EFT Esp + Misc

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Информация о чите

Перед вами новый продукт для таркова в нашем магазине. На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть к покупке чит со средним количеством функций: вх, без отдачи и некоторые другие мелочи. Софт сделан надёжно, есп фичи не палятся на записи и скринах. Чамсы работают только на видимых персонажей. Цена на продукт весьма умеренная. При создании хака был использован уникальный инновационный обход, так что этот чит будет актуален очень и очень долго. Совсем недавно мы добавили и aim, который поможет еще лучше контролировать игру и без труда выйти живым из локации. Цена осталось прежней, что не может не радовать.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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ESP

  • Skeleton - подсветка игроков за стенами и препятствиями с помощью скелетов
  • Box - показывает игроков за стенами с помощью коробок
  • Line - линии от вас до моделек врагов
  • Name ESP - показывает никнеймы других игроков
  • Health ESP - показывать количество хитпоинтов у вражеских персонажей
  • Chams - закраска моделей видимых персонажей

Misc

  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Sway - отключение тряски оружия при стрельбе
  • Unlimited Stamina - бесконечная выносливость
  • No Fall Damage - нет урона от падения

Aim

  • Aimbot - функция помогающая наводиться на врагов при стрельбе
  • Enabled - включение/отключение функции
  • FOV - область работы аимбота
  • Bone - Выбор части тела, в которую вы попадёте