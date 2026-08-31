Мод-Меню Unnamed для NBA 2K27 (Unnamedtech)

Информация о чите

Unnamed для NBA 2K27 — приватное интернал мод-меню для тех, кто хочет получить больше возможностей для развития своего игрока и открыть игровой контент без ограничений. Основной акцент сделан на обширные Unlock-функции: одежда, анимации, экипировка и медали становятся доступны без необходимости длительного прогресса, а татуировки можно приобретать бесплатно. Отдельная система позволяет изменять Rep Level, Season Level и Skill Level, а также гибко настраивать ключевые атрибуты персонажа — броски, данки, контроль мяча, передачи, защиту, скорость, силу, ловкость и другие характеристики. Дополняют возможности различные бусты для бросков, проходов, перехватов, блоков, подборов и владения мячом. Unnamed также поддерживает геймпады, поэтому после настройки можно продолжать играть привычным способом. Удобная система конфигов позволяет сохранять готовые пресеты, а Stream-Proof скрывает интерфейс софта при захвате игры через OBS, Discord и т.п.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
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Настройки игрока

  • Unlock All Clothes – открывает всю одежду
  • Unlock All Animations – открывает все анимации и экипировку
  • Unlock All Medals – открывает все медали
  • Free Tattoo Buy – позволяет бесплатно покупать татуировки
  • Rep Level – позволяет изменить уровень репутации
  • Season Level – позволяет изменить уровень сезона
  • Skill Level – позволяет изменить уровень навыков
  • MVP – отображает статус MVP игрока
  • Player Name – показывает имя игрока
  • Player Banner – отображает баннер игрока
  • Hotzones – показывает зоны эффективности бросков
  • Perfect Release Animation – добавляет анимацию идеального броска
  • Player Indicator – отображает индикатор игрока
  • Face Paint – позволяет изменить раскраску лица
  • Eye Color – позволяет изменить цвет глаз
  • Arms Body Mods – позволяет изменять внешний вид рук
  • Badges – позволяет настраивать значки игрока
  • Takeovers – позволяет настраивать доступные куражи

Атрибуты героя

  • Close Shot – улучшает броски со средней дистанции
  • Driving Layup – улучшает броски после прохода под кольцо
  • Driving Dunk – улучшает данки после прохода
  • Standing Dunk – улучшает данки с места
  • Post Control – улучшает контроль мяча в посте
  • Mid Range Shot – улучшает броски со средней дистанции
  • Three Point Shot – улучшает трехочковые броски
  • Free Throw – улучшает штрафные броски
  • Pass Accuracy – повышает точность передач
  • Ball Handle – улучшает контроль мяча
  • Speed With Ball – увеличивает скорость с мячом
  • Interior Defense – улучшает защиту в краске
  • Perimeter Defense – улучшает защиту на периметре
  • Steal – повышает эффективность перехватов
  • Block – улучшает блок-шоты
  • Offensive Rebound – улучшает подборы в атаке
  • Defensive Rebound – улучшает подборы в защите
  • Speed – увеличивает скорость игрока
  • Agility – повышает ловкость игрока
  • Strength – увеличивает физическую силу
  • Vertical – увеличивает прыжок игрока
  • Auto Greener – автоматически подбирает момент отпускания броска для стабильных зелёных попаданий

Бусты

  • Layups / Dunks – усиливает эффективность лэйапов и данков
  • Jump Shots – усиливает эффективность бросков с прыжка
  • Ball Handling / Passing – улучшает контроль мяча и передачи
  • Steals – повышает эффективность перехватов
  • Blocks – повышает эффективность блок-шотов
  • Rebounding – улучшает подборы
  • Extra – дополнительное усиление навыков
  • Muscle Milk – увеличивает запас турбо
  • Gatorade Thirst Quencher – увеличивает запас турбо
  • Gatorade Gatorlyte – увеличивает запас турбо

Другие функции Unnamed NBA 2K27

  • Config Name – задает имя для нового конфига
  • Create – создает новый конфиг
  • Load – загружает выбранный конфиг
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Delete – удаляет выбранный конфиг
  • Refresh – обновляет список конфигов
  • Stream-Proof – чит не видно в OBS, Discord и на скриншотах
  • Controller Support – поддержка геймпадов при игре с читом
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