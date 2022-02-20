Купить Приватный ВХ (WH) для Фортнайт

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Информация о чите

Выпускаем данный продукт по запросу многих наших постоянных клиентов. Phoenix Neon чит для Фортнайт представляет из себя старую версию чита Phoenix Legacy. В этом софте имеется только ВХ и ничего лишнего. Не нагружает ПК, минимальный риск обнаружения, не даёт излишнего преимущества, сохраняя ваш интерес к игре. Доступный и сбалансированный чит для любителей играть по легиту. Если вам нужен безопасный WH для Фортнайт, то вы его нашли!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games

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Функции ВХ на Фортнайт

  • ВХ (WH) на Игроков
  • Enemy Only - показывает только врагов
  • Skeleton ESP - скелеты противников
  • Box ESP - вх в виде коробок (уголков)
  • Weapon - показывать оружие в руках у противника
  • Distance - расстояние до персонажей в метрах
  • Name - игровые никнеймы игроков
  • Enemy Only - показывает только врагов
  • Skeleton ESP - скелеты противников
  • Box ESP - вх в виде коробок (уголков)
  • Weapon - показывать оружие в руках у противника
  • Distance - расстояние до персонажей в метрах
  • Name - игровые никнеймы игроков