элементов меню, чтобы вашим глазам было приятнее
- Работает как в лицензионной Steam версии игры, так и на пиратках
- Программа автоматически считывает ваши настройки игры(сенсу, фов и прочее)
- Софт не является читом, что делает его использование максимально безопасным для вашего аккаунта
- Программа будет регулярно обновляться, возможно также и расширения списка функций в будущем
- Автоматическое определение оружия в руках
- Cloud CFG - сохранение ваших настроек в облаке на нашем сервере, загрузка конфигов из облака, нет необходимости хранить какие-либо файлы на вашем ПК
- Overlay - возможность наложить оверлэй скрипта поверх игры, оверлэй показывает оружие находящееся у вас в руках, фпс, а также иногда некоторую другую полезную инфомрацию
- Recoil Smoothing System - выбора метода контроля отдачи(New Method, Old Method)
- Fast Choose - быстрый выбор оружия для макроса по нажатию горячей клавиши
- Window mode - позволяет скрыть окно софта с панели задач
Список поддерживаемого оружия
- AK47
- LR300
- MP5A4
- Thompson
- Custom SMG
- HMLMG
- M39
- SAR
- M249
- Revolver
- P250
- Python
- M92
- EOKA
Список поддерживаемых модулей для оружия
- Макрос поддерживает все прицелы в игре
- Holosight
- Simple Handmade Sight
- 8x Zoom Scope
- 16x Zoom Scope
- Скрипт поддерживает все наствольные модификации для огнестрельного оружия
- Silencer
- Muzzle Boost
- Muzzle Brake
- Extended Magazine
Минимальный Шанс Бана
- Rust является одной из тех игр, где античит работает очень хорошо и люди играющие с читами регулярно получают баны. Но макрос не является читом и никаким образом не внедряется в игру, поэтому шанс получить бан при игре со скриптами очень мал. Скрипты для контроля отдачи работают используя умные методы, поэтому каждый ваш рисунок спрея будет уникальный. Макросы хоть и не дают такого колоссального преимущества как читы, но ваш аккаунт скорее всего не будет забанен при использовании наших скриптов.