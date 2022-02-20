Купить Приватный ВХ (WH) для Фортнайт
Информация о чите
Выпускаем данный продукт по запросу многих наших постоянных клиентов. Phoenix Neon чит для Фортнайт представляет из себя старую версию чита Phoenix Legacy. В этом софте имеется только ВХ и ничего лишнего. Не нагружает ПК, минимальный риск обнаружения, не даёт излишнего преимущества, сохраняя ваш интерес к игре. Доступный и сбалансированный чит для любителей играть по легиту. Если вам нужен безопасный WH для Фортнайт, то вы его нашли!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games
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Функции ВХ на Фортнайт
- ВХ (WH) на Игроков
- Enemy Only - показывает только врагов
- Skeleton ESP - скелеты противников
- Box ESP - вх в виде коробок (уголков)
- Weapon - показывать оружие в руках у противника
- Distance - расстояние до персонажей в метрах
- Name - игровые никнеймы игроков
- Enemy Only - показывает только врагов
- Skeleton ESP - скелеты противников
- Box ESP - вх в виде коробок (уголков)
- Weapon - показывать оружие в руках у противника
- Distance - расстояние до персонажей в метрах
- Name - игровые никнеймы игроков