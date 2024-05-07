Инструкция к Трейнеру для EFT (Гайд к Софту)

Escape From Tarkov

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску трейнера для EFT.

Инструкция по запуску трейнера для таркова:

  1. После оплаты товара вы получаете лицензионный ключ активации продукта.
  2. Теперь вам необходимо скачать лоадер чита по данной ссылке . Для загрузки лоадера понадобится ввести свой лицензионный ключ.
  3. Открываем лоадер и вставляем туда полученный после оплаты ключ.
  4. Дожидаемся появления надписи "Press F2 in game menu".
  5. Запускаем игру, дожидаемся полной загрузки и нажимаем клавишу F2.
  6. В лоадере софта появится надпись "Inject successful".
  7. Запуск и инжект прошли успешно, для проверки чита можем зайти в оффлайн рейд с ботами и потыкать кнопки от F1 до F8.

Горячие клавиши для управления трейнером:

  • F1 - Infinite Stamina;
  • F2 - Thermal Vision;
  • F3 - Night Vision;
  • F4 - No Visor;
  • F5 - No Sway;
  • F6 - No Recoil;
  • F7 - Instant ADS;
  • F8 - Instant Search;
  • F9 - Multi search.

Если вы хотите использовать данный софт со спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а потом спуфер, т.к иначе собьётся привязка и вы не сможете запустить программу повторно. Также для повторного запуска со спуфером придётся перезагрузить ваш ПК.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с демонстрацией работы этого софта:

Решение возможных проблем при запуске:

  • Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
  • Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
    1. Отключение защитника Windows
    2. Отключение защитника Windows
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Chams работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
  • Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
      защита на основе репутации
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.

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