Мод-Меню Unnamed для NBA 2K27 (Unnamedtech)
Информация о чите
Unnamed для NBA 2K27 — приватное интернал мод-меню для тех, кто хочет получить больше возможностей для развития своего игрока и открыть игровой контент без ограничений. Основной акцент сделан на обширные Unlock-функции: одежда, анимации, экипировка и медали становятся доступны без необходимости длительного прогресса, а татуировки можно приобретать бесплатно. Отдельная система позволяет изменять Rep Level, Season Level и Skill Level, а также гибко настраивать ключевые атрибуты персонажа — броски, данки, контроль мяча, передачи, защиту, скорость, силу, ловкость и другие характеристики. Дополняют возможности различные бусты для бросков, проходов, перехватов, блоков, подборов и владения мячом. Unnamed также поддерживает геймпады, поэтому после настройки можно продолжать играть привычным способом. Удобная система конфигов позволяет сохранять готовые пресеты, а Stream-Proof скрывает интерфейс софта при захвате игры через OBS, Discord и т.п.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Настройки игрока
- Unlock All Clothes – открывает всю одежду
- Unlock All Animations – открывает все анимации и экипировку
- Unlock All Medals – открывает все медали
- Free Tattoo Buy – позволяет бесплатно покупать татуировки
- Rep Level – позволяет изменить уровень репутации
- Season Level – позволяет изменить уровень сезона
- Skill Level – позволяет изменить уровень навыков
- MVP – отображает статус MVP игрока
- Player Name – показывает имя игрока
- Player Banner – отображает баннер игрока
- Hotzones – показывает зоны эффективности бросков
- Perfect Release Animation – добавляет анимацию идеального броска
- Player Indicator – отображает индикатор игрока
- Face Paint – позволяет изменить раскраску лица
- Eye Color – позволяет изменить цвет глаз
- Arms Body Mods – позволяет изменять внешний вид рук
- Badges – позволяет настраивать значки игрока
- Takeovers – позволяет настраивать доступные куражи
Атрибуты героя
- Close Shot – улучшает броски со средней дистанции
- Driving Layup – улучшает броски после прохода под кольцо
- Driving Dunk – улучшает данки после прохода
- Standing Dunk – улучшает данки с места
- Post Control – улучшает контроль мяча в посте
- Mid Range Shot – улучшает броски со средней дистанции
- Three Point Shot – улучшает трехочковые броски
- Free Throw – улучшает штрафные броски
- Pass Accuracy – повышает точность передач
- Ball Handle – улучшает контроль мяча
- Speed With Ball – увеличивает скорость с мячом
- Interior Defense – улучшает защиту в краске
- Perimeter Defense – улучшает защиту на периметре
- Steal – повышает эффективность перехватов
- Block – улучшает блок-шоты
- Offensive Rebound – улучшает подборы в атаке
- Defensive Rebound – улучшает подборы в защите
- Speed – увеличивает скорость игрока
- Agility – повышает ловкость игрока
- Strength – увеличивает физическую силу
- Vertical – увеличивает прыжок игрока
- Auto Greener – автоматически подбирает момент отпускания броска для стабильных зелёных попаданий
Бусты
- Layups / Dunks – усиливает эффективность лэйапов и данков
- Jump Shots – усиливает эффективность бросков с прыжка
- Ball Handling / Passing – улучшает контроль мяча и передачи
- Steals – повышает эффективность перехватов
- Blocks – повышает эффективность блок-шотов
- Rebounding – улучшает подборы
- Extra – дополнительное усиление навыков
- Muscle Milk – увеличивает запас турбо
- Gatorade Thirst Quencher – увеличивает запас турбо
- Gatorade Gatorlyte – увеличивает запас турбо
Другие функции Unnamed NBA 2K27
- Config Name – задает имя для нового конфига
- Create – создает новый конфиг
- Load – загружает выбранный конфиг
- Save – сохраняет текущие настройки
- Delete – удаляет выбранный конфиг
- Refresh – обновляет список конфигов
- Stream-Proof – чит не видно в OBS, Discord и на скриншотах
- Controller Support – поддержка геймпадов при игре с читом
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