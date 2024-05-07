Инструкция к Трейнеру для EFT (Гайд к Софту)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску трейнера для EFT.

Инструкция по запуску трейнера для таркова:

После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ активации продукта. Теперь вам необходимо скачать лоадер чита по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ.

Открываем лоадер и вставляем туда полученный после оплаты ключ. Дожидаемся появления надписи "Press F2 in game menu". Запускаем игру, дожидаемся полной загрузки и нажимаем клавишу F2. В лоадере софта появится надпись "Inject successful". Запуск и инжект прошли успешно, для проверки чита можем зайти в оффлайн рейд с ботами и потыкать кнопки от F1 до F8.

Горячие клавиши для управления трейнером:

F1 - Infinite Stamina;

F2 - Thermal Vision;

F3 - Night Vision;

F4 - No Visor;

F5 - No Sway;

F6 - No Recoil;

F7 - Instant ADS;

F8 - Instant Search;

F9 - Multi search.

Если вы хотите использовать данный софт со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а потом спуфер, т.к иначе собьётся привязка и вы не сможете запустить программу повторно. Также для повторного запуска со спуфером придётся перезагрузить ваш ПК.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с демонстрацией работы этого софта:

Решение возможных проблем при запуске:

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Chams работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Тарков.

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!