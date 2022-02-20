Трейнер для Таркова (EFT Trainer)
Информация о чите
Встречайте: приватный Трейнер для Escape From Tarkov. Данный продукт отлично подойдёт для любителей играть максимально незаметно. Этот софт даже проще, чем просто Wallhack или чамсы. Внутри вы найдёте только эксплойты для отключения отдачи оружия при стрельбе, включения визоров без экипировки и т.д. Отсутствие визуальных функций и аимбота делает трейнер максимально безопасным и позволит ему долго оставаться в статусе Undetected. Кроме того, цена у продукта максимально низкая, более доступного по цене и в то же время безопасного чита не существует. Надеемся, что вам понравится наша новинка!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Эксплойты внутри EFT Trainer (Функции)
- Infinite Stamina (Бесконечная выносливость)
- Thermal Vision (Тепловое зрение)
- Night Vision (Ночное зрение)
- No Visor (Убирает забрало шлема)
- No Sway (Отключает покачивание камеры при стрельбе)
- No Recoil (Отключает отдачу оружия при стрельбе)
- Instant Ads (Мгновенное открытия прицела на ПКМ без анимации)
- Instant Search (Мгновенный обыск предметов)
- Multi search (Позволяет обыскивать сразу несколько предметов)