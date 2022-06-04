Феникс Макросы Для игры Rust - Как правильно запустить

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску макросов от разработчиков Phoenix для игры Rust.

Гайд по правильному запуску макросов:

После оплаты товара вы получаете ключ активации для Phoenix Rust Macros. Ключи выглядят следующим образом: NSQPVEvOTWGajzpE Далее вам будет необходимо скачать лоадер для наших макросов по данной ссылке . Для загрузки лоадера необходимо ввести свой ключ. Перед запуском программы необходимо убедиться, что все антивирусы отключены. Если даже у вас нет антивируса, то вам необходимо отключить защитник Windows(Защиту в реальном времени). Отключение защитника Windows( Нажать сюда для открытия ) Теперь, когда все антивирусные программы выключены, вы можете запускать программу. Менять название лоадера запрещено. Перед вами появится меню программы. Если программа была запущена до Rust, то во вкладке КФГ нужно нажать кнопку Save Config (Сохранить конфиг), если после Rust, то ничего дополнительно нажимать не нужно. Запускайте игру(если не запущена). Во вкладке Settings (Настройки) нажмите кнопку Install Game Settings (Установить настройки игры). Если настройки установились не верно, то поправьте их в ручную. Макросы успешно запущены и готовы к использованию.

Автоматическое определения оружия в руках работает когда вы жмёте клавиши 1-6(клавиши смены оружия).Ключ для спуфера вы можете получить на странице загрузки лоадера после того как введёте свой ключ для макросов.Если по каким-то причинам автоматическое определение оружия у вас работает некорректно, то вы можете воспользоваться альтернативой в виде функции быстрого выбора(Fast Item Choose).

Видео с запуском и демонстрацией некоторых функций макроса:

Если у вас возникли проблемы при запуске или использовании Феникса:

Убедитесь, что все антивирусы и Защитник Windows выключены;

Если вы хотите использовать наш софт со спуфером, то всегда спуфайте свой пк после макроса, т.к макрос привязывается к данным вашего ПК, а спуфер меняет их;

Программа работает только на Windows 10 и Windows 11, поэтому если у вас Windows 7, Windows 8 или какая-то ещё другая OC, то у вас не получится воспользоваться нашим макросом.