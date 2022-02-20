EFT Esp + Misc
Информация о чите
Перед вами новый продукт для таркова в нашем магазине. На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть к покупке чит со средним количеством функций: вх, без отдачи и некоторые другие мелочи. Софт сделан надёжно, есп фичи не палятся на записи и скринах. Чамсы работают только на видимых персонажей. Цена на продукт весьма умеренная. При создании хака был использован уникальный инновационный обход, так что этот чит будет актуален очень и очень долго. Совсем недавно мы добавили и aim, который поможет еще лучше контролировать игру и без труда выйти живым из локации. Цена осталось прежней, что не может не радовать.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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ESP
- Skeleton - подсветка игроков за стенами и препятствиями с помощью скелетов
- Box - показывает игроков за стенами с помощью коробок
- Line - линии от вас до моделек врагов
- Name ESP - показывает никнеймы других игроков
- Health ESP - показывать количество хитпоинтов у вражеских персонажей
- Chams - закраска моделей видимых персонажей
Misc
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Sway - отключение тряски оружия при стрельбе
- Unlimited Stamina - бесконечная выносливость
- No Fall Damage - нет урона от падения
Aim
- Aimbot - функция помогающая наводиться на врагов при стрельбе
- Enabled - включение/отключение функции
- FOV - область работы аимбота
- Bone - Выбор части тела, в которую вы попадёте