Бустер для Деадсайд (Byster Deadisde)

Информация о чите

Byster — практичный софт для Deadside, предлагающий всё необходимое для комфортного и уверенного геймплея без перегруженного функционала. В основе — векторный аимбот с простой и понятной настройкой, позволяющий аккуратно и стабильно работать по целям. Подходит как для спокойной игры, так и для активных перестрелок благодаря гибким параметрам FOV, плавности и дистанции. ESP (ВХ) реализован на хорошем уровне и охватывает всё важное: игроков, ботов, животных, объекты и лут. Все элементы можно детально настроить под себя — от дистанции отображения до цветовой схемы, что делает визуалы максимально удобными. Дополнительно доступен круглый 2D радар с возможностью отображения игроков и NPC, а также настройкой размера и радиуса. Для динамичных ситуаций предусмотрен Battle Mode — по нажатию отключает лишний ESP и оставляет только игроков для полной концентрации в бою. Из удобств — система конфигов с быстрым переключением профилей, встроенный поиск по настройкам и поддержка нескольких языков (RU/EN/CN). Bysterпрактичное решение для Deadside с хорошим балансом функций и удобства.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aim (Аимбот)

  • Enabled – включает/выключает аимбот по целям
  • Aim Key 1 – основная клавиша активации аима
  • Aim Key 2 – дополнительная клавиша активации аимбота
  • Target Mode – режим выбора цели (по дистанции, по прицелу, автоматический)
  • Bone – выбор кости для наведения (голова, тело, ближайшая к прицелу кость)
  • FOV – рабочая область аимбота для захвата целей
  • FOV Circle – отображает окружность аимбота на экране
  • Smooth – плавность наведения прицела на цель
  • Aim at Players – наводка по игрокам
  • Aim at Bots – наводка по ботам (NPC)
  • Visible Check – аим работает только по видимым целям
  • Lock Target – аим фиксация на текущей цели
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота

Wallhack (ВХ)

  • Players ESP – включает ESP в виде боксов (коробок)
  • Bots ESP – включает ВХ на ботов (боксы)
  • Box Type – внешнее оформление боксов (полный 2D, только углы)
  • Name – отображает никнеймы игрока/тип бота
  • Distance – показывает расстояние до игрока в метрах
  • Health Bar – отображает здоровье в виде полоски
  • Visible Check – показывает только видимых игроков
  • Head Circle – круг на голове (удобно для аима)
  • Snaplines – отображать ВХ линии до игроков
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
  • Box Color – можно выбрать цвет бокса
  • Visible Color – отдельный цвет боксов для видимых целей
  • Max Distance – дистанция отображения игроков (в метрах)

World ESP (ВХ Окружение)

  • Objectives ESP – отображение игровых объектов с помощью ESP
  • Animals ESP – включает ВХ на отображение животных
  • Corpse ESP – отображает трупы убитых игроков
  • Distance – показывать расстояние до предметов/объектов
  • Max Distance – дальность работы ЕСП на объекты/лут
  • Item Filter – возможность выбрать только нужные предметы для отображения

Радар

  • Radar Enabled – включает/выключает радар
  • Range – радиус обнаружения объектов (в метрах)
  • Size – размер радара на экране
  • Players – включить отображение игроков на радаре
  • Bots – включает отображение ботов (NPC)
  • Corpses – активировать отображение трупов

Другие функции Byster Deadside

  • Custom ESP Colors – возможность настраивать цвета ЕСП элементов по своему вкусу
  • Battle-Mode – режим при котором выключается лишний ЕСП и остается только отображение игроков (по бинду)
  • Configs System – полноценная система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить)
  • Languages – меню Byster Deadside поддерживает несколько языков (английский, русский, китайский)
  • By Search – строка для поиска нужных настроек и параметров прямо в меню чита

