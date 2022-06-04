Феникс Макросы Для игры Rust - Как правильно запустить

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску макросов от разработчиков Phoenix для игры Rust.
Гайд по правильному запуску макросов:
- После оплаты товара вы получаете ключ активации для Phoenix Rust Macros. Ключи выглядят следующим образом: NSQPVEvOTWGajzpE
- Далее вам будет необходимо скачать лоадер для наших макросов по данной ссылке . Для загрузки лоадера необходимо ввести свой ключ.
- Перед запуском программы необходимо убедиться, что все антивирусы отключены. Если даже у вас нет антивируса, то вам необходимо отключить защитник Windows(Защиту в реальном времени).
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Теперь, когда все антивирусные программы выключены, вы можете запускать программу. Менять название лоадера запрещено.
- Перед вами появится меню программы.
- Если программа была запущена до Rust, то во вкладке КФГ нужно нажать кнопку Save Config (Сохранить конфиг), если после Rust, то ничего дополнительно нажимать не нужно.
- Запускайте игру(если не запущена). Во вкладке Settings (Настройки) нажмите кнопку Install Game Settings (Установить настройки игры). Если настройки установились не верно, то поправьте их в ручную.
- Макросы успешно запущены и готовы к использованию.
Ключ для спуфера вы можете получить на странице загрузки лоадера после того как введёте свой ключ для макросов.
Если по каким-то причинам автоматическое определение оружия у вас работает некорректно, то вы можете воспользоваться альтернативой в виде функции быстрого выбора(Fast Item Choose).
Видео с запуском и демонстрацией некоторых функций макроса:
Если у вас возникли проблемы при запуске или использовании Феникса:
- Убедитесь, что все антивирусы и Защитник Windows выключены;
- Если вы хотите использовать наш софт со спуфером, то всегда спуфайте свой пк после макроса, т.к макрос привязывается к данным вашего ПК, а спуфер меняет их;
- Программа работает только на Windows 10 и Windows 11, поэтому если у вас Windows 7, Windows 8 или какая-то ещё другая OC, то у вас не получится воспользоваться нашим макросом.
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