Гайд по Читу Phoenix Neon для Фортнайт

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного чита для Fortnite.

Как скачать и запустить чит для фортнайт(Neon):

  1. После оплаты вы получаете ключ активации для чита.
  2. Перед запуском рекомендуется проделать следующие действия:
    • Отключить все антивирусы на вашем ПК и Защитник Windows(Защиту в реальном времени);
    • Зайти в игру без чита и поставить режим "полноэкранный в окне"(Bordreless, безрамочный, в окне на весь экран);
    • Удалить FaceIT античит и Riot Vanguard античит через "Установка и удаление программ";
  3. Теперь скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  4. Запускаем загруженный файл от имени администратора.
  5. В появившемся окне вводим полученный ранее ключ и жмём "Activate".
  6. Сейчас вам необходимо запустить игру.
  7. После запуска игры жмите F1, чит внедрится в игру. Как правило успешный запуск сопровождается звуковым сигналом.

Дополнительная информация и ответы на некоторые вопросы:

  • В чите нет меню, все функции работают по умолчанию.
  • Для отключения чита нужно перезапустить игру.
  • Для повторного запуска с читом - перезагрузить компьютер.
  • Если вам необходимо запускать чит со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер.

Видео с запуском и демонстрацией работы ВХ для Fortnite:

Старые Видео с Читом

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