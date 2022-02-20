Phoenix Rust Макрос

Информация о чите

Наш приватный макрос для игры Раст - это нечто большее, чем просто программа с макросами для определенных моделей мышек. Макросы феникс сделаны очень качественно, использовать их будет очень удобно, т.к запуск производится через удобный лоадер, а настройка через красивое и приятное меню. Подавление отдачи работает для всех оружий и мышек. Более того, вы можете детально настраивать отдачу и активировать её только для необходимых оружий. Есть легитный режим для того, чтобы играть с антиотдачей максимально беспалевно. Также в софте присутствуют дополнительные скрипты для апгрейда, зумхака и прицела. После покупки вы получаете рабочий спуфер для обхода бана по жд. Не стоит проходить мимо этого уникального продукта. Главное - макрос не является читом, играть с ним намного безопаснее, шанс бана вашего аккаунта минимальный.