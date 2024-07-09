Fecurity FragPunk (Фекурити ФрагПанк)
Информация о чите
Приватный чит Fecurity для FragPunk – это один из первых и самых мощных читов для новой игры, обеспечивающий игрокам максимальное преимущество. Включает высокоточный Aimbot с тонкой настройкой, позволяющий идеально адаптировать прицеливание под ваш стиль игры. Удобный ESP (WH) отображает врагов, их состояние и другую важную информацию, помогая контролировать ситуацию на карте. Чит обладает стильным и эргономичным меню, которое делает использование максимально комфортным. Высокий уровень защиты и продвинутый обход античита обеспечивают низкий шанс бана, а отличная оптимизация гарантирует стабильную работу без снижения FPS. Fecurity – это высококачественный софт по доступной цене, который поможет вам доминировать в FragPunk!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS)
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Aimbot (Векторный)
- Aimbot Enabled - включить/выключить аимбот
- Vectored Aimbot - векторный аимбот двигает мышь за вас симулируя человеческие движения
- Visible Only - аим целится только в цели не за стенами
- Enemy Only - аим целится только во врагов
- Vertical / Horizontal Degree Per Second - скорость движения аима по горизонтали и вертикали
- Recoil Compensation (RCS) - система компенсации отдачи оружия при стрельбе
- FOV - размер области в которой работает AIM
- Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности вокруг прицела
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели аимботом
- Hitboxes - выбор частей тела для аима
- Hitbox Priority - возможность задать разные приоритеты разным хитбоксам
- Nearest Coefficient - % выстрелов который будет сделан по ближайшему к прицелу хитбоксу
- First / Second Aim Key - возможность забиндить 2 клавиши для аима
- Toggle Key - клавиша для полного включения/отключения аима
Player ESP (Wallhack)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - Wallhack в виде коробок
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
- Armor - количество брони у игроков (в виде полоски)
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Nickname - игровые имена игроков
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Max Distance - ограничить дальность работы WH
- Corpses - показывать трупы с помощью ESP
Misc (Другие Функции Fecurity FragPunk)
- Distance Unit (Meters, Feet) - единица измерения для ESP (метры или футы)
- Menu Key - бинд клавиши для вызова меню
- Custom Colors - настройка цветов для ESP и других элементов чита на свой вкус