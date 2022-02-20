Phoenix Rust Макрос

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Информация о чите

Наш приватный макрос для игры Раст - это нечто большее, чем просто программа с макросами для определенных моделей мышек. Макросы феникс сделаны очень качественно, использовать их будет очень удобно, т.к запуск производится через удобный лоадер, а настройка через красивое и приятное меню. Подавление отдачи работает для всех оружий и мышек. Более того, вы можете детально настраивать отдачу и активировать её только для необходимых оружий. Есть легитный режим для того, чтобы играть с антиотдачей максимально беспалевно. Также в софте присутствуют дополнительные скрипты для апгрейда, зумхака и прицела. После покупки вы получаете рабочий спуфер для обхода бана по жд. Не стоит проходить мимо этого уникального продукта. Главное - макрос не является читом, играть с ним намного безопаснее, шанс бана вашего аккаунта минимальный.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Non-Steam(Pirate), Cloud gaming

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Контроль отдачи оружия

  • Enable - включение/отключение макроса во время игры
  • Weapon - выбор оружий с которыми будет работать макрос
  • Scopes - выбор прицелов и оптик(поддерживаются все прицелы)
  • Barrel - выбор модулей оружия(глушитель и прочее)
  • Control X / Y - настройка вертикальной и горизонтальной отдачи
  • Legit Mode - максимально беспалевный и незаметный режим работы антиотдачи
  • Hipfire Mode - режим стрельбы от бедра(без использования прицела на ПКМ)
  • Rapid Fire - возможность стрельбы в автоматическом режиме из полуавтоматического оружия
  • Big Clip - поддержка увеличенного магазина для боеприпасов
  • Поддержка всех видов огнестрельного и не только оружия в игре
  • Работает со всеми обвесами для пушек
  • Авто-определение оружия в ваших руках
  • Авто-определение модулей на оружии в ваших руках
  • Автоопределение прицелов на оружии
  • Randomization - каждый раз рисунок отдачи будет разный, это снижает риск обнаружения до минимума. Значение рандомизации можно увеличить или уменьшить по желанию.
  • Control Table - уникальная функция настройки контроля первых нескольких пуль для каждого оружия
  • Fast-taps - возможность стрелять без отдачи не только зажимом

Дополнительные скрипты

  • Auto Upgrade - автоматическое улучшение построек с использованием необходимого ресурса
  • Anti Afk - данная функция позволяет избежать кика за афк
  • Zoom Hack - зум даже без оптики
  • Crosshair - с помощью макроса можно установить удобный прицел который всегда будет посередине экрана. Визуальный стиль этого прицела можно детально настраивать.
  • Spoofer - после покупки мы выдаём спуфер для обхода бана по жд

Дополнительная информация

  • Sound - активация/выключение функций сопровождаются звуковыми сигналами
  • Config - удобная система конфиг файлов. Вы можете сохранить свой CFG, а также поделиться им
  • Hide Mode - позволяет скрыть меню и сделать его невидимым
  • Binds - удобная привязка клавиш для активации функций
  • Customization - вы можете изменять внешний вид элементов меню, чтобы вашим глазам было приятнее
  • Работает как в лицензионной Steam версии игры, так и на пиратках
  • Программа автоматически считывает ваши настройки игры(сенсу, фов и прочее)
  • Софт не является читом, что делает его использование максимально безопасным для вашего аккаунта
  • Программа будет регулярно обновляться, возможно также и расширения списка функций в будущем
  • Автоматическое определение оружия в руках
  • Cloud CFG - сохранение ваших настроек в облаке на нашем сервере, загрузка конфигов из облака, нет необходимости хранить какие-либо файлы на вашем ПК
  • Overlay - возможность наложить оверлэй скрипта поверх игры, оверлэй показывает оружие находящееся у вас в руках, фпс, а также иногда некоторую другую полезную инфомрацию
  • Recoil Smoothing System - выбора метода контроля отдачи(New Method, Old Method)
  • Fast Choose - быстрый выбор оружия для макроса по нажатию горячей клавиши
  • Window mode - позволяет скрыть окно софта с панели задач

Список поддерживаемого оружия

  • AK47
  • LR300
  • MP5A4
  • Thompson
  • Custom SMG
  • HMLMG
  • M39
  • SAR
  • M249
  • Revolver
  • P250
  • Python
  • M92
  • EOKA

Список поддерживаемых модулей для оружия

  • Макрос поддерживает все прицелы в игре
  • Holosight
  • Simple Handmade Sight
  • 8x Zoom Scope
  • 16x Zoom Scope
  • Скрипт поддерживает все наствольные модификации для огнестрельного оружия
  • Silencer
  • Muzzle Boost
  • Muzzle Brake
  • Extended Magazine

Минимальный Шанс Бана

  • Rust является одной из тех игр, где античит работает очень хорошо и люди играющие с читами регулярно получают баны. Но макрос не является читом и никаким образом не внедряется в игру, поэтому шанс получить бан при игре со скриптами очень мал. Скрипты для контроля отдачи работают используя умные методы, поэтому каждый ваш рисунок спрея будет уникальный. Макросы хоть и не дают такого колоссального преимущества как читы, но ваш аккаунт скорее всего не будет забанен при использовании наших скриптов.