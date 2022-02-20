EFT Esp + Misc

Информация о чите

Перед вами новый продукт для таркова в нашем магазине. На этот раз мы предлагаем вам рассмотреть к покупке чит со средним количеством функций: вх, без отдачи и некоторые другие мелочи. Софт сделан надёжно, есп фичи не палятся на записи и скринах. Чамсы работают только на видимых персонажей. Цена на продукт весьма умеренная. При создании хака был использован уникальный инновационный обход, так что этот чит будет актуален очень и очень долго. Совсем недавно мы добавили и aim, который поможет еще лучше контролировать игру и без труда выйти живым из локации. Цена осталось прежней, что не может не радовать.