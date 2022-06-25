Инструкция к приватному ESP для Escape from Tarkov

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Escape from Tarkov.

Как скачать и запустить ESP для Таркова:

  1. По завершению процесса оплаты вы получите ключ для активации подписки на чит.
  2. Для начала необходимо подготовиться к запуску чита:
    • Зайти в игру без чита и настройках поставить Без рамочный режим экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);
    • Отключить все антивирусы на компьютере, а также защитник Windows(защиту в реальном времени);
    • Удалить через "Удаление программ" фейсит античит и риот вангуард.
  3. Теперь можно переходить к загрузке и запуску. Скачиваем лоадер чита по этой ссылке . Для того чтобы скачать лоадер чита необходимо ввести свой ключ активации (Пароль архива - 123).
  4. Вставляем полученный ранее код в графу "key" и жмём "ACTIVATE". После успешной активации окошко закроется.
  5. Запускаем лоадер чита по новой от имени администратора. Выбираем игру в списке и жмём "Load Cheat".
  6. Вам будет предоставлено 3 драйвера, вам нужно выбрать 1 из 3. Если у вас не прошел первый драйвер, выбираем 2, если 2 не прошел, то 3!
  7. Откроется черное окно, которое попросит вас запустить игру.
  8. Запускаем игру, в случае успешного инжекта хака слева сверху появится соответствующая надпись.
  9. Клавиша для вызова Меню - Insert
Горячие клавиши для управления читом:
  • F1 - NoRecoil & NoSway
  • F2 - Unlimited Stamina
  • F3 - No Fall Damage
  • Numpad [+/-] - FOV
  • F4 - ESP 2D Bbox
  • F5 - Snaplines
  • F6 - ESP Enemy type
  • F7 - Chams
  • F8 - Health ESP
  • F9 - Exracts ESP
  • F10 - Distance ESP
  • F11 - Skeleton ESP
  • END - Panic Key

Почему может на запускаться чит для EFT:

  • Установить все c++
  • Выключить защиту через DEFENDER CONTROL который находиться в архиве;
  • Удалить античиты FaceIT AC и Riot Vanguard(Анитчит игры Валорант) через "Установка и Удаление программ, нельзя просто удалять ярлыки и папки с программами;
  • Убедитесь, что игра запущена в Безрамочном режиме экрана(В Окне без рамки, Borderless, Windows without frame);
  • Если у вас какие-то трудности с активацией ключ или ваша подписка вдруг пропала, тогда вам стоит обратиться к нашей технической поддержке и мы постараемся оперативно разобраться в вашей ситуации.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для EFT:



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