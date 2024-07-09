Fecurity FragPunk (Фекурити ФрагПанк)

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Информация о чите

Приватный чит Fecurity для FragPunk – это один из первых и самых мощных читов для новой игры, обеспечивающий игрокам максимальное преимущество. Включает высокоточный Aimbot с тонкой настройкой, позволяющий идеально адаптировать прицеливание под ваш стиль игры. Удобный ESP (WH) отображает врагов, их состояние и другую важную информацию, помогая контролировать ситуацию на карте. Чит обладает стильным и эргономичным меню, которое делает использование максимально комфортным. Высокий уровень защиты и продвинутый обход античита обеспечивают низкий шанс бана, а отличная оптимизация гарантирует стабильную работу без снижения FPS. Fecurity – это высококачественный софт по доступной цене, который поможет вам доминировать в FragPunk!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS)

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Aimbot (Векторный)

  • Aimbot Enabled - включить/выключить аимбот
  • Vectored Aimbot - векторный аимбот двигает мышь за вас симулируя человеческие движения
  • Visible Only - аим целится только в цели не за стенами
  • Enemy Only - аим целится только во врагов
  • Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движения аима по горизонтали и вертикали
  • Recoil Compensation (RCS) - система компенсации отдачи оружия при стрельбе
  • FOV - размер области в которой работает AIM
  • Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности вокруг прицела
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели аимботом
  • Hitboxes - выбор частей тела для аима
  • Hitbox Priority - возможность задать разные приоритеты разным хитбоксам
  • Nearest Coefficient - % выстрелов который будет сделан по ближайшему к прицелу хитбоксу
  • First / Second Aim Key - возможность забиндить 2 клавиши для аима
  • Toggle Key - клавиша для полного включения/отключения аима

Player ESP (Wallhack)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - Wallhack в виде коробок
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
  • Armor - количество брони у игроков (в виде полоски)
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Nickname - игровые имена игроков
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Max Distance - ограничить дальность работы WH
  • Corpses - показывать трупы с помощью ESP

Misc (Другие Функции Fecurity FragPunk)

  • Distance Unit (Meters, Feet) - единица измерения для ESP (метры или футы)
  • Menu Key - бинд клавиши для вызова меню
  • Custom Colors - настройка цветов для ESP и других элементов чита на свой вкус