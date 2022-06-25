Инструкция к приватному ESP для Escape from Tarkov

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Escape from Tarkov.



Как скачать и запустить ESP для Таркова:

По завершению процесса оплаты вы получите ключ для активации подписки на чит. Для начала необходимо подготовиться к запуску чита: Зайти в игру без чита и настройках поставить Без рамочный режим экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);

Отключить все антивирусы на компьютере, а также защитник Windows(защиту в реальном времени);

Удалить через "Удаление программ" фейсит античит и риот вангуард. Теперь можно переходить к загрузке и запуску. Скачиваем лоадер чита по этой ссылке . Для того чтобы скачать лоадер чита необходимо ввести свой ключ активации (Пароль архива - 123). Вставляем полученный ранее код в графу "key" и жмём "ACTIVATE". После успешной активации окошко закроется. Запускаем лоадер чита по новой от имени администратора. Выбираем игру в списке и жмём "Load Cheat". Вам будет предоставлено 3 драйвера, вам нужно выбрать 1 из 3. Если у вас не прошел первый драйвер, выбираем 2, если 2 не прошел, то 3! Откроется черное окно, которое попросит вас запустить игру. Запускаем игру, в случае успешного инжекта хака слева сверху появится соответствующая надпись. Клавиша для вызова Меню - Insert

F1 - NoRecoil & NoSway

F2 - Unlimited Stamina

F3 - No Fall Damage

Numpad [+/-] - FOV

F4 - ESP 2D Bbox

F5 - Snaplines

F6 - ESP Enemy type

F7 - Chams

F8 - Health ESP

F9 - Exracts ESP

F10 - Distance ESP

F11 - Skeleton ESP

END - Panic Key

Почему может на запускаться чит для EFT:

Установить все c++

Выключить защиту через DEFENDER CONTROL который находиться в архиве;

Удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(Анитчит игры Валорант) через "Установка и Удаление программ, нельзя просто удалять ярлыки и папки с программами;

Убедитесь, что игра запущена в Безрамочном режиме экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);

Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.

Горячие клавиши для управления читом: